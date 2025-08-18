ETV Bharat / sports

বিৰাটৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ ১৭ বছৰ : কোহলীৰ এই ৫ ইনিংছ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব আপুনিও - 17 YEARS OF KING KOHLI

ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ ১৭ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 11:46 PM IST

5 Min Read

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে (১৮ আগষ্ট) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৭ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে । ২০০৮ চনৰ ১৮ আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটা বিৰাটে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । সেই সময়ত তেওঁ টিম ইণ্ডিয়াৰ পৰৱৰ্তী শচীন টেণ্ডুলকাৰ কোন হ’ব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সন্ধানত আছিল ?

কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বিৰাটে নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেলেৰে প্ৰতিপক্ষক ভয় খুৱাই আহিছে । দলৰ বিপদ হ’লে কোহলীয়ে থিয় হয় বুলিও তেওঁ অনুৰাগীৰ মাজত এই বিশ্বাস জগাই তুলিছে । এইদৰে তেওঁ টি-২০, টেষ্ট বা এদিনীয়া ফৰ্মেটত খেলপথাৰলৈ আহিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰত তেওঁ বহু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাণ মেচিন, চেজ মাষ্টাৰ, ৰেকৰ্ডছ ব্ৰেকাৰ আৰু কিং আদি উপাধিও লাভ কৰিছে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

কোহলীয়ে পিছ পৰি পেলালে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰক । শচীনে এদিনীয়াত ৪৯টা শতক অৰ্জন কৰিছিল । সেই সময়ত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে এই অভিলেখ ভংগ কৰাটো দূৰৰ কথা, কোনেও ৪০ শতকৰো অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু, সকলোৰে প্ৰিয় বিৰাটে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সেই অভিলেখৰ দিশে দৌৰিছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই শতক অৰ্জন কৰিছিল ।

তেতিয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে কেৱল বিৰাটেহে এই অভিলেখ ভংগ কৰিব পাৰিব । এইদৰে সকলোৰে আশা অনুসৰি বিৰাটে ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ ৫০তম শতক অৰ্জন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান তেওঁ এদিনীয়াত ৫১টা শতক অৰ্জন কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমজন বেটছমেন ।

এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে বিৰাটৰ কৃতিত্ব সকলো নহয় । কেৰিয়াৰৰ এটা সময়ত দুয়োটা ফৰ্মেটতে গড়ে ৫০+ ৰাণ কৰা একমাত্ৰ বেটছমেনো বিৰাট । কেৱল বেটছমেন হিচাপেই নহয়, অধিনায়ক হিচাপেও তেওঁ বহু স্মৰণীয় জয় অৰ্জন কৰিছে । অৱশ্যে বেটছমেন হিচাপে তেওঁক ৰজা কৰি তোলা বহু ইনিংছ আছে । এতিয়া তেওঁৰ কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ ইনিংছ চাওঁ আহক ।

২৫৪ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (২০১৯)

২০১৯ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পুনে টেষ্টত বিৰাটে কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ লাভ কৰে । এই মেচখনত কোহলী ২৫৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে । টেষ্ট মেচত অধিনায়ক হিচাপে সেই সময়ত টিম ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ । অৱশ্যে এই মেচত বিৰাটে ৩০০ৰ নম্বৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁ দলৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বাবে ইনিংছ ঘোষণা কৰে । ফলত ভাৰতে খেলখনত জয়লাভ কৰে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ

দল ইণ্ডিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত জয়ী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল ২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ । ১৬১ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতে ৭.৩ অভাৰত ৪৯ ৰাণত ৩ উইকেট হেৰুৱাইছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে ব্যতিক্ৰমী যুঁজ দিছিল ।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰৰ বিৰুদ্ধে ৫১টা বলত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ইয়াৰ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো ঘৰলৈ উভতি আহিল, আনহাতে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । অৱশ্যে এই ছেমি ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হয় টিম ইণ্ডিয়া ।

পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৪৮ বলত ১৮৩ ৰাণ

২০১২ চনৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কোহলীয়ে অসাধাৰণ ইনিংছ খেলাটো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছিল । ৩৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি ফুৰাৰ সময়তে গম্ভীৰ মেচখনৰ দ্বিতীয় বলত আউট হৈছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে সাহসেৰে যুঁজিছিল । শচীন আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ মাত্ৰ ১৪৮টা বলত ১৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।

