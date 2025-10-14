ETV Bharat / sports

২০২৭ ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলিব নে ৰোহিত আৰু বিৰাটে ? জানিবলৈ পঢ়ক...

২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীক খেলা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অল ৰাউণ্ডাৰ তথা প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে ।

ICC ODI WORLD CUP 2027
ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী আৰু গৌতম গম্ভীৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’ব আই চি চি পুৰুষৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ ৷ বিশ্বকাপৰ এই সংস্কৰণত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ভাৰতক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে, এই লৈ এতিয়া সকলো মনত কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছে ? ২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত ৰোহিত আৰু কোহলীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অল ৰাউণ্ডাৰ তথা প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৷

ৰোহিত আৰু কোহলীক লৈ শাস্ত্ৰীৰ ডাঙৰ বক্তব্য

এটা অনুষ্ঠানত এই সন্দৰ্ভত ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁলোক ইয়াত (অষ্ট্ৰেলিয়া এদিনীয়া শৃংখলাত) আছে কাৰণ তেওঁলোক দলৰ অংশ ৷ তেওঁলোকৰ ফিটনেছ, ভোক আৰু ফৰ্মে ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷ মই ভাবো যে এই শৃংখলাত তেওঁলোকে কেনে খেলে সেয়া চোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৷ এই শৃংখলাৰ পিছত তেওঁলোকে বুজিব যে তেওঁলোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব ৷"

ICC ODI WORLD CUP 2027
ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী (IANS)

শাস্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈ ষ্টিভ স্মিথৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা হৈছিল (যিজনে মাৰ্চ মাহত এদিনীয়া খেলৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল) ৷ সেই বয়সত আপুনি খেলখন উপভোগ কৰা উচিত, কিন্তু আপুনিও আপোনাৰ ভোক বজাই ৰাখিব লাগে ৷" ডাঙৰ মেচৰ কথা আহিলে অভিজ্ঞতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আমি চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত দেখাৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ খেলুৱৈসকলেই দলটোক আগুৱাই লৈ যায় ৷

মন কৰিবলগীয়া যে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ হৈ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে এতিয়া টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ কেৱল এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলে ৷ এই এদিনীয়া শৃংখলাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আৰু ২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ৷

এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৰোহিত আৰু কোহলীৰ প্ৰদৰ্শন

ৰোহিত শৰ্মাই ভাৰতৰ হৈ ২৭৩খন মেচত ২৬৫খন ইনিংছত ৩২টা শতক আৰু ৫৮টা অৰ্ধশতকৰ সৈতে ১১,১৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি, গড়ে ৪৮.৮ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ৯২.৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ ২৬৪, আনহাতে তেওঁ ১০৪৫টা চাৰি আৰু ৩৪৪টা ছয় মাৰিছে ৷

ইফালে বিৰাট কোহলীয়ে টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ৩০২খন এদিনীয়া খেলৰ ২৯০ ইনিংছত ১৪,১৮১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৫১টা শতক আৰু ৭৪টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে ৷ তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ ইনিংছ স্ক’ৰ ১৮৩ ৰাণ ৷ তেওঁৰ এদিনীয়া গড় ৫৭.৯ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ৯৩.৩ ৷ এই ফৰ্মেটত তেওঁ ১৩২৫টা চাৰি আৰু ১৫২টা ছয়ো মাৰিছে ৷

