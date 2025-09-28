আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী ৪ টাকৈ দুধৰ্ষ ডকাইত

আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী ৪ টাকৈ দুধৰ্ষ ডকাইত
গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ৷ অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দল আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ । সংঘৰ্ষত নিহত ৪ টা দুধৰ্ষ ডকাইত ।
Published : September 28, 2025 at 12:00 PM IST
গোৱালপাৰা: দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰাক মূহুৰ্তত গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা ঘিলাডুবিত এনকাউণ্টাৰ । শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ দললৈ প্ৰত্যক্ষ কৰি গুলীচালনা কৰা ৪ জনীয়া এটা ডকাইতৰ দলক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ গুলীত থিতাতে নিহত হয় দুটা ডকাইত, আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুটা ।
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ৪ জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে দেওবাৰে পুৱতিনিশা কোনো এগৰাকী ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ ঘিলাডুবিত বাহৰ পাতি আছিল । ৪ জনীয়া এই ডকাইতৰ দলটোৰ খবৰ গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰে লাভ কৰিছিল । সেয়ে গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্ত আৰু দুধনৈ সম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিলাষ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল এটি অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ ঘিলাডুবিত উপস্থিত হয় ।
বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলটো উপস্থিত হোৱা খবৰ ডকাইতৰ দলটোৱে জানিব পাৰি ঘটনাস্থলীৰ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ব্যৰ্থ হৈছিল । ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৪ জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে বাহৰ পাতি থকা ঠাইখিনি চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ডকাইতৰ দলটোৱে আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়েও ডকাইতৰ গুলীৰ প্ৰত্যুত্তৰত ২ টাকৈ ডকাইতক ধৰাশায়ী কৰাৰ লগতে আন দুটা ডকাইতক গুৰুতভাৱে আহত কৰে ।
ইপিনে ডকাইতৰ দলটোৰ গুলীত দুধনৈ সম-জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিলাষ বৰুৱাৰ বাহন থকা-সৰকা হোৱা হয় । ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডকাইত ৪ টাক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ধূপধৰা মডেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে যদিও আহত ডকাইত দুটাৰো ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা ডকাইতকেইটা ক্ৰমে মুকুন্দ ৰাভা, চুবুৰ আলী, জাহিৰুল ইছলাম আৰু চেংবাট মাৰাক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে চাৰিটাকৈ পিষ্টল, গুলী চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ম'বাইল ফোন জব্দ কৰে । দুধৰ্ষ ডকাইতকেইটা অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