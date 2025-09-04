হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ চনৰ বিশ্বকাপ আৰম্ভ হোৱাৰ পূর্বেও ভাৰতে এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে । আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে যস্তিকা ভাটিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । বি চি চি আইয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁৰ স্থানত উমা চেত্ৰীক নিশ্চিত কৰিছে, অৰ্থাৎ ছেফালী বাৰ্মা এতিয়াও দলত যোগদান কৰিব পৰা নাই ।
মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ত আঘাতৰ বাবে বাহিৰ হ’ল যস্তিকা ভাটিয়া
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ তাৰকা যস্তিকা ভাটিয়াই বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰস্তুতি শিবিৰৰ সময়ত আঁঠুৰ আঘাতত ভুগিছিল । মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ পূৰ্বে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে ঘৰুৱা খেলপথাৰত অনুশীলন কৰি আছিল । প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত পোৱা আঘাতৰ বাবে ভটিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ’ল ।
🚨 NEWS 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 4, 2025
Uma Chetry named as a replacement for Yastika Bhatia in #TeamIndia’s squad for the upcoming three-match ODI series against Australia and ICC Women’s Cricket World Cup 2025.
Details 🔽 #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dD3NBOu2Wp pic.twitter.com/rq8EnNe5EY
বি চি চি আইয়ে এক বিবৃতিত কয়, "বিশাখাপট্টনমত ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি শিবিৰৰ সময়ত যস্তিকা ভাটিয়াই বাওঁ আঁঠুৰ আঘাত পাইছিল । বি চি চি আইৰ চিকিৎসা দলে যস্তিকা ভাটিয়াৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু যস্তিকা ভাটিয়াৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে দলটোৱে ।"
ভাটিয়াক মূল একাদশত নিয়মীয়াকৈ খেলিব বুলি আশা কৰা হোৱা নাছিল যদিও উইকেটকীপাৰ ৰিচা ঘোষৰ কভাৰ হিচাপে তেওঁক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । শেহতীয়াকৈ ভাৰত 'ক'ৰ হৈ কৰা প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল । তেওঁৰ ঠাইত অসমৰ যুৱ উইকেটকীপাৰ উমা চেত্ৰীয়ে দলত স্থান লাভ কৰে । ছেত্ৰীয়ে এতিয়াও এদিনীয়াত অভিষেক ঘটাব পৰা নাই আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে ৭খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছে ।