নগাঁও: দুৰ্গোৎসৱ সমাগত ৷ ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ৷ মৃৎশিল্পীৰ সমানে ব্যস্ত মণ্ডপ নিৰ্মাতাসকলো ৷ কাৰণ পৰাপক্ষত মহালয়াৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূৰ্ণগতিত চলি আছে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই নগাঁও চহৰো ৷
মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ ১৩২ বছৰীয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰো প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ," য’ত অসমৰ থলুৱা শিল্পকলা, বিশেষকৈ টেৰাকটা শিল্পৰ এক মনোমোহা প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতিফলন ঘটিব ।
২৫ লাখ টকাৰ এক বৃহৎ বাজেটেৰে আৰু প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰে এই পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ য’ত অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধি প্ৰতিফলিত হ’ব ।
- ১৩২ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা :
নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতি ১৮৯৩ চনৰ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । এই পূজা কেৱল ধৰ্মীয় উৎসৱ নহয়, ই অসমৰ বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য, সমন্বয় আৰু শিল্পকৰ্মৰ এক জীৱন্ত প্ৰকাশ । প্ৰতি বছৰে এই সমিতিয়ে অনন্য থিমৰ জৰিয়তে পূজাৰ মণ্ডপক এক শিল্পকৰ্মৰ স্থান হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰি দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত টেৰাকটা শিল্পক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । টেৰাকটা, যাক স্থানীয়ভাৱে পোৰা মাটিৰ শিল্প বুলি জনা যায়, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ এক প্ৰাচীন অথচ জীৱন্ত পৰম্পৰা । এই থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে এই শিল্পকৰ্মৰ গুৰুত্বক পুনৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক ইয়াৰ সৈতে পৰিচিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
- ৫০ জন শিল্পীৰ দুমহীয়া প্ৰচেষ্টা :
পূজাৰ মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় ৫০ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে দুমাহ ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে । এই শিল্পীসকলৰ মাজত টেৰাকটা শিল্পৰ পৰম্পৰাগত কাৰিকৰৰ লগতে আধুনিক শিল্পীও অন্তৰ্ভুক্ত, যি এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত পূজাৰ মণ্ডপটো অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি হৈ উঠিব, য’ত মাটিৰ গোন্ধ আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত হ’ব ।
মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ বেছিভাগেই স্থানীয়ভাৱে সংগ্ৰহ কৰা । মাটিৰ সজ্জাগত সামগ্ৰী, গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু টেৰাকটা শিল্পক প্ৰতিফলিত কৰা শিল্পকৰ্মই মণ্ডপক এক অনন্য ৰূপ দিব বুলিও আশাবাদী পূজা সমিতি ।
- বাজেট :
২৫ লাখ টকাৰ এই বৃহৎ বাজেটেৰে পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি স্বীকৃতি প্ৰদানৰ এক মহৎ উদ্দেশ্যও জড়িত হৈ আছে এইবাৰৰ বাঙালী সন্মিলনীৰ দুৰ্গোৎসৱত । এই বাজেটৰ এক বৃহৎ অংশ টেৰাকটা শিল্পীসকলৰ কৰ্মশালা, সামগ্ৰী সংগ্ৰহ আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৫ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আমিত দত্তই ।
বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ সহ-সাধাৰণ সম্পাদক অমিত দত্তই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কয়, “এইবাৰ আমি দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰাৰ লগতে অসমৰ থলুৱা শিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো । টেৰাকটা শিল্পৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিপাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"
নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এই পূজা প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । এইবাৰৰ "পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমেৰে সজ্জিত মণ্ডপ আৰু টেৰাকটা শিল্পৰ সৌন্দৰ্যই নিশ্চিতভাৱে দৰ্শনাৰ্থীসকলক মুগ্ধ কৰিব বুলি আশাবাদী পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল ।
"পোৰা মাটিৰ গোন্ধ" থিমৰ জৰিয়তে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এইবাৰৰ পূজাই অসমৰ টেৰাকটা শিল্পক তুলি ধৰাৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলক প্ৰেৰণা আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব । ২৫ লাখ টকাৰ বাজেট আৰু ৫০ জন শিল্পীৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই পূজা নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ বাবে এক স্মৰণীয় অধ্যায় হৈ ৰ’ব ।