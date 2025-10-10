আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপত ২৮ বছৰীয়া বিশ্ব অভিলেখ ভংগ স্মৃতি মন্ধানাৰ
বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মন্ধানাই ক্ৰিকেট ইতিহাসত পুনৰ এবাৰ নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Published : October 10, 2025 at 6:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অ’পেনাৰ বেটছমেন স্মৃতি মন্ধানাৰ আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ ত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন স্বত্বেও অভিলেখ ৷ বাওঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত দুৰ্বল ফৰ্মৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিশাখাপট্টনমৰ ড৹ ৱাই এছ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডী এ চি এ-ভি ডি চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ ধাৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
তিনিখন মেচত মাত্ৰ ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা মন্ধানাৰ এই প্ৰদৰ্শন হতাশাজনক যদিও ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ২৮ বছৰীয়া বিশ্বাভিলেখ ভংগ কৰি ক্ৰিকেট ইতিহাসত পুনৰ এবাৰ নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
২৮ বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰিলে মন্ধানাই
সতীৰ্থ খেলুৱৈ প্ৰতিকা ৰাৱালৰ সৈতে দলৰ ইনিংছ মুকলি কৰি ৫৫ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়াৰ সময়তে মন্ধানা এই অভিলেখৰ গৰাকী হয় ৷ ক্ৰিজত থিতাপি লোৱাৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে মন্ধানাই ১৯৯৭ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট কিংবদন্তী বেলিণ্ডা ক্লাৰ্কে স্থাপন কৰা অভিলেখ ভংগ কৰে । সেই অনুসৰি মহিলা ক্ৰিকেটত কোনো এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনত পৰিগণিত হয় ভাৰতৰ স্মৃৃতি মন্ধানা ৷
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে চাৰিটা শতককে ধৰি গড়ে ৫৭.৭৬ ৰাণৰে ১৭ টা ইনিংছত মুঠ ৯৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । প্ৰতিযোগিতাখনত কমেও পাঁচখন খেল বাকী থকা অৱস্থাত মন্ধানাই এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত ১০০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
তদুপৰি, এটা কেলেণ্ডাৰ বছৰত মন্ধানাৰ চাৰিটা শতকৰ সংখ্যা হৈছে যৌথভাৱে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৷ এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টাজমিন ব্ৰিটজ ৷
ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰৰ সৰ্বাধিক ৰাণ
নিজৰ বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰ বেটছমেন ৰিচা ঘোষে দলক এক সন্মানজনক স্থিতিত উপনীত কৰাত সহায় কৰে ৷ ভাৰতে খেলখনত ৬ টা উইকেট হেৰুৱাই ১০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ৰিচা ক্ৰিজলৈ আহে ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাৰ সহায়তে দলে ৯ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
৭৭ টা বলত ৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰিচাই বহু অভিলেখ ভংগ কৰে । মহিলা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত কোনো ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা এয়া সৰ্বাধিক স্ক’ৰ ৷ তদুপৰি এদিনীয়াত অষ্টম স্থানত বেটিং কৰিবলৈ অহা বা ল’ৱাৰ অৰ্ডাৰ বেটছমেনে সংগ্ৰহ কৰা এয়া সৰ্বোচ্চ ৰাণ ৷
- ৯৪ - ৰিচা ঘোষ (ভাৰত-মহিলা) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা, ভিজাগ, ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপ
- ৮৪* - নাডিন ডি ক্লাৰ্ক (দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা) বনাম ভাৰত-মহিলা, ভিজাগ, ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপ
- ৭৪ - ক্ল’ ট্ৰায়ন (দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা) বনাম শ্ৰীলংকা-মহিলা, কলম্বো, ২০২৫
- ৬৯ - ফাতিমা ছানা (পাকিস্তান-মহিলা) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা, কৰাচী, ২০২৩
