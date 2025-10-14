ETV Bharat / state

চাৰণ বিলৰ পাৰত জিলিকিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ । প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিব ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই ।

A 15-foot-tall bronze statue of Zubeen Garg will be installed in Morigaon
১৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভূমি পূজনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: চাৰণ বিলৰ পাৰত জিলিকি থাকিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জুবিন গাৰ্গৰ ১৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভূমি পূজন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অসমৰ বাবে, অসমীয়াৰ বাবে যি অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । এই বিশেষ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই ।

চাৰণ বিল উদ্যানত জুবিন গাৰ্গৰ ১৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

ভূমি পূজন কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "আজি আমাৰ মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ যে আমি এই চাৰণ বিলৰ উদ্যানত জুবিন গাৰ্গৰ এটা ১৫ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভূমি পূজন কৰিলোঁ । দুইৰ পৰা আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰত আমাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হৈ উঠিব ।"

উল্লেখ্য যে, উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে মৰিগাঁও জিলা দিৱস । জিলা দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনা মৰিগাঁও জিলাৰ চাৰণ বিলত এক অনন্য কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হয় এই কাৰ্যসূচী । এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি উত্তোলন কৰা হয় ৩৭ খন পতাকা । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই উত্তোলন কৰে মূল পতাকা । শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৫০০ জোপা নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ।

এইসমূহ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীকে ধৰি মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া-কৰ্মকৰ্তা ।

কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "মৰিগাঁও জিলা দিৱস দুদিনীয়াকৈ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰিছে । আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ আছে । গতিকে আমি যিখিনি কৰিছোঁ, আমাৰ মৰমৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই গোটেইখিনি কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে SITৰ বৈঠক: চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে থাকক, বৈঠকলৈ নাযায় আঠজনকৈ আমন্ত্ৰিত

জুবিন গাৰ্গক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিছে ভগৱানৰ স্থান

TAGGED:

BRONZE STATUE OF ZUBEEN GARG
MORIGAON
MINISTER PIYUSH HAZARIKA
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.