ETV Bharat / state

ৰাজ্যজুৰি নাম-প্ৰসংগ, হৰিধ্বনিৰে জীপাল হৈ পৰিছে নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহ - SRIMANTA SHANKARDEV TIRUBHAV TITHI

আজি জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি ৷ ৰাজ্যজুৰি পালন গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷

SRIMANTA SANKARDEV
বৰপেটা সত্ৰত থকা গুৰু আসন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 12:36 PM IST

5 Min Read

নিউজ ডেস্ক : অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধৰ্ম-দৰ্শন, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ মূল চালিকা শক্তি তথা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷

সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নাম প্ৰসংগত ৷

আজি জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা সত্ৰৰ কাৰ্যসূচী

বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনটো কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে ৷ গুৰুজনাৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ গীত আৰু ভটিমা গোৱাৰ পিছতে ঘোষাপাঠ কৰা হয় ৷

আনহাতে, সত্ৰৰ গায়ন-বায়নে গুৰুঘাট পৰিবেশন কৰি ভোজন ব্যৱহাৰ অংক ৰূপায়ণ কৰে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত বিবিধ সত্ৰীয়া প্ৰসংগ আৰু হৰিনাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিৰে এক পবিত্ৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ৷ সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত গায়ন-বায়নৰ বিবিধ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা পৰিৱেশনৰ লগতে সত্ৰৰ প্ৰসংগত ভক্তসকলে সভক্তিৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

গুৰুজনাৰ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে সত্ৰখনত পুৱাৰে পৰাই বহু লোকৰ সমাগম হয় ৷ সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়াই প্ৰসংগত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভক্তসকলক আশীষ-নিৰ্মালী প্ৰদান কৰে ৷

ইপিনে বিয়লি সত্ৰত ঘোষা কীৰ্তন আৰু ব্যাস কীৰ্তন কৰা হ’ব ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ বৃন্দাবনহাটীৰ ভক্তসকলে গায়ন-বায়ন, ওজাপালি আৰু নাম কীৰ্তনৰে সৈতে বিশাল সমদল কৰি সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ ভক্তসকলে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে অজস্ৰ ভক্তৰ সমাগম হয় ৷

SRIMANTA SANKARDEV
ভকত-বৈষ্ণৱসকলে নাম ধৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

আমগুৰিত কিদৰে চলিছে আয়োজন ?

শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰতো গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে । ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হাফলুটিং বৰনামঘৰত অঞ্চলটোৰ ২৪ খনকৈ গাঁৱৰ ভকত-বৈষ্ণৱে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে জগতগুৰুৰ একতাৰ বাণীক স্মৰণ কৰিব ।

১৯৫৫ চনতে স্থাপিত আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি ভকত-বৈষ্ণৱে সেৱা ধৰে । এইভাগ নামঘৰত কোনো সেৱকীয়ে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ অৰ্থে সেৱা ধৰিলে অথবা শৰাই আগবঢ়ালে আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে ৷

SRIMANTA SANKARDEV
শিৱসাগৰ জিলাত থকা হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)

হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জগদীশ গগৈয়ে কয়, ‘‘মহাপুৰুষজনাৰ পুণ্যতিথিত বৃহত্তৰ হাফলুটিঙৰ অন্যতম তীৰ্থপীঠ, সকলোৱে শিৰণত কৰা পুণ্যভূমি, মহিমামণ্ডিত হাফলুটিং বৰনামঘৰ আৰু কলা-কৃষ্টি কেন্দ্ৰ । ১৯৫৫ চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ পৰাই গুৰুজনাৰ তিথিক গতানুগতিকভাৱে, পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে । আজিৰ দিনটোতো হাফলুটিংবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ নাম-প্ৰসংগ, দিহানামৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব ৷’’

আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভকত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘গুৰুদুজনাৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে মহাপয়োভৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । গুৰুদুজনাৰ তিথিতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মনৰ কামনা ভগৱন্তই পূৰণ কৰক । বৰনামঘৰভাগিত ভাদ মাহত মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাম-প্ৰসংগ, দিহানাম চলি থাকে ৷’’

উল্লেখ্য যে, হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰতি ভকতৰ বিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা এই বৰনামঘৰটো বৰ্তমান সময়ত ধৰ্মীয় বোধিবৃক্ষলৈ পৰিগণিত হৈছে ।

দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলী

গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু তিনি শতাধিক নামঘৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চাৰি নাম চৈধ্য প্ৰসংগ খোল, তাল, বৰগীতৰ অমীয়া সুৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ ভোগপুৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত ৪ দিনীয়াকৈ মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হৈছে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত শংকৰ গুৰুজনাৰ তিথি বিস্তৃত তথা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে ।

SRIMANTA SANKARDEV
গুৰুজনাৰ তিথি পালন কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আয়োজন (ETV Bharat Assam)

চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ প্ৰথম দিনা চাউল ভোজনী, দ্বিতীয় দিনা থাপনি, সোমবাৰৰ দিনটোত মূল কীৰ্তন আৰু মঙলবাৰে ভাঙনী অনুষ্ঠিত হ’ব । ঐতিহাসিক সত্ৰখনত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা পুৱাগীত, নাম-কীৰ্তন আদিৰ পাছত গায়ন-বায়ন, বিহাৰ নৃত্য, ওজাপালি, কীৰ্ত্তনীয়া আদি পৰিবেশন হ’ব ।

ইফালে বনগাঁৱৰ নামঘৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা খোল-তালৰ মাত, আইসকলৰ নাম, নাম প্ৰসংগেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বনগাঁৱৰ হৰিমন্দিৰ ।

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন

টীয়কৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি আয়োজন কৰা হৈছে । দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হোৱা সত্ৰ-নামঘৰসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নাম-প্ৰংসংগৰে গুৰুজনালৈ জনাইছে প্ৰণিপাত ।

SRIMANTA SANKARDEV
নাম-প্ৰসংগৰে সুঁৱৰিব জগতগুৰু শংকৰদেৱক (ETV Bharat Assam)

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন কলিতাই কয়, "আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ আমি পুৱাৰে পৰা উদযাপন কৰিছো । ইতিমধ্যে পুৱাৰ প্ৰসংগ, দেৱবাদ্য চৰ্চা, পাঠ আদি চলাৰ সমান্তৰালকৈ দুপৰীয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিম । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভাদমহীয়া পালনামৰ মাজতে আমি গুৰুজনাক সোঁৱৰিছো । সেয়ে অসমীয়া জাতিৰ ভেঁটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টি নামঘৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক: ৰজা নাগক্ষৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰাচীন, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল গন্ধিয়া গাঁৱৰ কথাৰে…

নিউজ ডেস্ক : অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধৰ্ম-দৰ্শন, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ মূল চালিকা শক্তি তথা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷

সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নাম প্ৰসংগত ৷

আজি জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা সত্ৰৰ কাৰ্যসূচী

বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনটো কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে ৷ গুৰুজনাৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ গীত আৰু ভটিমা গোৱাৰ পিছতে ঘোষাপাঠ কৰা হয় ৷

আনহাতে, সত্ৰৰ গায়ন-বায়নে গুৰুঘাট পৰিবেশন কৰি ভোজন ব্যৱহাৰ অংক ৰূপায়ণ কৰে ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত বিবিধ সত্ৰীয়া প্ৰসংগ আৰু হৰিনাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিৰে এক পবিত্ৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ৷ সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত গায়ন-বায়নৰ বিবিধ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা পৰিৱেশনৰ লগতে সত্ৰৰ প্ৰসংগত ভক্তসকলে সভক্তিৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

গুৰুজনাৰ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে সত্ৰখনত পুৱাৰে পৰাই বহু লোকৰ সমাগম হয় ৷ সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়াই প্ৰসংগত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভক্তসকলক আশীষ-নিৰ্মালী প্ৰদান কৰে ৷

ইপিনে বিয়লি সত্ৰত ঘোষা কীৰ্তন আৰু ব্যাস কীৰ্তন কৰা হ’ব ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ বৃন্দাবনহাটীৰ ভক্তসকলে গায়ন-বায়ন, ওজাপালি আৰু নাম কীৰ্তনৰে সৈতে বিশাল সমদল কৰি সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ ভক্তসকলে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে অজস্ৰ ভক্তৰ সমাগম হয় ৷

SRIMANTA SANKARDEV
ভকত-বৈষ্ণৱসকলে নাম ধৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

আমগুৰিত কিদৰে চলিছে আয়োজন ?

শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰতো গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে । ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হাফলুটিং বৰনামঘৰত অঞ্চলটোৰ ২৪ খনকৈ গাঁৱৰ ভকত-বৈষ্ণৱে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে জগতগুৰুৰ একতাৰ বাণীক স্মৰণ কৰিব ।

১৯৫৫ চনতে স্থাপিত আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা ঐতিহাসিক হাফলুটিং বৰনামঘৰলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি ভকত-বৈষ্ণৱে সেৱা ধৰে । এইভাগ নামঘৰত কোনো সেৱকীয়ে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ অৰ্থে সেৱা ধৰিলে অথবা শৰাই আগবঢ়ালে আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে ৷

SRIMANTA SANKARDEV
শিৱসাগৰ জিলাত থকা হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)

হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জগদীশ গগৈয়ে কয়, ‘‘মহাপুৰুষজনাৰ পুণ্যতিথিত বৃহত্তৰ হাফলুটিঙৰ অন্যতম তীৰ্থপীঠ, সকলোৱে শিৰণত কৰা পুণ্যভূমি, মহিমামণ্ডিত হাফলুটিং বৰনামঘৰ আৰু কলা-কৃষ্টি কেন্দ্ৰ । ১৯৫৫ চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ পৰাই গুৰুজনাৰ তিথিক গতানুগতিকভাৱে, পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে । আজিৰ দিনটোতো হাফলুটিংবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ নাম-প্ৰসংগ, দিহানামৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব ৷’’

আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভকত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘গুৰুদুজনাৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে মহাপয়োভৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । গুৰুদুজনাৰ তিথিতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মনৰ কামনা ভগৱন্তই পূৰণ কৰক । বৰনামঘৰভাগিত ভাদ মাহত মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাম-প্ৰসংগ, দিহানাম চলি থাকে ৷’’

উল্লেখ্য যে, হাফলুটিং বৰনামঘৰৰ প্ৰতি ভকতৰ বিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী বিলাই অহা এই বৰনামঘৰটো বৰ্তমান সময়ত ধৰ্মীয় বোধিবৃক্ষলৈ পৰিগণিত হৈছে ।

দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলী

গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু তিনি শতাধিক নামঘৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চাৰি নাম চৈধ্য প্ৰসংগ খোল, তাল, বৰগীতৰ অমীয়া সুৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ ভোগপুৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত ৪ দিনীয়াকৈ মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হৈছে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত শংকৰ গুৰুজনাৰ তিথি বিস্তৃত তথা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে ।

SRIMANTA SANKARDEV
গুৰুজনাৰ তিথি পালন কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আয়োজন (ETV Bharat Assam)

চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ প্ৰথম দিনা চাউল ভোজনী, দ্বিতীয় দিনা থাপনি, সোমবাৰৰ দিনটোত মূল কীৰ্তন আৰু মঙলবাৰে ভাঙনী অনুষ্ঠিত হ’ব । ঐতিহাসিক সত্ৰখনত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা পুৱাগীত, নাম-কীৰ্তন আদিৰ পাছত গায়ন-বায়ন, বিহাৰ নৃত্য, ওজাপালি, কীৰ্ত্তনীয়া আদি পৰিবেশন হ’ব ।

ইফালে বনগাঁৱৰ নামঘৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা খোল-তালৰ মাত, আইসকলৰ নাম, নাম প্ৰসংগেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বনগাঁৱৰ হৰিমন্দিৰ ।

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন

টীয়কৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি আয়োজন কৰা হৈছে । দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হোৱা সত্ৰ-নামঘৰসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নাম-প্ৰংসংগৰে গুৰুজনালৈ জনাইছে প্ৰণিপাত ।

SRIMANTA SANKARDEV
নাম-প্ৰসংগৰে সুঁৱৰিব জগতগুৰু শংকৰদেৱক (ETV Bharat Assam)

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন কলিতাই কয়, "আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ আমি পুৱাৰে পৰা উদযাপন কৰিছো । ইতিমধ্যে পুৱাৰ প্ৰসংগ, দেৱবাদ্য চৰ্চা, পাঠ আদি চলাৰ সমান্তৰালকৈ দুপৰীয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিম । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভাদমহীয়া পালনামৰ মাজতে আমি গুৰুজনাক সোঁৱৰিছো । সেয়ে অসমীয়া জাতিৰ ভেঁটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টি নামঘৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক: ৰজা নাগক্ষৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰাচীন, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল গন্ধিয়া গাঁৱৰ কথাৰে…

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমBARPETA SATRADEATH ANNIVERSARY OBSERVEDHAFALUTING BORNAMGHAR SIVASAGARSRIMANTA SHANKARDEV TIRUBHAV TITHI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.