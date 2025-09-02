ETV Bharat / state

পোৰা মাটিৰ গোন্ধ থিমেৰে সজ্জিত হ’ব ১৩২ বছৰীয়া এখন পূজা সমিতিৰ মণ্ডপ - DURGA PUJA 2025

অসমৰ সংস্কৃতি আৰু থলুৱা শিল্পৰ প্ৰচাৰৰ উদ্যেশ্যৰে দুৰ্গোৎসৱৰ দুমহীয়া প্ৰস্তুতি ।

132 year old Durga Puja committee will prepared a unique Durga Mandap in Nagaon
নগাঁৱৰ ১৩২বছৰীয়া পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2025 at 3:19 PM IST

4 Min Read

নগাঁও: দুৰ্গোৎসৱ সমাগত ৷ ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ৷ মৃৎশিল্পীৰ সমানে ব্যস্ত মণ্ডপ নিৰ্মাতাসকলো ৷ কাৰণ পৰাপক্ষত মহালয়াৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূৰ্ণগতিত চলি আছে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই নগাঁও চহৰো ৷

মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ ১৩২ বছৰীয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰো প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ," য’ত অসমৰ থলুৱা শিল্পকলা, বিশেষকৈ টেৰাকটা শিল্পৰ এক মনোমোহা প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতিফলন ঘটিব ।

মণ্ডপ সন্দৰ্ভত মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

২৫ লাখ টকাৰ এক বৃহৎ বাজেটেৰে আৰু প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰে এই পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ য’ত অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধি প্ৰতিফলিত হ’ব ।

  • ১৩২ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা :

নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতি ১৮৯৩ চনৰ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । এই পূজা কেৱল ধৰ্মীয় উৎসৱ নহয়, ই অসমৰ বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য, সমন্বয় আৰু শিল্পকৰ্মৰ এক জীৱন্ত প্ৰকাশ । প্ৰতি বছৰে এই সমিতিয়ে অনন্য থিমৰ জৰিয়তে পূজাৰ মণ্ডপক এক শিল্পকৰ্মৰ স্থান হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰি দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত টেৰাকটা শিল্পক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । টেৰাকটা, যাক স্থানীয়ভাৱে পোৰা মাটিৰ শিল্প বুলি জনা যায়, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ এক প্ৰাচীন অথচ জীৱন্ত পৰম্পৰা । এই থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে এই শিল্পকৰ্মৰ গুৰুত্বক পুনৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক ইয়াৰ সৈতে পৰিচিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

  • ৫০ জন শিল্পীৰ দুমহীয়া প্ৰচেষ্টা :

পূজাৰ মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহ ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে । এই শিল্পীসকলৰ মাজত টেৰাকটা শিল্পৰ পৰম্পৰাগত কাৰিকৰৰ লগতে আধুনিক শিল্পীও অন্তৰ্ভুক্ত, যি এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত পূজাৰ মণ্ডপটো অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি হৈ উঠিব, য’ত মাটিৰ গোন্ধ আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত হ’ব ।

মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ বেছিভাগেই স্থানীয়ভাৱে সংগ্ৰহ কৰা । মাটিৰ সজ্জাগত সামগ্ৰী, গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু টেৰাকটা শিল্পক প্ৰতিফলিত কৰা শিল্পকৰ্মই মণ্ডপক এক অনন্য ৰূপ দিব বুলিও আশাবাদী পূজা সমিতি ।

132 year old Durga Puja committee will prepared a unique Durga Mandap in Nagaon
দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
  • বাজেট :

২৫ লাখ টকাৰ এই বৃহৎ বাজেটেৰে পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি স্বীকৃতি প্ৰদানৰ এক মহৎ উদ্দেশ্যও জড়িত হৈ আছে এইবাৰৰ বাঙালী সন্মিলনীৰ দুৰ্গোৎসৱত । এই বাজেটৰ এক বৃহৎ অংশ টেৰাকটা শিল্পীসকলৰ কৰ্মশালা, সামগ্ৰী সংগ্ৰহ আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৫ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আমিত দত্তই ।

বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহ-সাধাৰণ সম্পাদক অমিত দত্তই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কয়, “এইবাৰ আমি দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰাৰ লগতে অসমৰ থলুৱা শিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো । টেৰাকটা শিল্পৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিপাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"

132 year old Durga Puja committee will prepared a unique Durga Mandap in Nagaon
নগাঁৱৰ ১৩২বছৰীয়া পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এই পূজা প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমেৰে সজ্জিত মণ্ডপ আৰু টেৰাকটা শিল্পৰ সৌন্দৰ্যই নিশ্চিতভাৱে দৰ্শনাৰ্থীসকলক মুগ্ধ কৰিব বুলি আশাবাদী পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল ।

"পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এইবাৰৰ পূজাই অসমৰ টেৰাকটা শিল্পক তুলি ধৰাৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব । ২৫ লাখ টকাৰ বাজেট আৰু ৫০ জন শিল্পীৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই পূজা নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ বাবে এক স্মৰণীয় অধ্যায় হৈ ৰ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ডিমাছা কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ চহকী নৃত্য পৰম্পৰা: ইতিহাস আৰু শৈলী

