ধেমাজি: ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত ধেমাজিত সংঘটিত হৈছিল দেশ কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ । য'ত শিশুসহ ১৩ গৰাকী নিৰীহ শ্বহীদ হৈছিল । সেই দিনটো আজিও পাহৰিব পৰা নাই ধেমাজি তথা অসমবাসীয়ে । নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ পিছতে অসম চৰকাৰে ১৬ আগষ্টৰ দিনটোক ৰাজ্যজুৰি শোক দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে । সেই অনুসৰি শনিবাৰে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ শিশু শিক্ষা আৰু উৎকৰ্ষ বিকাশ সাধন কেন্দ্ৰৰ প্ৰাংগনত ৰাজ্যিক শোক দিৱস পালন কৰা হয় ৷
শোক দিৱস উপলক্ষে প্ৰথমে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীৰ, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয় আৰু শ্বহীদৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয়সকলে ৷ লগতে শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা শিশু শিক্ষা আৰু উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উপস্থিত লোকসকলে ৷
অনুষ্ঠানত সকলোৱে ক'লা বেজ পৰিধান কৰি হাতে হাতে সংকল্প পত্ৰ পাঠ কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সংকল্প লয় ৷ ইয়াৰ পিছতে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কৰি নিৰীহৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰা হয় ৷ ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰগীত পৰিৱেশনো কৰে অনুষ্ঠানত ।
শোক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয়, উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ তোলন কোৱঁৰ, ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ দীপক কুমাৰ নেওগকে ধৰি ভালেসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷
ইফালে শোকসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই কয়, "২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ সেই ঘটনাৰ দৃশ্য এতিয়াও আমাৰ চকু ভাহি উঠে...। আজি ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ শিশু শিক্ষা আৰু উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰৰ প্ৰাংগনত এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই শোকসভাৰ জৰিয়তে আমি শপত বাক্য লৈছো ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়াল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰাইজে । আজিৰ দিনটোত সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞা লৈছে যে প্ৰতি মুহূৰ্ততে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ধেমাজিবাসী ৰাইজ থিয় দিব আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হওক এই বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত দেশৰ ৫৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত নিষিদ্ধ সংগঠনে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই নিষ্পাপ ১০ টা কণ কণ শিশুসহ ১৩ গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল ৷ শ্বহীদসকলৰ ভিতৰত আছিল ১০ টা শিশু ক্ৰমে প্ৰদীপ্ত গগৈ(মন্টু), সিদ্ধাৰ্থ টাইদ, দিনেশ পাদুন, গিৰিণ শইকীয়া, মনজিৎ গগৈ, যুগান্ত পাদুন, বিজিত সোণোৱাল, ৰূপা শইকীয়া, অৰুণা শইকীয়া, মানসী বৰগোহাঁই আৰু তিনিগৰাকী মহিলা ক্ৰমে নমিতা গগৈ, চিত্ৰাৱতী দলে আৰু ধনদা গগৈ দেউৰী ৷ এই বিস্ফোৰণটোত বহুলোক আহত হৈছিল ৷
