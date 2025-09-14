ভাৰতৰ জেছমিন লেম্ব’ৰিয়াৰ শিৰত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ বিজয়ীৰ মুকুট

ভাৰতৰ জেছমিন লেম্ব’ৰিয়াৰ শিৰত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ বিজয়ীৰ মুকুট
ভাৰতীয় বক্সাৰ জেছমিন লেম্ব’ৰিয়াই পেৰিছ অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী পোলেণ্ডৰ জুলিয়া চেৰেমেটাৰ বিৰুদ্ধে ৰোমাঞ্চকৰ জয়েৰে বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
Published : September 14, 2025 at 4:14 PM IST
লিভাৰপুল: বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী খেলুৱৈৰ দপদপনি অব্যাহত ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰে এগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ৷ তেওঁৰ নাম জেছমিন লেম্ব’ৰিয়া ৷
প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতীয় বক্সাৰ জেছমিন লেম্ব’ৰিয়াই পেৰিছ অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী পোলেণ্ডৰ জুলিয়া চেৰেমেটাৰ বিৰুদ্ধে ৰোমাঞ্চকৰ জয়েৰে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত সন্মানীয় ফেদাৰৱেইট খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
শনিবাৰে মাজনিশা ৫৭ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত চেৰেমেটাক ৪-১ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি জেছমিনে দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । বিচাৰকৰ স্ক’ৰকাৰ্ড (৩০-২৭, ২৯-২৮, ৩০-২৭, ২৮-২৯, ২৯-২৮) ৰ ভিত্তিত জেছমিনে নিজৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে ৷
JAISMINE LAMBORIA IS THE WOMEN'S 57 KG WORLD CHAMPION🏆🇮🇳!— Rambo (@monster_zero123) September 14, 2025
beats Paris Oly🥈 Julia Szemereta🇵🇱 4-1 on split decision in the finals.
She is the 9th Indian female boxer ever to win a World Championship Gold and 1st gold medalist under World Boxing. Many congratulations.#Boxing pic.twitter.com/ijU6Rjb6ez
অৱশ্যে নন-অলিম্পিক ওজন শাখাত নুপুৰ শ্বেওৰাণ (৮০+ কেজি) আৰু পূজা ৰাণীয়ে (৮০ কেজি) ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই জয়েৰে জেছমিন বক্সিঙত বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰা নৱমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হয় ।
ছয়বাৰৰ বিজয়ী মেৰীকম (২০০২, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০ আৰু ২০১৮), দুবাৰৰ বিজয়ী নিখত জৰীণ (২০২২ আৰু ২০২৩), সৰিতা দেৱী (২০০৬), জেনী আৰ এল (২০০৬), লেখা কে চি (২০০৬), নীতু ঘাংগাছ(২০২৩), লাভলীনা বৰগোহাঁই (২০২৩) আৰু ছুইটি বৰা (২০২৩) ৰ দৰে খেলুৱৈৰ সন্মানীয় তালিকাত যোগদান কৰে ।
তৃতীয় বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰা ২৪ বছৰীয়া জেছমিনে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে ধাৰাবাহিকভাৱে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল । তুলনামূলকভাৱে লেহেমীয়া আৰম্ভণিৰ পিছত চেৰেমেটাই ৰেফাৰীৰ প্ৰৰোচনাৰ ওপৰত প্ৰতিপক্ষক প্ৰথমটো আঘাত কৰে ।
অলিম্পিকৰ ফাইনেলত বিতৰ্কিত বক্সাৰ লিন ইউ-টিঙৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা পোলেণ্ডৰ এই বক্সাৰগৰাকীৰ প্ৰদৰ্শন আছিল দ্ৰুত আৰু নিখুঁত ৷ জেছমিনে দীৰ্ঘ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম ৰাউণ্ডত ৩-২ পইণ্টত জয়লাভ কৰে ।
কিন্তু ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটায় ৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজৰ হেৰুওৱা ছন্দ বিচাৰি লৈ প্ৰতিপক্ষৰ সৈতে নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে ৷ চেৰেমেটাৰ প্ৰতিটো ষ্ট্ৰ’কৰে শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷
খেলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে শান্ত জেছমিনে এটা সৰু চিঞৰ মাৰি হাতখন ওপৰলৈ তুলি হতাশ হোৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক আলিংগন কৰে । যি দৃশ্য এগৰাকী প্ৰকৃত খেলুৱৈৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৷ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠাৰ লগে লগে জেছমিনৰ শিৰত পিন্ধাই দিয়া হয় বিজয়ীৰ মুকুট ৷
ৰূপৰ পদকত সন্তুষ্ট নুপুৰ
নিশা অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন ফাইনেলত কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ পোলেণ্ডৰ আগাটা কাচমাৰ্স্কাৰ হাতত ২-৩ পইণ্টত পৰাস্ত হৈ ভাৰতীয় খেলুৱৈ নুপুৰ ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷ যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰাৰ পিছতো নুপুৰে এই খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৷
পূজাই লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক
পূৰ্বে ছেমি ফাইনেলত স্থানীয় খেলুৱৈ এমিলি এছকুইথৰ হাতত ১-৪ পইণ্টত পৰাজিত হৈ পূজাই ব্ৰঞ্জৰ পদকতে সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় । পূজাই খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধত অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈ এছকুইথে দ্ৰুতগতিত নিজৰ কৌশল সলনি কৰি ৩৪ বছৰীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীক ধৰাশায়ী কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: চন ১৯৮৬, ভাৰতে ত্যাগ কৰিছিল এছিয়া কাপ, বাংলাদেশৰ বাবে হৈছিল বৰদান