দেৱী দ'লৰ মহাষ্টমীৰ বৰবলিৰ প্ৰথম ছাগলীটো কেৰকণ গৰিয়াৰ পৰিয়াললৈ কিয় ?

দেৱী দ'লৰ মহাষ্টমীৰ বৰবলিৰ প্ৰথম ছাগলীটো কেৰকণ গৰিয়াৰ পৰিয়াললৈ কিয় ?
দেৱী দ'ল, অসমৰ শক্তিৰ আৰাধনাস্থলীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । পিছে এই দেৱী দ'লৰ মহাষ্টমীৰ বৰবলিৰ প্ৰথম প্ৰসাদভাগ প্ৰতিবছৰে এটা মুছলমান পৰিয়ালক কিয় দিয়া হয় জানেনে ?
Published : September 30, 2025 at 6:38 PM IST
শিৱসাগৰ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলিলেই অন্যতম আকৰ্ষণ শিৱসাগৰৰ দেৱী দ'ল । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হঠাতে হেৰুওৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষত নাই পূৰ্বৰ উচাহ । তথাপিও আধ্যাত্মিকতা আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো উদযাপন কৰা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা । শিৱসাগৰৰ দেৱী দ'লৰ আছে এক আহোম যুগৰ পৰম্পৰা ।
শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাত ২৯২ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি মহাষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান কৰা হয় দুটা বিশেষ পৰিয়াললৈ । এসময়ত দেৱী দ'লত নেগেৰা-ঢাক বজোৱা দৌল্লা পৰিয়াল আৰু কণচেং বৰপাত্ৰ গোঁহাইৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয় মহাষ্টমীৰ প্ৰসাদ । যি বছৰ বছৰ ধৰি বহন কৰি আহিছে সমন্বয়-সম্প্ৰীতিৰ স্বাক্ষৰ ।
২৯২ বছৰীয়া এক পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰি আজিও ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস:
দেৱী দ'লৰ পৰা মুছলমান পৰিয়াললৈ প্ৰদান কৰা এই সম্প্ৰীতিৰ উদাহৰণৰ এক সোণসেৰীয়া ইতিহাস আছে । আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত বৰৰজা অম্বিকাই কলঞ্চুপৰীয়া গাঁৱত এটি বৃহৎ পুখুৰী খন্দাৰ লগতে তিনিটা দ'ল বন্ধাইছিল । ইয়াৰে দেৱী দ'লত তেতিয়াৰ পৰাই মুছলমান দৌল্লা পৰিয়ালৰ লোকে দেৱী অৰ্চনাৰ সময়ত নেগেৰা-ঢাক বজাইছিল । তেওঁলোকক এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ উপাসনা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হৈছিল আহোম ৰাজত্বৰ সময়ৰ ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতি ।
যদিও সময়ৰ লগত দৌল্লা পৰিয়ালৰ দেৱী দ'লত নেগেৰা-ঢাক বজোৱাৰ পৰম্পৰা বন্ধ হ'ল তথাপিও তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিক সন্মান জনাই দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ প্ৰসাদ দেৱী দ'লৰ পৰা দৌল্লা পৰিয়াললৈ আগবঢ়াই অহা হৈছে । লগতে কণচেং বৰপাত্ৰ গোঁহাই পৰিয়ালকো অষ্টমীৰ এই প্ৰসাদ প্ৰদান কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত কণচেং বৰপাত্ৰ গোঁহাইৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য জীতেন বৰপাত্ৰ গোঁহায়ে কয়, "মহাষ্টমীত দেৱী দ'লত উপস্থিত হ'বলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ । কাৰণ এই শিৱসিংহৰ দিনতে স্থাপিত হোৱা শিৱ দ'ল, দেৱী দ'ল আৰু বিষ্ণু দ'ল, এই তিনিটা দ'লে অসমৰ যি হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ তিনিটা ভাগ আছে সেই তিনিটা ভাগৰ ভিতৰতে আজি হিন্দুসকলে শৈব, শিৱ আৰু শক্তি তিনিওটাকে উপাসনা কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"দেৱী দ'লত যি দুৰ্গা পূজা হৈছে আজি হিন্দু, মুছলমান সকলোৱে সমবেত হ'ব পৰা সুবিধা লাভ কৰিছে । যি দৌল্লা, তেওঁলোক ইছলাম ধৰ্মীয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইয়াত প্ৰসাদৰ বাট মুকলি হৈ আছে আৰু বৰপাত্ৰ গোঁহাইৰ বাবেও এই বাট মুকলি হৈ আছে । কণচেং বৰপাত্ৰ গোঁহাইৰ পৰিয়ালৰ মই ১৯ নম্বৰৰ ব্যক্তি ।"
দৌল্লা পৰিয়াললৈ কিয় বৰবলিৰ প্ৰথমটো ছাগলী:
ইফালে এদৌল্লা পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই ইতিহাস সুঁৱৰি কয়, "শিৱসিংহ আৰু অম্বিকাপুৰী যেতিয়া আছিল, তেতিয়াৰ পৰা এই প্ৰথা চলি আছিল । কাৰণ, সেই সময়ত ৰজাই নেগেৰা বজাবৰ কাৰণে এজন খুব ভাল মানুহ বিচাৰিছিল । ৰজাই যেতিয়া ৰাজ দৰবাৰৰ পৰা ইয়ালৈ পূজা দিবলৈ আহে নেগেৰা বজোৱাটো একদম উত্তম হ'ব লাগিব । সেই সময়ত বিচাৰি পাইছিল এজন গৰিয়াক । সেই গৰিয়াজনৰ নাম আছিল কেৰকণ গৰিয়া ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কেৰকণ গৰিয়াই ইমানেই ধুনীয়া নেগেৰা বজাইছিল যে, ৰজা যেতিয়া পূজা দিবলৈ আহে, কেৰকণ গৰিয়াৰ চেৱত নৃত্যৰ এটা লয় ৰজা আৰু ৰাণীৰ গাত সৃষ্টি হৈছিল । তেনেকৈ দুদিনমান নেগেৰা বজোৱাৰ পিছত এদিন ৰজাই ক'লে মই সোমাওতে তই যেনেকৈ নেগেৰাটো বজাৱ, ওলাই যাওতেওঁ তই নেগেৰাটো তেনেকৈ বজাব লাগিব । যাতে কাৰেং পোৱালৈকে মোৰ গাত নৃত্যৰ সেই লয়টো থাকেগৈ । তেওঁ তেনেকৈয়ে বজাইছিল ।"
দৌল্লা পৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ৰজাই দেখিলে যে এই কেৰকণ গৰিয়া যথেষ্ট বিশ্বাসী । তেতিয়া দ'লত ধন-সোণ যথেষ্ট আছিল । সেয়ে এই তিনিওটা দ'ল তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে ইমানবোৰ মানুহ থকা স্বত্বেও কেৰকণ গৰিয়াক দায়িত্ব দিছিল । যদিও কেৰকণ গৰিয়া এজন ইছলাম ধৰ্মীয় লোক, তেওঁক ৰাণী আৰু ৰজা দুয়োৱে ভাল পাইছিল বাবেই দুৰ্গা পূজাৰ বৰবলিৰ প্ৰথম ছাগলীটো কেৰকণ গৰিয়াক দিলে আৰু সেই পৰম্পৰাটো শিৱসাগৰবাসীয়ে দ'ল উন্নয়ন কমিটীৰ জৰিয়তে অক্ষুন্ন ৰাখি আছে ।"