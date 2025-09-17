ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টেষ্ট দল ঘোষণা, স্থান লাভ কৰিলে এক নতুন মুখে

ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে পূৰ্বৰ কেপ্টেইন ক্ৰেগ ব্ৰেথৱেটক কৰিলে বাহিৰ ।

West Indies announces squad for test series against India Kraigg Brathwaite Khary Pierre
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ নতুন স্কোৱাড ঘোষণা (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 1:10 PM IST

হায়দৰাবাদ: ২ অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সৈতে ২খন টেষ্ট মেচৰ শৃংখলা খেলিব । এই শৃংখলাৰ বাবে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে যোৱা নিশা নিজৰ নতুন টীম ঘোষণা কৰে । ১৪ অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া দুয়োখন টেষ্ট মেচৰ এই শৃংখলা খেলাৰ বাবে কেৰিবিয়ান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে ৰ’ষ্টন চেজক অধিনায়ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, জোমেল ৱাৰিকানক সহ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।

ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে কৰিলে টীম ঘোষণা:

বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় টীমে এছিয়া কাপ ২০২৫ ত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে । ইয়াৰ পিছতে ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীমে আগন্তুক মাহত দুখন টেষ্ট মেচৰ শৃংখলা খেলিব । এই শৃংখলাৰ প্ৰথম টেষ্ট মেচ ২-৬ অক্টোবৰত হ'ব, যি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত খেলা হ'ব । শৃংখলাৰ দ্বিতীয় টেষ্ট মেচখন ১০-১৪ অক্টোবৰলৈকে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত খেলা হ'ব ।

এই দুয়োখন মেচ আইচিচি বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ অধীনত খেলা হ'ব, সেয়ে ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইয়াৰ মাজতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীমে শৃংখলা আৰম্ভ হ’বলৈ কিছুদিন বাকী থাকোঁতেই দল ঘোষণা কৰে । এই টীমটোত কিছু নতুন খেলুৱৈকো সুবিধা দিয়া হৈছে । ইয়াৰ লগতে এই কথা লক্ষ্যণীয় হ'ব যে ভাৰতৰ সেমেকা পিটচত কোনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব ।

ভাৰতীয় পিটচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰা হৈছে টীম বাছনি:

টীম ঘোষণা কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেট নিৰ্দেশক মাইল্চ বাস্কোম্বে কয় যে, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলটোত নিৰ্বাচন কৰা খেলুৱৈসকলে ভাৰতৰ সেমেকা পিটচত যাতে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, দল নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে । তেওঁ এইটোও কয় যে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ এই চক্ৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ এয়া দ্বিতীয়টো শৃংখলা, সেয়ে এটা বহুত মজবুত টীম বনোৱা হৈছে, যিয়ে ভাৰতক তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা ময়দানত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে । কোৱা হৈছে যে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীম ২২ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব আৰু ২৪ ছেপ্টেম্বৰত পোনে পোনে আহমেদাবাদত উপস্থিত হ'ব ।

টীমৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ল ব্ৰেথৱেটক:

৩২ বছৰীয়া সোঁহতীয়া বেটছমেনজনে ২০১৮ ত অন্তিম ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত কেৰিবিয়ান টীমক নেতৃত্ব দিছিল । সম্প্ৰতি ঘৰুৱা ময়দানত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাত বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত ব্ৰেথৱেটক টীমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল । বেটছমেনগৰাকীয়ে শৃংখলাটোৰ চাৰিটা ইনিংছত মাত্ৰ ১৫ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল আৰু তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ মাত্ৰ ৩ ৰাণ আছিল ।

চন্দ্ৰপল আৰু আথানাজেৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন:

টেগনাৰাইণ চন্দ্ৰপল জানুৱাৰী ২০২৪ ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় টীমৰ হৈ অন্তিম টেষ্ট মেচ খেলাৰ পিছত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমলৈ উভতি আহিছে । এইগৰাকী বাঁওহতীয়া বেটছমেনে কেৰিয়াৰত ১০ খন টেষ্ট মেচত ৩২.৯৪ গড়ে অৰ্থাৎ ৫৬০ ৰাণ কৰিছে, য'ত এটা শতক আৰু এটা অৰ্ধ শতক আছে । আথানাজে শেষবাৰৰ বাবে জানুৱাৰী ২০২৫ ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শুকুলা জাৰ্চী পিন্ধিছিল আৰু ৭ মাহৰ পিছত টীমলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব । আথানাজে এতিয়ালৈকে ১৩ টেষ্ট মেচত ৬২৭ ৰাণ কৰিছে, য'ত চাৰিটা অৰ্ধশতক আছে ।

ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীম:

ৰ’ষ্টন চেজ(অধিনায়ক), জোমেল ৱাৰিকান(উপ-অধিনায়ক), কেৱলন এণ্ডাৰচন, আলিক আথানাজে, জন কেম্পবেল, জাষ্টিন গ্ৰীভছ, শ্বাই হোপ, টেৱিন ইমলাচ, অল্জাৰী যোচেফ, শ্বামাৰ যোচেফ, ব্ৰেণ্ডন কিং, এণ্ডাৰচন ফিলিপ, খেৰী পিয়েৰে, জেইড’ন ছিল্স ।

