নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট (পুৰুষৰ ছিনিয়ৰ) দলৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে ব্ৰংকো টেষ্ট । টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিবলৈ হ’লে য়’-য়’ টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ’ব লাগে ৷ এই নিয়ম পূৰ্বৰে পৰা প্ৰচলিত ৷
পিছে এতিয়াৰে পৰা খেলুৱৈসকলে ব্ৰংকো টেষ্টতো উত্তীৰ্ণ হ’ব লাগিব ৷ ব্ৰংকো টেষ্টৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলৰ ফিটনেছৰো মূল্যায়ন কৰা হ’ব ।
গতিকে এই প্ৰতিবেদনত ব্ৰংকো টেষ্ট কি আৰু য়’-য়’ টেষ্টৰ সৈতে ইয়াৰ কি পাৰ্থক্য তাক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছো ৷
ব্ৰংকো টেষ্ট কি ?
ব্ৰংকো টেষ্ট হৈছে উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন এৰোবিক ৰাণ(দৌৰ) ড্ৰিল ৷ যিয়ে যিকোনো খেলুৱৈৰ সহনশীলতা, গতি আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ অৱস্থাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ৷ এই পৰীক্ষাত ২০, ৪০ আৰু ৬০ মিটাৰ শ্বাটল ৰাণ নিহিত হৈ থাকে । পৰীক্ষাৰ সময়ত তিনিওটা দূৰত্বক সামৰি এটা ছেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৷
এই সময়ছোৱাত খেলুৱৈসকলে জিৰণি নোলোৱাকৈ একেৰাহে পাঁচটা ছেট সম্পূৰ্ণ কৰিবলগা হয় । এই পৰীক্ষাত খেলুৱৈগৰাকীয়ে মুঠ ১২০০ মিটাৰ দৌৰিবলগা হয় । সমগ্ৰ পৰীক্ষাটো ৬ মিনিটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ।
শেহতীয়াকৈ এড্ৰিয়ান লে ৰ’ক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ শক্তি আৰু কণ্ডিচনিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁৰ পৰামৰ্শমৰ্মে এই ব্ৰংকো টেষ্ট কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । এই পৰীক্ষাটো বি চি চি আইৰ বেংগালুৰুস্থিত চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত অনুষ্ঠিত হয় ৷ জিমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কিন্তু দৌৰৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়া ফাষ্ট বলাৰসকলৰ কথা মনত ৰাখিয়েই এই টেষ্টৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
য়’-য়’ আৰু ব্ৰংকো টেষ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?
বিগত সময়ত বিৰাট কোহলীৰ অধিনায়কত্বৰ সময়তে টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল য়’-য়’ টেষ্ট । ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰাক্তন শক্তি প্ৰশিক্ষক শংকৰ বসুৱে । য়’-য়’ পৰীক্ষাত খেলুৱৈ এজনে ২০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ দৌৰিবলগা হৈছিল । এই পৰীক্ষাৰ প্ৰতিটো স্তৰতে গতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় । প্ৰতি ৪০ মিটাৰ দৌৰাৰ পিছত খেলুৱৈয়ে ১০ ছেকেণ্ডৰ বাবে ৰিক’ভাৰীৰ সময় লাভ কৰে । য়’-য়’ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ’বলৈ হ’লে এগৰাকী খেলুৱৈয়ে নূন্যতম ১৭.১ পইণ্ট লাভ কৰাটো প্ৰয়োজন ৷
য়’-য়’ টেষ্টত ৰিক’ভাৰীৰ সময় আছে । আনহাতে ব্ৰংকো টেষ্টত ৰিক’ভাৰীৰ বাবে কোনো সুকীয়া সময় নাথাকে । এই পৰীক্ষাটো অবিৰতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । য়’-য়’ পৰীক্ষাত ৰিক’ভাৰী আৰু ফ’কাছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । এই দুটা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলৰ সামগ্ৰিক ফিটনেছৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি ৷
এই পৰীক্ষাত খেলুৱৈসকলৰ বাবে ২ কিলোমিটাৰৰ টাইম ট্ৰাইল নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । ফাষ্ট বলাৰসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান ৮ মিনিট ১৫ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বিপৰীতে বেটছমেন, উইকেটকীপাৰ আৰু স্পিনাৰে ৮ মিনিট ৩০ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । ব্ৰংকো টেষ্ট, য়’-য়’ টেষ্ট আৰু ২ কিলোমিটাৰৰ পৰীক্ষাৰ সৈতে বি চি চি আয়ে খেলুৱৈসকলৰ এক শক্তিশালী ফিটনেছ গঠন কৰিব বিচাৰিছে ।
