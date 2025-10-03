শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱতো অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুক স্মৰণ

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱতো অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুক স্মৰণ
ৰাজ্যজুৰি উদযাপন গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি ৷
Published : October 3, 2025 at 8:28 AM IST
নলবাৰী/ বকো : "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটনাৰ দুই মূল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । যি খবৰে আমাৰ মনবোৰ কিছু পৰিমাণে হ’লেও ফৰকাল কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সু-ব্যৱস্থা কৰি আছে । অসমীয়া ৰাইজে যিধৰণে ন্যায় বা তদন্তৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিছে, সেইধৰণে নিশ্চয়কৈ পাব ৷’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ৷
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি । গুৰু নামে মুখৰিত হৈ পৰে নামঘৰ সত্ৰসমূহ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো আয়োজন কৰা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ৷ নলবাৰীত আয়োজিত এই মহোৎসৱৰ সন্ধিয়া উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।
নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰথমে অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱত ৰাইজৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখে ।
গুৰুজনাৰ মাগ দৰ্শনেৰে যাতে জাতিটোৰ বাবে, সমাজৰ বাবে কাম কৰি যাব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰেৰণা বিচাৰি গুৰজনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । লগতে সকলোৱে মিলি যাতে এখন সুন্দৰ অসম গঢ়িব পাৰি তাৰ বাবে সকলোকে চেষ্টা কৰাৰো আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
ইফালে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ লেংটা সত্ৰ আৰু শ্ৰীশ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ চতুৰ্ভূজ চৌধুৰীপাৰা সত্ৰ ৰাইজৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত এইবেলিও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উদযাপন কৰে । মহাপুৰুষজনাৰ গুণানুকীৰ্তন, ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ভাওনা প্ৰদৰ্শন, সত্ৰীয়া অনুষ্ঠান, নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন আদি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা এই বিশেষ দিনটো ।