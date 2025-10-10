ETV Bharat / sports

আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপত ২৮ বছৰীয়া বিশ্ব অভিলেখ ভংগ স্মৃতি মন্ধানাৰ

বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মন্ধানাই ক্ৰিকেট ইতিহাসত পুনৰ এবাৰ নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ICC WOMENS WORLD CUP 2025
প্ৰতিকা ৰাৱালৰ সৈতে স্মৃতি মন্ধানা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অ’পেনাৰ বেটছমেন স্মৃতি মন্ধানাৰ আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ ত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন স্বত্বেও অভিলেখ ৷ বাওঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত দুৰ্বল ফৰ্মৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিশাখাপট্টনমৰ ড৹ ৱাই এছ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডী এ চি এ-ভি ডি চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ ধাৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।

তিনিখন মেচত মাত্ৰ ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা মন্ধানাৰ এই প্ৰদৰ্শন হতাশাজনক যদিও ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ২৮ বছৰীয়া বিশ্বাভিলেখ ভংগ কৰি ক্ৰিকেট ইতিহাসত পুনৰ এবাৰ নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

২৮ বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰিলে মন্ধানাই

সতীৰ্থ খেলুৱৈ প্ৰতিকা ৰাৱালৰ সৈতে দলৰ ইনিংছ মুকলি কৰি ৫৫ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়াৰ সময়তে মন্ধানা এই অভিলেখৰ গৰাকী হয় ৷ ক্ৰিজত থিতাপি লোৱাৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে মন্ধানাই ১৯৯৭ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট কিংবদন্তী বেলিণ্ডা ক্লাৰ্কে স্থাপন কৰা অভিলেখ ভংগ কৰে । সেই অনুসৰি মহিলা ক্ৰিকেটত কোনো এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনত পৰিগণিত হয় ভাৰতৰ স্মৃৃতি মন্ধানা ৷

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে চাৰিটা শতককে ধৰি গড়ে ৫৭.৭৬ ৰাণৰে ১৭ টা ইনিংছত মুঠ ৯৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । প্ৰতিযোগিতাখনত কমেও পাঁচখন খেল বাকী থকা অৱস্থাত মন্ধানাই এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত ১০০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ।

তদুপৰি, এটা কেলেণ্ডাৰ বছৰত মন্ধানাৰ চাৰিটা শতকৰ সংখ্যা হৈছে যৌথভাৱে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৷ এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টাজমিন ব্ৰিটজ ৷

ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰৰ সৰ্বাধিক ৰাণ

নিজৰ বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰ বেটছমেন ৰিচা ঘোষে দলক এক সন্মানজনক স্থিতিত উপনীত কৰাত সহায় কৰে ৷ ভাৰতে খেলখনত ৬ টা উইকেট হেৰুৱাই ১০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ৰিচা ক্ৰিজলৈ আহে ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাৰ সহায়তে দলে ৯ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

৭৭ টা বলত ৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰিচাই বহু অভিলেখ ভংগ কৰে । মহিলা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত কোনো ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা এয়া সৰ্বাধিক স্ক’ৰ ৷ তদুপৰি এদিনীয়াত অষ্টম স্থানত বেটিং কৰিবলৈ অহা বা ল’ৱাৰ অৰ্ডাৰ বেটছমেনে সংগ্ৰহ কৰা এয়া সৰ্বোচ্চ ৰাণ ৷

  • ৯৪ - ৰিচা ঘোষ (ভাৰত-মহিলা) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা, ভিজাগ, ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপ
  • ৮৪* - নাডিন ডি ক্লাৰ্ক (দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা) বনাম ভাৰত-মহিলা, ভিজাগ, ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপ
  • ৭৪ - ক্ল’ ট্ৰায়ন (দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা) বনাম শ্ৰীলংকা-মহিলা, কলম্বো, ২০২৫
  • ৬৯ - ফাতিমা ছানা (পাকিস্তান-মহিলা) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা-মহিলা, কৰাচী, ২০২৩

লগতে পঢ়ক: টছৰ সময়ত নকৰিলে কৰমৰ্দন, ভাৰতীয় মহিলা দলেও অনুসৰণ কৰিছে 'No Handshake' নীতি

