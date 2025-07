ETV Bharat / sports

টেষ্টৰ পৰা কিয় অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে ? অৱশেষত মুখ খুলিলে কিং কোহলীয়ে - KOHLI ON TEST RETIREMENT

Published : July 9, 2025 at 1:07 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

হায়দৰাবাদ : টেষ্ট আৰু টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা তাৰকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলী বৰ্তমান লণ্ডনত আছে । লণ্ডনত পত্নী অনুষ্কা শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁ বৰ্তমান চলি থকা উইম্বলডনত নৱাক জোকোভিচৰ খেল উপভোগ কৰাও দেখা গৈছে । আনহাতে, কিং কোহলীয়ে যুৱৰাজ সিঙৰ দাতব্য অনুষ্ঠান 'You We Can Foundation'ৰ বাবে আয়োজিত এক নৈশভোজতো উপস্থিত হয় । এই অনুষ্ঠানত টীম ইণ্ডিয়াৰ উপৰি বিশ্বৰ বহু প্ৰখ্যাত খেলুৱৈও উপস্থিত আছিল ।

টেষ্টৰ পৰা অৱসৰ সন্দৰ্ভত কোহলীৰ বৃহৎ ঘোষণা

এই অনুষ্ঠানতে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে বক্তব্য ৰাখে । অনুৰাগীসকলে টেষ্ট মেচত আপোনাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আছে বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিৰাট কোহলীয়ে এক ৰসাল উত্তৰ দিয়ে ।

কোহলীয়ে কয়, "মই মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে মোৰ দাঢ়িত ৰং কৰিছোঁ । আপোনালোকে জানেনে যে যেতিয়া প্ৰতি চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে দাঢ়িত ৰং কৰিবলগা হয়, তেতিয়াই আপুনি জানিব লাগিব যে সময় আহি গৈছে ।" আচলতে এই ৰগৰপূৰ্ণ উত্তৰৰ জৰিয়তে কোহলীয়ে এইটো বুজাব খুজিছে যে তেওঁৰ বাবে এতিয়া অতি গৌৰৱপূৰ্ণ টেষ্ট কেৰিয়াৰক বিদায় জনোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ।