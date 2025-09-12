মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্য়

মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্য়
আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য় মাধৱদেৱৰ ৪২৯ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি ।
Published : September 12, 2025 at 4:09 PM IST
নিউজ ডেস্ক : আজি (শুকুৰবাৰ) মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৪২৯ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত মহাপুৰুষজনাৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে স্মৰণ কৰিছে ভকত-বৈষ্ণৱে । পুৱাৰে পৰাই সত্ৰ-নামঘৰ আৰম্ভ হৈছে নাম-কীৰ্তন ।
ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত পালন মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি :
জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত শুকুৰবাৰে মহাসমাৰোহেৰে পালন কৰা হয় মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ বৰপেটা সত্ৰত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত আজি অগণন ভক্ত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হয় ৷ গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা জনোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই সত্ৰত ভিৰ কৰে ভক্তসকলে ৷
পুৱাৰ পৰাই আজি সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় নাম প্ৰসংগ ৷ কৃষ্ণ নাম ধ্বনিৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ আজি পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠক, বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসৰ লগতে সত্ৰৰ ভকতসকলে কীৰ্তনঘৰত অনুষ্ঠিত প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে চৈধ্য প্ৰসংগৰ উপৰি নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয় ৷ সত্ৰৰ গায়ন বায়ন, ঘোষা কীৰ্তনীয়া, ব্যাস কীৰ্তনীয়া আৰু নাম কীৰ্তনীয়াই তাল ভংগ নকৰাকৈ হৰিনাম কীৰ্তনক আগস্থান দি অবিৰতভাৱে কীৰ্তন কৰি অহাৰ বাবে মাধৱদেৱ মহাপুৰুষৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱক বৰপেটা সত্ৰত কীৰ্তন মহোৎসৱ বুলি কোৱা হয় ৷
মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে ৷ বিয়লি সত্ৰত ঘোষা কীৰ্তন, ব্যাস কীৰ্তন পৰিবেশন কৰাৰ লগতে দক্ষিণহাটীৰ বাপুসকলে এক আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব ৷
মাজুলীতো পালন তিৰোভাৱ তিথি :
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰত তেৰাৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে স্মৰণ কৰিছে ভকত-বৈষ্ণৱে । মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী । গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰ নগৰীৰ আকাশ বতাহ । মাজুলীৰ ৩৫ খন সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি ।
মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু নামঘৰত পুৱাৰে পৰা চাৰি নাম চৈধ্য প্ৰসংগ, খোল তাল, হৰিনাম, বৰগীতৰ অমীয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ ভোগপুৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী, নতুন কমলাবাৰী, সত্ৰত ৪ দিনীয়াকৈ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰিছে ।
ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামীয়ে কয়, "মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক স্মৰণ কৰিবলৈ পাই প্ৰতিজন অসমবাসী কৃতার্থ হৈছো । অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰ আৰু প্ৰতিখন সত্ৰত আজি মহাপুৰুষ গৰাকীৰ তিৰোভাব তিথি উদযাপন কৰিছে । আমাৰ ভোগপুৰ সত্ৰতো মাধৱদেৱৰ তিথি পালন কৰা হৈছে ।"
ইফালে এয়া মাজুলীৰ পহুমৰা গাঁৱৰ নামঘৰৰ দৃশ্য । মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিক লৈ এক উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে গাঁওখনৰ নামঘৰত । মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে এনেদৰে পুৱাই গাঁৱৰ আইসকল নামঘৰত একত্ৰিত হৈ নাম পৰিৱেশন কৰিছে ।
ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত নাম-প্ৰসংগ :
ৰাজ্যৰ অন্য়ান্য প্ৰান্তৰ লগতে পূব যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজ হাতে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো উদযাপন হৈছে মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি । পুৱা প্ৰাতঃপ্ৰসংগৰ পাছতে দিহানাম, খোল প্ৰসংগ, নামঘোষা পাঠ, নাম-প্ৰসংগ তথা গুৰুজনাৰ সৃষ্ট হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ।
ইপিনে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়েও ৰাইজৰ হৈ অক্ষয় বন্তিত তেল, এখনি শৰাই আগবঢ়োৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অহা ভকত বৈষ্ণৱে ধূপ, চাকি, নৈবদ্য আগবঢ়াই গুৰুজনাৰ চৰণত সেৱা লৈছে ।
এই প্ৰসংগত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন কলিতাই কয়, "আজি আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক পীঠ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত দিনযোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি আয়োজন কৰিছো । জাতি ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে লক্ষ্য লক্ষ্য ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাৱেশ ঘটিছে,গুৰুজনাৰ সেৱা লৈছে । পুৱা প্ৰাতঃপ্ৰসংগৰ পৰা গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি বৰগীত, নৃত্য, নামঘোষা, নাম-কীৰ্তন চৰ্চা চলি আছে । আমি সকলোৰে মংগল কামনাৰে পুৱাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজ হাতে প্ৰজ্বলন কৰা অক্ষয় বন্তিত তেল আৰু এখনি শৰাই আগবঢ়াইছো ।"