নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা খেলুৱৈ বিৰাট কোহলী । তেওঁ যদিও টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আৰু টেষ্টৰ পৰা অৱসৰ লৈছে, কিন্তু তেওঁ এদিনীয়া ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱা নাই । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে যে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত খেলিব ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ পূৰ্বে বি চি চি আইৰ বেংগালুৰু চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত অনুষ্ঠিত প্ৰি-ছিজন ফিটনেছ টেষ্টত ৰোহিত শৰ্মা, জছপ্ৰীত বুমৰাহ, শুভমন গিলকে ধৰি বহু খেলুৱৈয়ে উত্তীৰ্ণ হয় । এই টেষ্টত বিৰাট কোহলীয়ে অংশ লোৱা নাছিল যদিও এনেকুৱা নহয় যে তেওঁৰ পৰীক্ষণ নহ’ল ।
বিৰাটৰ ফিটনেছ টেষ্ট সন্দৰ্ভত বি চি চি আইত উত্থাপন হ'ল প্ৰশ্ন
বিৰাট কোহলীয়েও ফিটনেছ টেষ্ট দিয়ে যদিও বি চি চি আইয়ে বিৰাটৰ টেষ্টৰ বাবে নতুন নিয়ম বনাই ভাৰতত নহয় ইংলেণ্ডত ফিটনেছ টেষ্ট কৰাইছিল । আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি বিৰাট কোহলীয়ে ইংলেণ্ডত ফিটনেছ টেষ্ট দিছে আৰু এই ফিটনেছ টেষ্টত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে । বি চি চি আইয়ে ইংলেণ্ডত বিৰাটৰ বাবে ফিটনেছ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
BCCI conducted Virat Kohli's fitness test in London and has passed every fitness test. pic.twitter.com/YWv1px2Kax— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) September 3, 2025
ভাৰতৰ আন আন খেলুৱৈ যেনে ৰোহিত শৰ্মা, যছপ্ৰিত বুমৰাহ, শুভমন গিল, মহম্মদ চিৰাজ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰু শাৰদুল ঠাকুৰে ফিটনেছ টেষ্ট দিয়ে । প্ৰতিবেদনত বি চি চি আইৰ বিষয়াগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে যে ব’ৰ্ডৰ অনুমোদনৰ পিছত বিৰাট কোহলীৰ ফিটনেছ টেষ্ট কৰা হৈছে । বিৰাটৰ এই পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফিজিঅ’ই বি চি চি আইলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্টক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া
উল্লেখ্য যে, যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীয়ে পত্নী তথা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাৰ সৈতে লণ্ডনত বাস কৰিছে । লণ্ডনত ঘৰ কিনি তালৈ স্থানান্তৰিত হৈছে । আই পি এল ২০২৫ৰ খিতাপ জয় কৰি লণ্ডনলৈ গুচি যায় কোহলী । তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ভাৰতলৈ অহা নাই । এনে পৰিস্থিতিত বিৰাট কোহলী ফিটনেছ টেষ্ট দিবলৈও ভাৰতলৈ অহা নাছিল যদিও তেওঁৰ টেষ্ট ইংলেণ্ডত কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰদানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
বিৰাট কোহলীৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হৈছে ভি আই পি সংস্কৃতি । এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত মানুহে বিৰাট কোহলী আৰু বি চি চি আইৰ বিষয়ে বেলেগ ধৰণে কথা পাতিছে আৰু মন্তব্য কৰি নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে ।