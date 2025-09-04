ETV Bharat / state

চিমেণ্ট কোম্পানীক ডিমা হাছাওৰ ৩ হাজাৰ বিঘা মাটি : পৰিৱেশ তন্ত্ৰক লৈ উদ্বিগ্ন ন্যায়ালয় - TRIBAL LAND CONTROVERSY

ক্ৰয় নহয়, ৩০ বছৰলৈ লীজতহে ৩০০০ বিঘা । প্রতিবিঘাত পৰিষদে ৰাজহ পাব মাথোঁ ২৫০ টকা । চিলিং আইন ক’ত ? কি উত্তৰ দিলে চৰকাৰে ?

TRIBAL LAND CONTROVERSY
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : “ডিমা হাছাওত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নীপকোক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাবে ২১,০০০ বিঘা আৰু নুমলীগড় শোধানাগাৰকো ৪,৪৭০ বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছে, মাই লৰ্ড ৷” গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশক উদ্দেশ্যি বুধবাৰে এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তাই ৷

ডিমা হাছাওৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ৩০০০ বিঘা মাটি মহাবল নামৰ চিমেণ্ট কোম্পানীটোক আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ কুমাৰ মেধিৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীক উভতি ধৰি প্ৰশ্ন কৰিলে - ‘‘নীপকোৰ লগত আপুনি চিমেণ্ট কোম্পানীক তুলনা কৰিছে ?’’

বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিমা হাছাওৰ ৩০০০ বিঘা মাটি চিমেণ্ট কোম্পানীক আবণ্টনৰ বিষয়টোৰ ৰাজহুৱা স্বার্থ জড়িত গোচৰটোৰ তৃতীয়টো শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷ দ্বিতীয়টো শুনানিত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য পৰিষদক ৩০০০ বিঘা ভূমি আবণ্টনৰ সকলো নথিৰ ফাইল শপত নামাসহ দাখিল কৰিবলৈ দিয়ে ৷ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে চৰকাৰী পক্ষই । শুনানিত অসম চৰকাৰ আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হৈ উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া ।

মহাবল গ্ৰুপক চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে ৩ হাজাৰ বিঘা ভূমি গতোৱাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন ৰাজহুৱা স্বার্থ জড়িত গোচৰটোৰ পূৰ্বৰ দুটা শুনানিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলটোত এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক কেনেকৈ ৩,০০০ বিঘা ভূমি দিব পাৰে বুলি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক জবাবদিহি কৰি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই কঠোৰ স্থিতিয়ে বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত ন ন তথ্য আদালতৰ মজিয়াত পোহৰলৈ আনিছিল ।

বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চিমেণ্ট কোম্পানীক ৩০০০ বিঘা ভূমি দিয়া প্ৰসংগৰ ৰাজহুৱা স্বার্থ জড়িত গোচৰটোৰ শুনানিত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হৈ অসম চৰকাৰে শপতনামা দাখিল কৰে । এই শপতনামাই চিমেণ্ট কোম্পানীটোক চৰকাৰী পক্ষই প্ৰদান কৰা ৰঙা দলিচা সদৃশ সা-সুবিধা পোহৰলৈ আহে । ন্যায়ালয়ত মহাধিবক্তাই ন্যায়াধীশৰ বহু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ’লেও ভূমি আবণ্টন আৰু ৰাজ্যৰ আৰ্থিক উন্নয়ন দুয়োটা বিষয়ৰ সংযোগ আৰু সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷

  • বছৰি মাত্র ২৫০ টকাকৈহে ৰাজহ

শপতনামাত ব্যক্তিগত চিমেণ্ট কোম্পানীটোক ৩,০০০ বিঘা ভূমি প্রতিবিঘা ভূমিৰ বিনিময়ত পৰিষদে বছৰি মাত্র ২৫০ টকাকৈহে ৰাজহ লাভ কৰিব বুলি মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই ন্যায়ালয়ত অৱগত কৰে ।

  • ক্ৰয় নহয়, লীজতহে ৩০০০ বিঘা ভূমি

পূৰ্বৰ শুনানিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাই ডিমা হাছাওৰ ৩০০০ বিঘা মাটি বিঘাই প্ৰতি ২.৫ লাখ টকাত কোম্পানীটোৱে ক্ৰয় কৰি লোৱা বুলি ন্যায়ালয়ত মৌখিকভাৱে অৱগত কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই তথ্য সঠিক নাছিল বুলি বুধবাৰৰ শুনানিত স্বীকাৰ কৰি এই ভূমি লীজত লোৱা বুলিহে ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে ৷

শুনানিত চৰকাৰী পক্ষই ৩,০০০ বিঘা ভূমি ৩০ বছৰলৈ লীজত দিয়া বুলিহে অৱগত কৰে । লগতে মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে ৩ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ প্ৰায় ১,০২০ বিঘা গ্রীণবেল্টৰ অধীনত পৰাৰ কথাও ন্যায়ালয়ক শপতনামাযোগে জনায় ৷

  • নীপকোক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাবে ২১,০০০ বিঘা ভূমি দিয়াৰ উদাহৰণ

