হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে (১৮ আগষ্ট) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৭ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে । ২০০৮ চনৰ ১৮ আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটা বিৰাটে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । সেই সময়ত তেওঁ টিম ইণ্ডিয়াৰ পৰৱৰ্তী শচীন টেণ্ডুলকাৰ কোন হ’ব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সন্ধানত আছিল ?
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বিৰাটে নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেলেৰে প্ৰতিপক্ষক ভয় খুৱাই আহিছে । দলৰ বিপদ হ’লে কোহলীয়ে থিয় হয় বুলিও তেওঁ অনুৰাগীৰ মাজত এই বিশ্বাস জগাই তুলিছে । এইদৰে তেওঁ টি-২০, টেষ্ট বা এদিনীয়া ফৰ্মেটত খেলপথাৰলৈ আহিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰত তেওঁ বহু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাণ মেচিন, চেজ মাষ্টাৰ, ৰেকৰ্ডছ ব্ৰেকাৰ আৰু কিং আদি উপাধিও লাভ কৰিছে ।
কোহলীয়ে পিছ পৰি পেলালে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰক । শচীনে এদিনীয়াত ৪৯টা শতক অৰ্জন কৰিছিল । সেই সময়ত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে এই অভিলেখ ভংগ কৰাটো দূৰৰ কথা, কোনেও ৪০ শতকৰো অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু, সকলোৰে প্ৰিয় বিৰাটে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সেই অভিলেখৰ দিশে দৌৰিছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই শতক অৰ্জন কৰিছিল ।
তেতিয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে কেৱল বিৰাটেহে এই অভিলেখ ভংগ কৰিব পাৰিব । এইদৰে সকলোৰে আশা অনুসৰি বিৰাটে ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ ৫০তম শতক অৰ্জন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান তেওঁ এদিনীয়াত ৫১টা শতক অৰ্জন কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমজন বেটছমেন ।
এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে বিৰাটৰ কৃতিত্ব সকলো নহয় । কেৰিয়াৰৰ এটা সময়ত দুয়োটা ফৰ্মেটতে গড়ে ৫০+ ৰাণ কৰা একমাত্ৰ বেটছমেনো বিৰাট । কেৱল বেটছমেন হিচাপেই নহয়, অধিনায়ক হিচাপেও তেওঁ বহু স্মৰণীয় জয় অৰ্জন কৰিছে । অৱশ্যে বেটছমেন হিচাপে তেওঁক ৰজা কৰি তোলা বহু ইনিংছ আছে । এতিয়া তেওঁৰ কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ ইনিংছ চাওঁ আহক ।
২৫৪ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (২০১৯)
২০১৯ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পুনে টেষ্টত বিৰাটে কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ লাভ কৰে । এই মেচখনত কোহলী ২৫৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে । টেষ্ট মেচত অধিনায়ক হিচাপে সেই সময়ত টিম ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ । অৱশ্যে এই মেচত বিৰাটে ৩০০ৰ নম্বৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁ দলৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বাবে ইনিংছ ঘোষণা কৰে । ফলত ভাৰতে খেলখনত জয়লাভ কৰে ।
২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ
দল ইণ্ডিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত জয়ী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল ২০১৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ । ১৬১ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতে ৭.৩ অভাৰত ৪৯ ৰাণত ৩ উইকেট হেৰুৱাইছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে ব্যতিক্ৰমী যুঁজ দিছিল ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰৰ বিৰুদ্ধে ৫১টা বলত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ইয়াৰ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো ঘৰলৈ উভতি আহিল, আনহাতে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । অৱশ্যে এই ছেমি ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হয় টিম ইণ্ডিয়া ।
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৪৮ বলত ১৮৩ ৰাণ
২০১২ চনৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কোহলীয়ে অসাধাৰণ ইনিংছ খেলাটো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছিল । ৩৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি ফুৰাৰ সময়তে গম্ভীৰ মেচখনৰ দ্বিতীয় বলত আউট হৈছিল । এই উপলক্ষে বিৰাটে সাহসেৰে যুঁজিছিল । শচীন আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ মাত্ৰ ১৪৮টা বলত ১৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।
২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ
২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলীৰ ইনিংছ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে । ১৬০ ৰাণ খেদি ফুৰাৰ সময়ত ভাৰতে মাত্ৰ ৩১ ৰাণত ৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ ফলত সকলোৱে পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ’ব বুলি অনুভৱ কৰিছিল । কিন্তু, বিৰাটে (৮২ নট আউট) নিজৰ উজ্জ্বল ইনিংছৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ পৰা জয় কাঢ়ি লৈ যায় । পৰাজয়ৰ উপক্ৰম হোৱা টিম ইণ্ডিয়াক তেওঁ জয় প্ৰদান কৰে । এই মেচখনত কোহলিৰ দুটা ছয় কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে যিটো তেওঁ হাৰিছ ৰাউফৰ বিৰুদ্ধে আঘাত কৰে ।
২০১২ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে স্মৰণীয় শতক
২০১২ চনৰ ট্ৰাই ছিৰিজত বোনাছ পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ টিম ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত ৪০ অভাৰত ৩২১ ৰাণৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেই সময়ত কেৱল বিৰাটে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতে মাত্ৰ ৩৬.৪ অভাৰতে ৩২১ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অৰ্জন কৰিছিল । কোহলীয়ে মাত্ৰ ৮৬টা বলত ১৩৩ ৰাণৰ বিশাল শতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট এজন নায়ক হৈ পৰিল ।
১৭ বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত বহু অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰাট কোহলীয়ে । ইতিমধ্যে টি-২০ আৰু টেষ্টৰ পৰা বিদায় লোৱা বিৰাটে সম্প্ৰতি এদিনীয়া খেলত খেলি আছে ।
কোহলীৰ বিৰাটৰ ১৭ বছৰীয়া যাত্ৰা সন্দৰ্ভত এভূমুকি :
|ফৰ্মেট
|ৰাণ
|মেচ
|শকত
|টেষ্ট
|৯২৩০
|১২৩
|৩০
|এদিনীয়া খেল
|১৪১৮১
|৩০২
|৫১
|টি-২০
|৪১৮৮
|১২৫
|০১