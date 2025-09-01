বৰপেটা : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে চৰকাৰে । তাৰ মাজতে বৰপেটাৰ হাউলীত ওলাল ৰোহিংগীয়া । এজন দুজন নহয় শিশু-মহিলাসহ ১৩ গৰাকী ৰোহিংগীয়াক আটক বৰপেটা আৰক্ষীৰ । ৰে'লযোগে দিল্লীৰ পৰা বৰপেটালৈ অহাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰোহিংগীয়াৰ দলটোৱে । তেওঁলোকৰ হাতত আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী উচ্চায়ুক্তই প্ৰদান কৰা ৰোহিংগীয়াৰ বিশেষ পৰিচয় কাৰ্ড । আৰক্ষীয়ে ৰোহিংগীয়াৰ দলটোক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।
দেওবাৰে পুৱাই বৰপেটা জিলাৰ হাউলীত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ গতি-বিধি প্ৰত্যক্ষ কৰে একাংশ লোকে । লগে লগে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক সোধা-পোছা কৰাত সকলো কথা পোহৰলৈ আহে । দলটোত আছে ৩ জন পুৰুষ,৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৭ টা শিশু । জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে প্ৰায় ১০ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি জম্মুত আছিল । তেওঁলোকে পুনৰ বাংলাদেশত থকা শৰণাৰ্থী শিবিৰলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল অসমৰ মাজেৰে গৈ শ্বিলং হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱা । দলটোৰ এজন সদস্য মহম্মদ আলমে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক কয়, "আমি বাংলাদেশত থকা ৰোহিংগীয়া শিবিৰলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো । সেই অনুসৰি জম্মুৰ পৰা বাছেৰে দিল্লীলৈ গৈছিলো । দিল্লীৰ পৰা ৰে'লযোগে আহি বৰপেটা ৰোড ষ্টেচনত নামিছো । তাৰ পিছত এখন অটোৰে হাউলীত উপস্থিত হৈছো ।"
মহম্মদ আলমে তেওঁলোকৰ হাতত থকা শৰণাৰ্থী কাৰ্ডবোৰো দেখুৱাই কয়, "আমি ম্যানমাৰৰ ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী । আমাক এই কাৰ্ডখন দিছে । ইয়াত সকলো লিখা আছে । দিল্লীত আমাক এই কাৰ্ড দিছিল । বাংলাদেশত ১০-১২ লাখ ৰোহিংগীয়াক শিবিৰত ৰখা হৈছে । ইয়াত এতিয়া কাম-বন নাই । সেই কাৰণে আমি বাংলাদেশৰ শিবিৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিছো । আমাৰ পিতৃ-মাতৃসকলো তাতেই আছে ।"
মহম্মদ আলমৰ মতে জম্মুত ১০ হাজাৰ ৰোহিংগীয়া আছে । সীমান্তৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত আলমে কয়, "ইয়াতে চৰকাৰে কৈ আছে যে তোমালোকে লাহে লাহে ওলাই যোৱা । ইয়াত থাকিব নোৱাৰা । সাধাৰণ ৰাইজেও ৰোহিংগীয়াক খেদিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । আদালতত বিষয়টোৰ শুনানি চলি আছে । আমাক এজন চালকে ইয়ালৈ লৈ আহিছিল । ৰে'লৰ পৰা নমাৰ পিছত তেওঁ সুধিছিল ক'ত যাবা ? আমি ক'লো শ্বিলং যাম । তাৰ পিছত আমাক আনি ৰাস্তাত এৰি দিলে । বেলেগ গাড়ীত যোৱাৰ কথা ক'লে । এতিয়া আমি চৰকাৰক সহায় বিচাৰিছো । চৰকাৰেও জানে আমি ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী । আমি বাংলাদেশৰ শিবিৰলৈ যাব বিচাৰো । চৰকাৰে যাতে আমাক তালৈ পঠিয়াই দিয়ে সেয়ে অনুৰোধ জনালোঁ ।"
অৱশ্যে এনেদৰে হাউলীৰ মাজমজিয়াত ৰোহিংগীয়া লোকক দেখি স্থানীয় লোকসকল আচৰিত হৈ পৰে । আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি আছে । আৰক্ষীৰ তদন্তই হে স্পষ্ট কৰিব তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে দিল্লীৰ পৰা আহিছে নে অসমতে আছিল ? তেওঁলোক বাংলাদেশলৈ কেনেদৰে যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ? সেই কথাবোৰো স্পষ্ট হৈ পৰিব !
লগতে পঢ়ক :খেতিৰ ভাগ লাগে নগাক; সীমান্তৰ আদিবাসী লোকক হাৰাশাস্তি - NAGA AGGRESSION