উচ্চ ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই উমৰাংছ'ত মহাবল চিমেণ্ট কোম্পানীক ৩,০০০ বিঘা ভূমিয়েই নহয়, আন কোম্পানীকো উদ্যোগিক ব্যৱহাৰৰ বাবে দিয়া হোৱাৰ কথাটো উল্লেখ কৰি ভূমি আবণ্টনৰ সপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰে ।

ন্যায়ালয়ত মহাধিবক্তাজনে কয় যে উমৰাংছ’ত পূৰ্বে নীপকোক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাবে ২১,০০০ বিঘা আৰু নুমলীগড় শোধানাগাৰকো ৪,৪৭০ বিঘা ভূমি পৰিষদে আবণ্টন দিয়াৰ উদাহৰণ আছে ৷ তেতিয়াই ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ কুমাৰ মেধিয়ে মহাধিবক্তাগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে - ‘‘আপুনি নীপকোক চিমেণ্ট কোম্পানী এটাৰ লগত তুলনা কৰিছে ?’’

  • জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যক লৈ উদ্বিগ্ন উচ্চ ন্যায়ালয়

চিমেণ্ট উদ্যোগৰ ফলত পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি মাতি আনিব পৰা সম্ভাব্য পৰিস্থিতিকলৈও উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ মেধিয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি মহাধিবক্তাক প্ৰশ্ন কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে চিমেণ্ট কোম্পানী স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱেশ অনুকূল প্রমাণপত্র ক'ত বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোৱা হয় যে এই প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাই আহি পৰা নাই এতিয়ালৈ ।

ডি পি আৰ(Detail Project Report) ৰ পিছতহে সেই পৰ্যায় আহিব । আদালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়কো এই শুনানিৰ এক পক্ষ কৰি লোৱাৰ পোষকতা কৰাত চৰকাৰী পক্ষই এই কথাত সঁহাৰি জনাই একমত প্ৰকাশ কৰে ৷

  • বজাৰ, স্কুল, হাস্পতাল সকলো থাকিব ৩০০০ বিঘাৰ ভিতৰত

মহাবল চিমেণ্ট কোম্পানীটোক কিয় ৩০০০ বিঘা বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন ? - তাকো ন্যায়ালয়ত শপতনামাযোগে ব্যাখ্যা চৰকাৰী পক্ষৰ । ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ভেঁটি সবল কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ উদ্যোগিকখণ্ডক আকৰ্ষিত কৰাৰৰ বাবে চৰকাৰে সা-সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি কৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে ন্যায়ালয়ত কয় যে ৩০০০ বিঘাৰ প্ৰতি ইঞ্চি মাটিৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাক সদ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিহেতু এই আবণ্টিত মাটিখিনি মূলপথৰ পৰা ৩০-৩৫ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত, সেয়ে ইয়াত সকলো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । ইয়াত কাম কৰা সকলক পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাসগৃহলৈ সকলো প্ৰয়োজন হ’ব আৰু পৰিয়ালবৰ্গক মৌলিক সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে স্কুল, হাস্পতাল আৰু বজাৰ আদিৰ নিৰ্মাণকাৰ্যও এই প্ৰকল্পৰ ভিতৰত থাকিব ।’’

  • চিলিং আইন ক’ত ? কি উত্তৰ দিলে চৰকাৰে ?

উচ্চ ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে জনায় যে চিলিং আইন প্ৰসংগত তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰত বহু অপ্ৰিয় কথা শুনিবলগীয়া হৈছে ৷ এজনীয়া বিচাৰপীঠক মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে জনায় যে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য পৰিষদত চিলিং আইন প্ৰযোজ্য নহয় । ভূমি দিবৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষৰ পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব আছে ৷ তেওঁ লগতে ন্যায়ালয়ত জনায়, ‘‘লীজত দিয়া তিনি হাজাৰ বিঘাত ১১,০০০ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিব চিমেণ্ট কোম্পানীটোৱে । ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি এইয়া আঁতৰি যাব দিব নোৱাৰো ।’’

কিন্তু কিয় উত্তৰ কাছাৰত চিলিং আইন প্ৰযোজ্য নহয় ? অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে জনায় যে যেতিয়া চিলিং আইনখন প্ৰস্তুত হৈছিল, তেতিয়া ৮-১০ খন জিলাতহে প্ৰযোজ্য হৈছিল ।

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য পৰিষদে চিলিং আইনখন বলবৎ কৰা নাছিল । The Assam Fixation of Ceiling On Land Holdings Act, 1956 ত এই কথা উল্লেখ আছে বুলি ন্যায়ালয়ত তথ্য দাঙি ধৰে মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে ৷ আনহাতে, তাৰ এবছৰৰ আগত এন চি হিলছ পৰিষদ ১৯৫৫ চনত গঠিত হৈছিল । অসমৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, লখিমপুৰ, দৰং, শোণিতপুৰ, ধেমাজি, নগাঁও, মৰিগাঁও, যোৰহাট, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াতহে এইখন আইন সম্প্ৰতি প্ৰযোজ্য ৷

