গুৱাহাটী: অসম আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ ৩৩জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিয়াইছে । তদুপৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰতি সপ্তাহত ৭০-১০০ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত সময়ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰা অধিকাংশ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক শ্ৰীভূমি জিলাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ মাজেৰে উভতাই পঠিওৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে তেওঁৰ X ত এইদৰে পোষ্ট কৰিছে, "অসম আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ ৩৩জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিয়াইছে ।" এইদৰে উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সৱধানবাণী শুনাই কৈছে, "সাৱধান: আমাৰ কঠোৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে আৰু অনাগত দিনত আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব ।" অৱশ্য়ে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক ক'ৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হৈছে সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই । অৱশ্য়ে ইয়াৰে অধিকাংশকেই শ্ৰীভূমি জিলাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠিওৱা হৈছে বুলি কয় ।"
Now playing on illegal infiltrators playlist ⏯️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2025
Assam Police take me home, to the place I belong..
33 new infiltrators have been PUSHED BACK to where they belong — Bangladesh.
BEWARE: Our stringent efforts continue and will further intensify in the coming days. pic.twitter.com/7e99AuGD5X
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আৰক্ষীয়ে প্ৰতি সপ্তাহত ৭০-১০০ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে । যোৱা কেইমাহমানত ৪৫০ জনতকৈ অধিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱা হৈছে । মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰ অনুপ্ৰৱেশমুক্ত অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ বুলি দাবী কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা বছৰ বাংলাদেশত অশান্তি আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ১,৮৮৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বি এছ এফে সতৰ্কতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । অসম আৰক্ষীয়েও ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত হাই এলাৰ্ট বজাই ৰাখিছে যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে অবৈধভাৱে ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । কোনো বৈধ নাগৰিকত্বৰ নথি নথকা যিকোনো ব্যক্তিক খেদি পঠিয়াব বুলি এগৰাকী বিষয়াই কয় ।