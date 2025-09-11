ETV Bharat / state

তেজপুৰত সেনাৰ গেৰিচনত উৰিল ১০৮ ফুট উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা

উত্তৰ-পূবৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ১৬৫ ফুট ওখ আৰু ই মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মইৰাঙত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদত অৱস্থিত ।

108 FEET HIGH NATIONAL FLAG
১০৮ ফুট উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (ETV Bharat Assam)
September 11, 2025

তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা অসমত প্ৰথমখন অতি উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি অসমৰ লগতে দেশৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ৷ দেশৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তেজপুৰ চহৰলৈ ।

এক উল্লেখনীয় প্ৰদৰ্শন আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ উদযাপনৰে আজি তেজপুৰ সামৰিক গেৰিছনত ১০৮ ফুট উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৷ ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰ মাজতে জাতীয় পতাকাখন আকাশৰ দিশে উৰি গৈছিল ৷ ই গৌৰৱৰে আকাশখন স্পৰ্শ কৰিব বিচৰা আৰু ঐক্য, শক্তি আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতীক আছিল ।

সেনাৰ গেৰিচনত উৰিল ১০৮ ফুট উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (ETV Bharat Assam)

এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত জি অ’ চি গজৰাজ কৰ্পছ, এ ভি এছ এম, ৱাই এছ এম, লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিং, সেনাৰ জোৱান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এন চি চিৰ কেডেটসকলক সম্বোধন কৰি অনুশাসন, সেৱা আঁকোৱালি ল’বলৈ আৰু শক্তিশালী আৰু সক্ষম ভাৰতৰ বাবে ডাঙৰ সপোন দেখাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে গজৰাজ কৰ্পছৰ সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে ।

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য আৰু ২৫০ জনতকৈ অধিক স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষক আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এক আশাবাদী আৰু সজীৱ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তেজপুৰ সেনাৰ চাউনীত ।

এই প্ৰচেষ্টাত ভাৰতীয় ফ্লেগ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মেজৰ জেনেৰেল অসীম কোহলী (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) উপস্থিত থাকে । এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লক্ষ্য হৈছে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক ঐক্য, শক্তি, জাতীয় গৌৰৱ আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ।

এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমত এক সজীৱ জাতীয় সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাৰ চিৰস্থায়ী মনোভাৱ আৰু সংকল্পৰ আলোড়নকাৰী সোঁৱৰণী হিচাপে পৰিগণিত হ’ল বুলি মন্তব্য কৰে সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, উত্তৰ-পূবৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ১৬৫ ফুট ওখ আৰু ই মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মইৰাঙত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদত অৱস্থিত । এই পতাকাখন ২০২৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত এই ঐতিহাসিক স্থানত ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত ইয়াক উত্তোলন কৰা হৈছিল, য’ত ১৯৪৪ চনত ভাৰতীয় সেনাই আই এন এয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ মাটিত পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ।

ইয়াৰোপৰি পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত দেশক উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে । টাৱাঙত মুঠ চাৰিখন এনে অতি উচ্চতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা আছে, এখন ভাৰত-চীন সীমান্তৰ বুমলা, এখন ১৯৬২ চনৰ যুদ্ধৰ সেনাৰ যুদ্ধ স্মাৰকত, এখন আৱৰ্ত ভৱনত আৰু এখন ভাৰত-তিব্বত সীমান্তৰ জেমিথাং অঞ্চলত ।

তেজপুৰ সেনাৰ গেৰিচনত এই পতাকা উত্তোলন কৰা ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ বিষয়ে উল্লেখ থকা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ফলক সন্নিবিষ্ট কৰি ৰখা হৈছে ।

