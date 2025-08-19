হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ ১৯ আগষ্টত আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰা হয় । মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫, ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
সেয়ে আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ নীতু ডেভিদৰ সৈতে এক সংবাদমেলৰ যোগেদি দলটোৰ ১৫ জনীয়া দলৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা মতে, ৮ গৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব । তেওঁলোক হ'ল - প্ৰতিকা ৰাৱাল, হৰলিন দেওল, জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ক্ৰান্তি গৌৰ, অমনজোত কৌৰ, ৰাধা যাদৱ, শ্ৰী চৰণী ।
The Women’s Selection Committee is here at BCCI HQ, Mumbai, to pick #TeamIndia’s squad for the upcoming three-match ODI series against Australia and the ICC Women’s Cricket World Cup.#WomenInBlue pic.twitter.com/02GtZhTDYs— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
শ্বেফালী ভাৰ্মাক নিৰ্বাচিত নোহোৱা সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিলে নীতু ডেভিদে
মুখ্য নিৰ্বাচক নীতু ডেভিদে কয়, ''আমিও তেওঁৰ ওপৰত চকু ৰাখিছো । বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াত ইণ্ডিয়া A ৰ হৈ খেলি আছে ছাফালীয়ে ।''
হৰমনপ্ৰীত কৌৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপত অধিনায়কত্ব কৰিব
২০২২ চনত মিতালী ৰাজে শেষবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোক ৫০ অভাৰৰ বিশ্বকাপত নেতৃত্ব দিছিল । এই অৰ্থত হৰমনপ্ৰীতৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব ।
🚨 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮'𝘀 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗗𝗜 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti…
এইগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হ’ব ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈ
ষ্টেণ্ডবাই খেলুৱৈ হিচাপে তেজল হাছাবনিছ, প্ৰেমা ৰাৱত, প্ৰিয়া মিশ্ৰ, উমা ছেত্ৰী, মিন্নু মণি, সয়ালি সাতঘৰক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
#TeamIndia squad for ICC Women's Cricket World Cup 2025⬇️— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
Harmanpreet Kaur (Capt), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani,…
ক্ৰান্তি গৌৰ আৰু শ্ৰী চৰণীয়ে লাভ কৰিলে বিশ্বকাপৰ টিকট
ইংলেণ্ডৰ সৈতে এদিনীয়া শৃংখলাত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা পেচাৰ ক্ৰান্তি গৌৰক মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে নিজৰ স্পিনৰ যাদু বিয়পাই দিয়া শ্ৰী চৰণীয়েও এদিনীয়া মহিলা বিশ্বকাপৰ টিকট লাভ কৰিছে । এই দুয়োগৰাকী যুৱ খেলুৱৈয়ে প্ৰথম মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলা দেখা যাব ।