নিউজ ডেস্ক : অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধৰ্ম-দৰ্শন, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ মূল চালিকা শক্তি তথা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷
সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নাম প্ৰসংগত ৷
বৰপেটা সত্ৰৰ কাৰ্যসূচী
বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনটো কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে ৷ গুৰুজনাৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ গীত আৰু ভটিমা গোৱাৰ পিছতে ঘোষাপাঠ কৰা হয় ৷
আনহাতে, সত্ৰৰ গায়ন-বায়নে গুৰুঘাট পৰিবেশন কৰি ভোজন ব্যৱহাৰ অংক ৰূপায়ণ কৰে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত বিবিধ সত্ৰীয়া প্ৰসংগ আৰু হৰিনাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিৰে এক পবিত্ৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ৷ সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত গায়ন-বায়নৰ বিবিধ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা পৰিৱেশনৰ লগতে সত্ৰৰ প্ৰসংগত ভক্তসকলে সভক্তিৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
গুৰুজনাৰ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে সত্ৰখনত পুৱাৰে পৰাই বহু লোকৰ সমাগম হয় ৷ সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়াই প্ৰসংগত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভক্তসকলক আশীষ-নিৰ্মালী প্ৰদান কৰে ৷
ইপিনে বিয়লি সত্ৰত ঘোষা কীৰ্তন আৰু ব্যাস কীৰ্তন কৰা হ’ব ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ বৃন্দাবনহাটীৰ ভক্তসকলে গায়ন-বায়ন, ওজাপালি আৰু নাম কীৰ্তনৰে সৈতে বিশাল সমদল কৰি সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ ভক্তসকলে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে অজস্ৰ ভক্তৰ সমাগম হয় ৷
আমগুৰিত কিদৰে চলিছে আয়োজন ?
শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰতো গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে । ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হাফলুটিং বৰনামঘৰত অঞ্চলটোৰ ২৪ খনকৈ গাঁৱৰ ভকত-বৈষ্ণৱে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে জগতগুৰুৰ একতাৰ বাণীক স্মৰণ কৰিব ।
১৯৫৫ চনতে স্থাপিত আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি ভকত-বৈষ্ণৱে সেৱা ধৰে । এইভাগ নামঘৰত কোনো সেৱকীয়ে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ অৰ্থে সেৱা ধৰিলে অথবা শৰাই আগবঢ়ালে আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে ৷
হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জগদীশ গগৈয়ে কয়, ‘‘মহাপুৰুষজনাৰ পুণ্যতিথিত বৃহত্তৰ হাফলুটিঙৰ অন্যতম তীৰ্থপীঠ, সকলোৱে শিৰণত কৰা পুণ্যভূমি, মহিমামণ্ডিত হাফলুটিং বৰনামঘৰ আৰু কলা-কৃষ্টি কেন্দ্ৰ । ১৯৫৫ চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ পৰাই গুৰুজনাৰ তিথিক গতানুগতিকভাৱে, পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে । আজিৰ দিনটোতো হাফলুটিংবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ নাম-প্ৰসংগ, দিহানামৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব ৷’’
আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভকত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘গুৰুদুজনাৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে মহাপয়োভৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । গুৰুদুজনাৰ তিথিতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মনৰ কামনা ভগৱন্তই পূৰণ কৰক । বৰনামঘৰভাগিত ভাদ মাহত মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাম-প্ৰসংগ, দিহানাম চলি থাকে ৷’’
উল্লেখ্য যে, হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰতি ভকতৰ বিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা এই বৰনামঘৰটো বৰ্তমান সময়ত ধৰ্মীয় বোধিবৃক্ষলৈ পৰিগণিত হৈছে ।
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলী
গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু তিনি শতাধিক নামঘৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চাৰি নাম চৈধ্য প্ৰসংগ খোল, তাল, বৰগীতৰ অমীয়া সুৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ ভোগপুৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত ৪ দিনীয়াকৈ মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হৈছে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত শংকৰ গুৰুজনাৰ তিথি বিস্তৃত তথা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে ।
চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ প্ৰথম দিনা চাউল ভোজনী, দ্বিতীয় দিনা থাপনি, সোমবাৰৰ দিনটোত মূল কীৰ্তন আৰু মঙলবাৰে ভাঙনী অনুষ্ঠিত হ’ব । ঐতিহাসিক সত্ৰখনত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা পুৱাগীত, নাম-কীৰ্তন আদিৰ পাছত গায়ন-বায়ন, বিহাৰ নৃত্য, ওজাপালি, কীৰ্ত্তনীয়া আদি পৰিবেশন হ’ব ।
ইফালে বনগাঁৱৰ নামঘৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা খোল-তালৰ মাত, আইসকলৰ নাম, নাম প্ৰসংগেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বনগাঁৱৰ হৰিমন্দিৰ ।
ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন
টীয়কৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি আয়োজন কৰা হৈছে । দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হোৱা সত্ৰ-নামঘৰসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নাম-প্ৰংসংগৰে গুৰুজনালৈ জনাইছে প্ৰণিপাত ।
ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন কলিতাই কয়, "আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ আমি পুৱাৰে পৰা উদযাপন কৰিছো । ইতিমধ্যে পুৱাৰ প্ৰসংগ, দেৱবাদ্য চৰ্চা, পাঠ আদি চলাৰ সমান্তৰালকৈ দুপৰীয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিম । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভাদমহীয়া পালনামৰ মাজতে আমি গুৰুজনাক সোঁৱৰিছো । সেয়ে অসমীয়া জাতিৰ ভেঁটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টি নামঘৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
