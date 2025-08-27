ETV Bharat / state

১১৩ বছৰীয়া এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ; পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰম্পৰাৰে চলা এই মন্দিৰটো ক'ত আছে ? - HAFLONG JAGANNATH TEMPLE

ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ হাফলঙত এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোত পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৰে নিয়ম মানি পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে ।

Haflong Jagannath temple
হাফলঙৰ ১১৩ বছৰীয়া এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)
August 27, 2025

হাফলং: অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰ হাফলঙত আছে এটা ১১৩ বছৰীয়া পুৰণি জগন্নাথ মন্দিৰ । হাফলং চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত স্থিত এই মন্দিৰটো হৈছে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ প্ৰাচীনতম মন্দিৰবোৰৰ ভিতৰত এক অন্যতম মন্দিৰ । এই মন্দিৰটো হৈছে হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰ ।

২০১২ চনত শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ । বাংলাৰ ১৩১৮ চন আৰু ইংৰাজীৰ ১৯১২ চনত ঢাকা বিক্ৰমপুৰৰ তেওটিয়া নিবাসী প্ৰয়াত হৰচন্দ্ৰ দাসৰ স্মৃতিত হাফলং চহৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই জগন্নাথ মন্দিৰটো ।

পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰম্পৰাৰে চলা এই মন্দিৰটো ক'ত আছে ? (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিক প্ৰতিষ্ঠা ৰেকৰ্ডৰ বিশদ বিৱৰণ দুৰ্লভ হ’লেও ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত স্থানীয় পৰম্পৰাৰ বিকাশৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই মন্দিৰটো আজিও এক সক্ৰিয় ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক স্থান হিচাপে পৰিচিত । আনহাতে, প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা মন্দিৰটো স্থানীয় ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰ জৰিয়তে চলি আহিছে ।

এই জগন্নাথ মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰে পৰা ওড়িশাৰ পৰা পুৰোহিত আহি ইয়াত পূজা-অৰ্চনা চলাই গৈছিল । মাজতে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থানীয় পুৰোহিতে পূজা-অৰ্চনা চলাই যায় যদিও বিগত ১৮ বছৰৰ পৰা ওড়িশাৰ পৰা অহা পুৰোহিতে জগন্নাথ দেৱতাৰ সেৱা দি আছে ।

হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰত জগন্নাথ দেৱতাৰ লগতে আছে বলোভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ মূৰ্তি । ইয়াৰ উপৰি শনি দেৱতাৰ মন্দিৰৰ লগতে গণেশ আৰু ভগৱান হনুমানৰ মূৰ্তিৰো পূজা হৈ আহিছে । লগতে মন্দিৰৰ ভিতৰত দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ চিত্ৰকলা অংকিত হৈ আছে ।

Haflong Jagannath temple
১১৩ বছৰীয়া এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

ডিমা হাছাও জিলাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হৈছে এই জগন্নাথ মন্দিৰ । জগন্নাথ বাৰী নামেৰে পৰিচিত এই মন্দিৰটো ২০ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিকাশ ঘটিছিল । মন্দিৰটোৱে ২০১২ চনত শতবাৰ্ষিকী পালন কৰে, যিটো ইয়াৰ ইতিহাসৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ ।

আধুনিক দিনৰ কাৰ্যকলাপ, সম্প্ৰদায় আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে হাফলং জগন্নাথ বাৰী পৰিচালনা সমিতিৰ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপনৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখা পোৱা মতে, শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা শ্লোক আৰু ৰামায়ণৰ সুন্দৰকান্দ পাঠ প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি ধৰ্মীয় প্ৰতিযোগিতা আদি নিয়মীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি দুৰ্গা পূজা, বাসন্তী পূজা, গণেশ চতুৰ্থী আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় উৎসৱৰ আয়োজন হৈ আহিছে হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰত ।

Haflong Jagannath temple
মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন কাৰুশিল্প (ETV Bharat Assam)

এই মন্দিৰ হৈছে এক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ । ডিমা হাছাওৰ হাফলঙত ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰে জগন্নাথ মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটীয়ে । ইস্কন ট্ৰাইবেল কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ মন্দিৰত সহায়ক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত ।

অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ চহৰ হাফলঙত অৱস্থিত জগন্নাথ বাৰী মনোৰম দৃশ্যৰ সৌন্দৰ্য আৰু চহকী স্থানীয় সংস্কৃতিৰ বাবে বিখ্যাত । হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনে জানিবলৈ দিয়া মতে, "হাফলং চহৰত অন্যতম প্ৰাচীন মন্দিৰ হৈছে এই জগন্নাথ মন্দিৰ । এই মন্দিৰ হৈছে জাগ্ৰত মন্দিৰ । এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইয়াত দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি ওড়িশাৰ পুৰোহিতে পূজা-অৰ্চনা চলাই আহিছিল । কিন্তু মাজতে কেইটামান বছৰ স্থানীয় পুৰোহিতে পূজা চলাই অহাৰ পিছত বিগত ১৮ বছৰৰ পৰা তেওঁলোক ওড়িশাৰ পৰা আহি জগন্নাথ দেৱৰ সেৱা দি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে, "হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰত পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ নিয়ম মানি পূজা হৈ আহিছে । পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত যেনেদৰে প্ৰতিদিনে অন্ন ভোগ দিয়া হয়, হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰতো প্ৰতিদিনে অন্ন ভোগ দিয়া হয় জগন্নাথ দেৱক ।"

পুৰোহিতগৰাকীয়ে আৰু কয়, "এই মন্দিৰত পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৰে সোনাবেশ আৰু স্নানযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় । স্নানযাত্ৰাৰ পিছতে ১৫ দিন ভক্ত-দর্শনাৰ্থীৰ বাবে জগন্নাথ দেৱৰ মন্দিৰ বন্ধ হৈ পৰে । এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথ অসুস্থ হৈ পৰাৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰখা হয় ।"

Haflong Jagannath temple
মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন কাৰুশিল্প (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা, বাসন্তী পূজা আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ দৰে পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । পুৰোহিতগৰাকীয়ে কয় যে হাফলঙত বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে এই মন্দিৰত আহি এক অনন্য অনুভূতি লাভ কৰে । বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটকসকল হাফলঙলৈ আহিলে এবাৰ হ'লেও জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি জগন্নাথ দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ লয় ।

তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে, "প্ৰতিদিনে পুৱা ৪ বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকুলি কৰা হয় । পুৱা ৪.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গল আৰতি । ৬ বজাৰ পৰা ৭.৩০ বজাৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হয় পূজা-অৰ্চনা । দিনৰ ১২ বজাত জগন্নাথ দেৱক ভোগ নিবেদন কৰা হয় । সন্ধিয়া ৬ বজাত অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা আৰতি । ৰাতি ৮.৩০ বজাত দ্বীপ নিৰ্বাপনৰ পিছতে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হয় ।"

