ডিব্ৰুগড়: আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অস্ত্ৰ এৰি আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ চৰকাৰে আহ্বান জনাই থকাৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত চলিছিল আক্রমণ । এই আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু আলফা কেডাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ ৰাজহুৱা হৈছিল ।
আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পাছতে এজনৰ পিছত আন এজন আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখা গৈছে । যোৱা ৫ আগষ্টত নাগালেণ্ডৰ ছাংলাংছুত অসম ৰাইফলছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আলফা স্বাধীনৰ ৩ কেডাৰে ।
আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ কেইজন হ'ল ক্ৰমে চৰাইদেউৰ টেঙাপুখুৰীৰ পৰাগজ্যোতি চেতিয়া ওৰফে প্ৰণৱ অসম, কাৰ্বি আংলং বৈঠালাংচুৰ দ্বীপজ্যোতি শইকীয়া ওৰফে ভাৰ্গৱ অসম আৰু তিনিচুকীয়াৰ এণ্টনি মৰাণ ।
ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ কেইজনক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই আছে । আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ দ্বীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়াই ২০২২ চনত আৰু এণ্টনি মৰাণে ২০২৩ চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল ।
আনহাতে জনাৰ্দন গগৈ ওৰফে জীৎ অসম নামৰ আন এজন কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ৰাওনা হৈছে বুলিও চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিছে ।
আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আলফা কেডাৰে কৰিছে যোগাযোগ !
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেছৰে কয়, "আলফা স্বাধীনৰ ৩ জন সক্ৰিয় সদস্যই অসম ৰাইফলছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । তেওঁলোকক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে । কিন্তু কেইবাদিনো খোজকাঢ়ি অহাৰ ফলত কিছু ভাগৰুৱা হৈ আছে । অলপ জিৰণি লোৱাৰ পাছতে জেৰা কৰা হ'ব । আলফাত যোগদান কৰাৰ পৰা তিনিওজনে আলফাৰ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল । আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যি সুবিধা পাব লাগে সেইটো পাব । তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আনিব পৰা নাই । বহু আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছে । আত্মসমৰ্পণ কৰিলে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যি সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সকলো পাব ।"
