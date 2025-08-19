ETV Bharat / sports

মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ : প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধিনায়ক হ’ব হৰমনপ্ৰীত, ৮গৰাকী নতুন খেলুৱৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামিব বিশ্বকাপ মহাৰণত - TEAM INDIA SQUAD ANNOUNCEMENT

৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে দলৰ নাম ।

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 10:15 PM IST

হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ ১৯ আগষ্টত আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰা হয় । মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫, ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

সেয়ে আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ নীতু ডেভিদৰ সৈতে এক সংবাদমেলৰ যোগেদি দলটোৰ ১৫ জনীয়া দলৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা মতে, ৮ গৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব । তেওঁলোক হ'ল - প্ৰতিকা ৰাৱাল, হৰলিন দেওল, জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ক্ৰান্তি গৌৰ, অমনজোত কৌৰ, ৰাধা যাদৱ, শ্ৰী চৰণী ।

শ্বেফালী ভাৰ্মাক নিৰ্বাচিত নোহোৱা সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিলে নীতু ডেভিদে

মুখ্য নিৰ্বাচক নীতু ডেভিদে কয়, ''আমিও তেওঁৰ ওপৰত চকু ৰাখিছো । বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াত ইণ্ডিয়া A ৰ হৈ খেলি আছে ছাফালীয়ে ।''

হৰমনপ্ৰীত কৌৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপত অধিনায়কত্ব কৰিব

২০২২ চনত মিতালী ৰাজে শেষবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোক ৫০ অভাৰৰ বিশ্বকাপত নেতৃত্ব দিছিল । এই অৰ্থত হৰমনপ্ৰীতৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব ।

এইগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হ’ব ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈ

ষ্টেণ্ডবাই খেলুৱৈ হিচাপে তেজল হাছাবনিছ, প্ৰেমা ৰাৱত, প্ৰিয়া মিশ্ৰ, উমা ছেত্ৰী, মিন্নু মণি, সয়ালি সাতঘৰক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।

ক্ৰান্তি গৌৰ আৰু শ্ৰী চৰণীয়ে লাভ কৰিলে বিশ্বকাপৰ টিকট

ইংলেণ্ডৰ সৈতে এদিনীয়া শৃংখলাত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা পেচাৰ ক্ৰান্তি গৌৰক মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে নিজৰ স্পিনৰ যাদু বিয়পাই দিয়া শ্ৰী চৰণীয়েও এদিনীয়া মহিলা বিশ্বকাপৰ টিকট লাভ কৰিছে । এই দুয়োগৰাকী যুৱ খেলুৱৈয়ে প্ৰথম মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলা দেখা যাব ।

