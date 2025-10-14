চাৰণ বিলৰ পাৰত জিলিকিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ । প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিব ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই ।
Published : October 14, 2025 at 5:15 PM IST
মৰিগাঁও: চাৰণ বিলৰ পাৰত জিলিকি থাকিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জুবিন গাৰ্গৰ ১৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভূমি পূজন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অসমৰ বাবে, অসমীয়াৰ বাবে যি অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । এই বিশেষ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই ।
ভূমি পূজন কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "আজি আমাৰ মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ যে আমি এই চাৰণ বিলৰ উদ্যানত জুবিন গাৰ্গৰ এটা ১৫ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভূমি পূজন কৰিলোঁ । দুইৰ পৰা আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰত আমাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হৈ উঠিব ।"
উল্লেখ্য যে, উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে মৰিগাঁও জিলা দিৱস । জিলা দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনা মৰিগাঁও জিলাৰ চাৰণ বিলত এক অনন্য কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হয় এই কাৰ্যসূচী । এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি উত্তোলন কৰা হয় ৩৭ খন পতাকা । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই উত্তোলন কৰে মূল পতাকা । শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৫০০ জোপা নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ।
এইসমূহ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীকে ধৰি মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া-কৰ্মকৰ্তা ।
কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "মৰিগাঁও জিলা দিৱস দুদিনীয়াকৈ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰিছে । আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ আছে । গতিকে আমি যিখিনি কৰিছোঁ, আমাৰ মৰমৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই গোটেইখিনি কৰিছোঁ ।"