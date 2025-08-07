Essay Contest 2025

তিনিদিনে একেৰাহে খোজকাঢ়ি আহি ভাগৰুৱা আলফা কেডাৰ: পুলিচে সোধাপোছা কৰিবই পৰা নাই - ULFA CADRE SURRENDER

সীমান্তত অসম ৰাইফলছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা ৩ আলফা কেডাৰক চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ।

ULFA cadre surrender
একেদিনাই ৩ আলফা কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 1:44 PM IST

ডিব্ৰুগড়: আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অস্ত্ৰ এৰি আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ চৰকাৰে আহ্বান জনাই থকাৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত চলিছিল আক্রমণ । এই আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু আলফা কেডাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ ৰাজহুৱা হৈছিল ।

আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পাছতে এজনৰ পিছত আন এজন আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখা গৈছে । যোৱা ৫ আগষ্টত নাগালেণ্ডৰ ছাংলাংছুত অসম ৰাইফলছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আলফা স্বাধীনৰ ৩ কেডাৰে ।

আলফা কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ সম্পৰ্কে আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেচৰৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ কেইজন হ'ল ক্ৰমে চৰাইদেউৰ টেঙাপুখুৰীৰ পৰাগজ্যোতি চেতিয়া ওৰফে প্ৰণৱ অসম, কাৰ্বি আংলং বৈঠালাংচুৰ দ্বীপজ্যোতি শইকীয়া ওৰফে ভাৰ্গৱ অসম আৰু তিনিচুকীয়াৰ এণ্টনি মৰাণ ।

ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ কেইজনক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই আছে । আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা কেডাৰ দ্বীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়াই ২০২২ চনত আৰু এণ্টনি মৰাণে ২০২৩ চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল ।

আনহাতে জনাৰ্দন গগৈ ওৰফে জীৎ অসম নামৰ আন এজন কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ৰাওনা হৈছে বুলিও চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিছে ।

আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আলফা কেডাৰে কৰিছে যোগাযোগ !

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেছৰে কয়, "আলফা স্বাধীনৰ ৩ জন সক্ৰিয় সদস্যই অসম ৰাইফলছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । তেওঁলোকক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে । কিন্তু কেইবাদিনো খোজকাঢ়ি অহাৰ ফলত কিছু ভাগৰুৱা হৈ আছে ।‌ অলপ জিৰণি লোৱাৰ পাছতে জেৰা কৰা হ'ব । আলফাত যোগদান কৰাৰ পৰা তিনিওজনে আলফাৰ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল । আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যি সুবিধা পাব লাগে সেইটো পাব । তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আনিব পৰা নাই ।‌ বহু আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছে । আত্মসমৰ্পণ কৰিলে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যি সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সকলো পাব ।"

TAGGED:

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

