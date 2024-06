ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান: জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা - GANZA SEIZED IN GOLAGHAT

4 খনকৈ বাহন জব্দ

ফৰকাটিং আৰু নুমলীগড়ত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰে 4 খনকৈ বাহন ৷ গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত AS 01 FM 8892, AS 01 7880 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' আৰু AS 05 S 5452 চুজুকী চিলেৰিঅ' মটৰ চাইকেল, AS 05F 9954 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইক জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অভিযুক্ত ৷