লগতে পঢ়ক : ৩৫৫ দিন শিৱৰ সৈতে থানাত থাকে গণেশ, ১০ দিনৰ বাবে ওলাই বাহিৰলৈ

নগাঁও: দুৰ্গোৎসৱ সমাগত ৷ ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ৷ মৃৎশিল্পীৰ সমানে ব্যস্ত মণ্ডপ নিৰ্মাতাসকলো ৷ কাৰণ পৰাপক্ষত মহালয়াৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূৰ্ণগতিত চলি আছে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই নগাঁও চহৰো ৷

মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ ১৩২ বছৰীয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰো প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ," য’ত অসমৰ থলুৱা শিল্পকলা, বিশেষকৈ টেৰাকটা শিল্পৰ এক মনোমোহা প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতিফলন ঘটিব ।

মণ্ডপ সন্দৰ্ভত মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

২৫ লাখ টকাৰ এক বৃহৎ বাজেটেৰে আৰু প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰে এই পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ য’ত অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধি প্ৰতিফলিত হ’ব ।

  • ১৩২ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা :

নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতি ১৮৯৩ চনৰ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । এই পূজা কেৱল ধৰ্মীয় উৎসৱ নহয়, ই অসমৰ বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য, সমন্বয় আৰু শিল্পকৰ্মৰ এক জীৱন্ত প্ৰকাশ । প্ৰতি বছৰে এই সমিতিয়ে অনন্য থিমৰ জৰিয়তে পূজাৰ মণ্ডপক এক শিল্পকৰ্মৰ স্থান হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰি দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত টেৰাকটা শিল্পক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । টেৰাকটা, যাক স্থানীয়ভাৱে পোৰা মাটিৰ শিল্প বুলি জনা যায়, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ এক প্ৰাচীন অথচ জীৱন্ত পৰম্পৰা । এই থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে এই শিল্পকৰ্মৰ গুৰুত্বক পুনৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক ইয়াৰ সৈতে পৰিচিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

  • ৫০ জন শিল্পীৰ দুমহীয়া প্ৰচেষ্টা :

পূজাৰ মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহ ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে । এই শিল্পীসকলৰ মাজত টেৰাকটা শিল্পৰ পৰম্পৰাগত কাৰিকৰৰ লগতে আধুনিক শিল্পীও অন্তৰ্ভুক্ত, যি এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত পূজাৰ মণ্ডপটো অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি হৈ উঠিব, য’ত মাটিৰ গোন্ধ আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত হ’ব ।

মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ বেছিভাগেই স্থানীয়ভাৱে সংগ্ৰহ কৰা । মাটিৰ সজ্জাগত সামগ্ৰী, গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু টেৰাকটা শিল্পক প্ৰতিফলিত কৰা শিল্পকৰ্মই মণ্ডপক এক অনন্য ৰূপ দিব বুলিও আশাবাদী পূজা সমিতি ।

132 year old Durga Puja committee will prepared a unique Durga Mandap in Nagaon
দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
  • বাজেট :

২৫ লাখ টকাৰ এই বৃহৎ বাজেটেৰে পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি স্বীকৃতি প্ৰদানৰ এক মহৎ উদ্দেশ্যও জড়িত হৈ আছে এইবাৰৰ বাঙালী সন্মিলনীৰ দুৰ্গোৎসৱত । এই বাজেটৰ এক বৃহৎ অংশ টেৰাকটা শিল্পীসকলৰ কৰ্মশালা, সামগ্ৰী সংগ্ৰহ আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৫ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আমিত দত্তই ।

বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহ-সাধাৰণ সম্পাদক অমিত দত্তই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কয়, “এইবাৰ আমি দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰাৰ লগতে অসমৰ থলুৱা শিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো । টেৰাকটা শিল্পৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিপাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"

132 year old Durga Puja committee will prepared a unique Durga Mandap in Nagaon
নগাঁৱৰ ১৩২বছৰীয়া পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এই পূজা প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমেৰে সজ্জিত মণ্ডপ আৰু টেৰাকটা শিল্পৰ সৌন্দৰ্যই নিশ্চিতভাৱে দৰ্শনাৰ্থীসকলক মুগ্ধ কৰিব বুলি আশাবাদী পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল ।

"পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এইবাৰৰ পূজাই অসমৰ টেৰাকটা শিল্পক তুলি ধৰাৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব । ২৫ লাখ টকাৰ বাজেট আৰু ৫০ জন শিল্পীৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই পূজা নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ বাবে এক স্মৰণীয় অধ্যায় হৈ ৰ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ডিমাছা কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ চহকী নৃত্য পৰম্পৰা: ইতিহাস আৰু শৈলী

লগতে পঢ়ক : ৩৫৫ দিন শিৱৰ সৈতে থানাত থাকে গণেশ, ১০ দিনৰ বাবে ওলাই বাহিৰলৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA PREPARATIONPUJA MANDAPSইটিভি ভাৰত অসম132YEAR OLD DURGA PUJA SAMITIDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.