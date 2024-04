দুটা পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুজন - Accident in assam

ৰাজ্যৰ কেবাটাও স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা; থিতাতে মৃত্যু দুজন

মৰাণ/মিৰ্জা, 10 এপ্ৰিল: মঙলবাৰ ৰাজ্যৰ কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । একে দিশৰ পৰা আহি থকা তিনিখনকৈ বাহনৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত পুৱতি নিশা ঝলমত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনকেইখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS 25 CC 6902 (ট্ৰাক); AS 01 LC 2908 (ট্ৰাক); AS 04 BC 7783 (টাটা ইন্ট্ৰ’) ৷

মঙলবাৰৰ পুৱতি নিশা ঝলমত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । ফলত থিতাতে নিহত হয় টাটা ইন্ট্ৰ’ বাহনখনত থকা হেণ্ডিমেনজনৰ । শিৱসাগৰৰ হেণ্ডিমেনজনৰ নাম এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

জানিব পৰা মতে, প্ৰথমে ট্ৰাক দুখনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় । প্ৰায় দুই ঘণ্টাৰ পিছত টাটা ইন্ট্ৰ’ বাহনখনে ট্ৰাক এখনক পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে, নিহত টাটা ইন্ট্ৰ’ বাহনখনৰ হেণ্ডিমেনজনৰ পকেটৰ পৰা দুটা ড্ৰাগচৰ কন্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

আনহাতে, বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত সংঘটিত হয় আন এটা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন লোক । শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি স্কুল বাছ আৰু বাইকৰ মাজত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটি । 32 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সহিতে দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ AS-01-PC-1675 নম্বৰৰ বাছখন বিদ্যালয় অভিমুখে গৈ থাকোতে AS-01-FL-8710 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী য়ামাহা এমটি বাইকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় বাইক আৰোহীজন ।

বঙৰা আমৰতলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ।