২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ

২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলীৰ ইনিংছ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে । ১৬০ ৰাণ খেদি ফুৰাৰ সময়ত ভাৰতে মাত্ৰ ৩১ ৰাণত ৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ ফলত সকলোৱে পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ’ব বুলি অনুভৱ কৰিছিল । কিন্তু, বিৰাটে (৮২ নট আউট) নিজৰ উজ্জ্বল ইনিংছৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ পৰা জয় কাঢ়ি লৈ যায় । পৰাজয়ৰ উপক্ৰম হোৱা টিম ইণ্ডিয়াক তেওঁ জয় প্ৰদান কৰে । এই মেচখনত কোহলিৰ দুটা ছয় কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে যিটো তেওঁ হাৰিছ ৰাউফৰ বিৰুদ্ধে আঘাত কৰে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

২০১২ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে স্মৰণীয় শতক

২০১২ চনৰ ট্ৰাই ছিৰিজত বোনাছ পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ টিম ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত ৪০ অভাৰত ৩২১ ৰাণৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেই সময়ত কেৱল বিৰাটে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতে মাত্ৰ ৩৬.৪ অভাৰতে ৩২১ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অৰ্জন কৰিছিল । কোহলীয়ে মাত্ৰ ৮৬টা বলত ১৩৩ ৰাণৰ বিশাল শতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট এজন নায়ক হৈ পৰিল ।

১৭ বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰাট কোহলীয়ে । ইতিমধ্যে টি-২০ আৰু টেষ্টৰ পৰা বিদায় লোৱা বিৰাটে সম্প্ৰতি এদিনীয়া খেলত খেলি আছে ।

কোহলীৰ বিৰাটৰ ১৭ বছৰীয়া যাত্ৰা সন্দৰ্ভত এভূমুকি :

ফৰ্মেটৰাণমেচশকত
টেষ্ট ৯২৩০ ১২৩৩০
এদিনীয়া খেল১৪১৮১৩০২৫১
টি-২০ ৪১৮৮১২৫০১
লগতে পঢ়ক : নীৰজ চোপ্ৰাৰ চমৎকাৰ, নেখেলাকৈয়ে এই বিশ্ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে (১৮ আগষ্ট) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৭ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে । ২০০৮ চনৰ ১৮ আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটা বিৰাটে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । সেই সময়ত তেওঁ টিম ইণ্ডিয়াৰ পৰৱৰ্তী শচীন টেণ্ডুলকাৰ কোন হ’ব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সন্ধানত আছিল ?

কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বিৰাটে নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেলেৰে প্ৰতিপক্ষক ভয় খুৱাই আহিছে । দলৰ বিপদ হ’লে কোহলীয়ে থিয় হয় বুলিও তেওঁ অনুৰাগীৰ মাজত এই বিশ্বাস জগাই তুলিছে । এইদৰে তেওঁ টি-২০, টেষ্ট বা এদিনীয়া ফৰ্মেটত খেলপথাৰলৈ আহিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰত তেওঁ বহু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাণ মেচিন, চেজ মাষ্টাৰ, ৰেকৰ্ডছ ব্ৰেকাৰ আৰু কিং আদি উপাধিও লাভ কৰিছে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

কোহলীয়ে পিছ পৰি পেলালে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰক । শচীনে এদিনীয়াত ৪৯টা শতক অৰ্জন কৰিছিল । সেই সময়ত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে এই অভিলেখ ভংগ কৰাটো দূৰৰ কথা, কোনেও ৪০ শতকৰো অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু, সকলোৰে প্ৰিয় বিৰাটে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সেই অভিলেখৰ দিশে দৌৰিছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই শতক অৰ্জন কৰিছিল ।

তেতিয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে কেৱল বিৰাটেহে এই অভিলেখ ভংগ কৰিব পাৰিব । এইদৰে সকলোৰে আশা অনুসৰি বিৰাটে ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ ৫০তম শতক অৰ্জন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান তেওঁ এদিনীয়াত ৫১টা শতক অৰ্জন কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমজন বেটছমেন ।

এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে বিৰাটৰ কৃতিত্ব সকলো নহয় । কেৰিয়াৰৰ এটা সময়ত দুয়োটা ফৰ্মেটতে গড়ে ৫০+ ৰাণ কৰা একমাত্ৰ বেটছমেনো বিৰাট । কেৱল বেটছমেন হিচাপেই নহয়, অধিনায়ক হিচাপেও তেওঁ বহু স্মৰণীয় জয় অৰ্জন কৰিছে । অৱশ্যে বেটছমেন হিচাপে তেওঁক ৰজা কৰি তোলা বহু ইনিংছ আছে । এতিয়া তেওঁৰ কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ ইনিংছ চাওঁ আহক ।

২৫৪ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (২০১৯)

২০১৯ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পুনে টেষ্টত বিৰাটে কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ লাভ কৰে । এই মেচখনত কোহলী ২৫৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে । টেষ্ট মেচত অধিনায়ক হিচাপে সেই সময়ত টিম ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ । অৱশ্যে এই মেচত বিৰাটে ৩০০ৰ নম্বৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁ দলৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বাবে ইনিংছ ঘোষণা কৰে । ফলত ভাৰতে খেলখনত জয়লাভ কৰে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ

দল ইণ্ডিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত জয়ী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল ২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ । ১৬১ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতে ৭.৩ অভাৰত ৪৯ ৰাণত ৩ উইকেট হেৰুৱাইছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে ব্যতিক্ৰমী যুঁজ দিছিল ।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰৰ বিৰুদ্ধে ৫১টা বলত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ইয়াৰ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো ঘৰলৈ উভতি আহিল, আনহাতে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । অৱশ্যে এই ছেমি ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হয় টিম ইণ্ডিয়া ।

পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৪৮ বলত ১৮৩ ৰাণ

২০১২ চনৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কোহলীয়ে অসাধাৰণ ইনিংছ খেলাটো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছিল । ৩৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি ফুৰাৰ সময়তে গম্ভীৰ মেচখনৰ দ্বিতীয় বলত আউট হৈছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে সাহসেৰে যুঁজিছিল । শচীন আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ মাত্ৰ ১৪৮টা বলত ১৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।

২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ

২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলীৰ ইনিংছ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে । ১৬০ ৰাণ খেদি ফুৰাৰ সময়ত ভাৰতে মাত্ৰ ৩১ ৰাণত ৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ ফলত সকলোৱে পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ’ব বুলি অনুভৱ কৰিছিল । কিন্তু, বিৰাটে (৮২ নট আউট) নিজৰ উজ্জ্বল ইনিংছৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ পৰা জয় কাঢ়ি লৈ যায় । পৰাজয়ৰ উপক্ৰম হোৱা টিম ইণ্ডিয়াক তেওঁ জয় প্ৰদান কৰে । এই মেচখনত কোহলিৰ দুটা ছয় কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে যিটো তেওঁ হাৰিছ ৰাউফৰ বিৰুদ্ধে আঘাত কৰে ।

Virat Kohli completes 17 years in international cricket know top 5 innings of king kohli
বিৰাট কোহলী (AP)

২০১২ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে স্মৰণীয় শতক

২০১২ চনৰ ট্ৰাই ছিৰিজত বোনাছ পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ টিম ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত ৪০ অভাৰত ৩২১ ৰাণৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেই সময়ত কেৱল বিৰাটে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতে মাত্ৰ ৩৬.৪ অভাৰতে ৩২১ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অৰ্জন কৰিছিল । কোহলীয়ে মাত্ৰ ৮৬টা বলত ১৩৩ ৰাণৰ বিশাল শতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট এজন নায়ক হৈ পৰিল ।

১৭ বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰাট কোহলীয়ে । ইতিমধ্যে টি-২০ আৰু টেষ্টৰ পৰা বিদায় লোৱা বিৰাটে সম্প্ৰতি এদিনীয়া খেলত খেলি আছে ।

কোহলীৰ বিৰাটৰ ১৭ বছৰীয়া যাত্ৰা সন্দৰ্ভত এভূমুকি :

ফৰ্মেটৰাণমেচশকত
টেষ্ট ৯২৩০ ১২৩৩০
এদিনীয়া খেল১৪১৮১৩০২৫১
টি-২০ ৪১৮৮১২৫০১
লগতে পঢ়ক : নীৰজ চোপ্ৰাৰ চমৎকাৰ, নেখেলাকৈয়ে এই বিশ্ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRAT KOHLI 17 YEARSইটিভি ভাৰত অসমVIRAT KOHLI CAREERতাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলী17 YEARS OF KING KOHLI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.