ETV Bharat / state

প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে জীপ ছাফাৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই ।

2025-26 tourism year of the Kaziranga National Park launched with a tribute to Zubeen Garg
মুকলি হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণেৰে ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ শুকুৰবাৰে উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে জীপ ছাফাৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই ৷

এই মুকলি অনুষ্ঠানতেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, "বিগত বৰ্ষত ৫ লক্ষাধিক পৰ্যটক আহিছে ৷ আমি দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় আছিলোঁ ৷ এইবাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ’ব আৰু দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ’ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ৷” ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানমৰ্মে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে ড৹ ঘোষে ।

মুকলি হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চল মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্প অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক (বন্যপ্ৰাণী) ড৹ বিনয় গুপ্তাৰ উপস্থিতিত সাংসদ তাচাই ফিটা কাটি উদ্যান মুকলি কৰি খোলা জীপচিত উঠি ডোঙা বন শিৱিৰত উপস্থিত হয় ৷ ডোঙা বন শিৱিৰত ‘ৰুৰেল ইলেকট্ৰিফিকেচন কৰ্পৰেচন লিমিটেড’ৰ পুঁজিৰে সৌৰ শক্তি আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা মুকলি কৰে বন সংৰক্ষক ড° বিনয় গুপ্তাই ৷"

2025-26 tourism year of the Kaziranga National Park launched with a tribute to Zubeen Garg
ডোঙা বন শিৱিৰত পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
2025-26 tourism year of the Kaziranga National Park launched with a tribute to Zubeen Garg
সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই মুকলি কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীপ ছাফাৰী (ETV Bharat Assam)

ড° ঘোষে কয়,"আমি পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা আৰু সা-সুবিধাৰ প্ৰতি এইবাৰ বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ৷ তদুপৰি, পৰ্যটনত দাঁতি কাষৰীয়া লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিও এইবাৰ অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব ৷" ইফালে, চৰকাৰে ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ প্ৰয়াসেৰে গঁড় হত্যা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই প্ৰকাশ কৰে ।

2025-26 tourism year of the Kaziranga National Park launched with a tribute to Zubeen Garg
পৰ্যটকক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে অসম গৌৰৱ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"পৰ্যটক পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ সেয়ে পৰ্যটকৰ সা-সুবিধা তথা আনুষংগিক বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটনৰে জড়িত সংস্থাসমূহৰ স’তে আলোচনা কৰা হৈছে ৷" তদুপৰি, উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ বাবে ১৩০ টা বন শিৱিৰত সৌৰ শক্তি আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আগন্তুক সময়ত উদ্যানৰ বাকী থকা ১৩৩ টা বন শিৱিৰতো সৌৰশক্তি আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী ব্যৱস্থাৰ চিন্তা-চৰ্চ্চা কৰা হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক: হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলালে অভিযুক্তৰ ঘৰ

আহিছে শৰৎ, ফুলিছে কঁহুৱা, কিন্তু শাৰদীয় উচাহ নাই কৃষকৰ মনত

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 26 TOURISM YEARZUBEEN GARGকাজিৰঙাইটিভি ভাৰত অসমKAZIRANGA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.