অসম চুক্তিৰ ৪০ বছৰ: ১৫ আগষ্টত ছাত্র সন্থাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী, শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ লগতে লোৱা হ'ব সংকল্প - 40 YEARS OF ASSAM ACCORD

চলিত বৰ্ষৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ।

40 YEARS OF ASSAM ACCORD
আছুৰ পতাকা(প্ৰতীকী ফটো) (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 11:05 AM IST

গুৱাহাটী: ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পাছত ১৯৮৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । অসম চুক্তি সম্পাদনৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে ।

আছুৰ স্পষ্ট মত, ‘‘ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যাটোৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়টো অসমৰ জনসাধাৰণে যুক্তিপূর্ণভাৱে উত্থাপন কৰিছিল । ৬ টা বছৰ আন্দোলন হৈছিল । অসম চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পাছত ৪০ টা বছৰে চুক্তিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ৰূপায়ণ নকৰাৰ বাবেই আজি অসম সংকটত । ৪০ টা বছৰে ক্ষমতাত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ বাবেই আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি অহা ভাবুকি প্ৰবল হৈ পৰিছে ।’’

40 YEARS OF ASSAM ACCORD
আছুৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক আৰু সভাপতি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ প্ৰশ্ন, ‘‘অসম চুক্তি সম্পাদন হোৱা ৪০ বছৰ হ'ল । অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণে কিমান দিন ৰ'ব লাগিব ? চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ উভয় চৰকাৰে কেতিয়া ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিব ? ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদনৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা দিনটোত ১৫ আগষ্টৰ দিনা সন্ধিয়া সমগ্র অসমত অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব । ১৫ আগষ্টৰ সন্ধিয়া সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত অসম আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী জাতীয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৮৬০ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব । উক্ত স্থানতেই অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে বক্তব্য ৰাখিব । অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱালৈকে ক্ষান্ত নোহোৱাৰ সংকল্প ল'ব আছুৱে ।’’

40 YEARS OF ASSAM ACCORD
আছুৱে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে বিবৃতিযোগে কয়, ‘‘যোৱা ৪০ বছৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ শাসনত থকা চৰকাৰসমূহ অসম চুক্তি ৰূপায়ণত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হ'ল । ৪০ টা বছৰে অবৈধ বিদেশী চিনাক্ত নহ'ল, ভোটাৰ তালিকাৰপৰা নাম কৰ্তন নহ'ল, বহিষ্কাৰ নহ'ল, আনকি অবৈধ বিদেশী অহা বাট ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত ছীল নহ'ল । ৪০ টা বছৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত ছীল কৰিব নোৱৰাটো ৪০ টা বছৰে কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত চৰকাৰত থকাসকলৰ এক অক্ষমণীয় অপৰাধ । ৪০ টা বছৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নকৰাৰ ফলত অসমলৈ অহা সংকট প্রবল হ'ল । অবৈধ বাংলাদেশী জনজাতীয় বেল্টব্লকত সোমাল । সত্ৰৰ মাটি, বনাঞ্চল বেদখল কৰিলে, খেতিৰ মাটি ল’লে, অসমৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হ'ল । অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । অসমৰ ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ব্যাপকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে । এতিয়া অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগতে মৌলবাদীও অসমত সোমাই দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি মাতি আনিছে ।’’

40 YEARS OF ASSAM ACCORD
আছুৰ দাবী সম্বলিত বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে লগতে কয়, ‘‘অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণে Save Assam Today to Save India Tomorrow বুলি চৰকাৰ আৰু দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিল । ইমান বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কথা সময়মতে নুশুনাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে অবৈধ বাংলাদেশী সোমাল । যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ দেশৰ সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশনা দিবলগা হৈছে । অসম আন্দোলনৰ ৬ টা বছৰ আৰু অসম চুক্তি সম্পাদনৰ ৪০ টা বছৰ অৰ্থাৎ মুঠতে ৪৬ টা বছৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজৰ মাতৃভূমিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় আৰু প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ বাবে সংগ্রাম অব্যাহত ৰাখিছে । জনসাধাৰণ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে । কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে যুদ্ধকালীনভাৱে পদক্ষেপ ল'বই লাগিব ।’’

আছুৰ দাবী

  1. অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ।
  2. ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল কৰিব লাগিব ।
  3. অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফাৰ আধাৰত গঠিত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষাকবচ প্ৰদান কৰিব লাগিব ।
  4. ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী শুদ্ধকৈ উন্নীত হ'ব লাগিব ।
  5. ‘কা’ৰ আওঁতাৰ পৰা অসমক সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰত ৰাখিব লাগিব ।

