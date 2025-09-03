ETV Bharat / sports

RCB ৰ তাৰকা বিৰাট কোহলীৰ মৌনতা ভংগ : বেংগালুৰুৰ পদপিষ্ট ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ - VIRAT KOHLI ON BENGALURU STAMPEDE

বেংগালুৰুৰ ভয়াবহতাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ বাবে এটা আৱেগিক পোষ্ট কৰি বহুদিনৰ মূৰত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰাট কোহলীয়ে ।

Virat Kohli on Bengaluru stampede
আই পি এলৰ ট্ৰফী হাতত লৈ বিৰাট কোহলী (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী : আই পি এল ২০২৫ৰ খিতাপ দখল কৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) ৱে । ইয়াৰ পিছত আৰ চি বিয়ে বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত বিজয়ী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত হোৱা হুলস্থুলত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ পিছত আৰ চি বি আৰু বিৰাট কোহলীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

এই ঘটনাৰ পিছত আৰ চি বিয়ে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু সেই ধনৰাশি ২৫ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ল । এই ঘটনাত প্ৰায় ৪৭ জন লোক আহত হয় । এই ঘটনাৰ প্ৰায় ৪ মাহৰ পাছত দলটোৰ তাৰকা বেটছমেন তথা প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়েও এই ঘটনাক লৈ নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে ।

বিৰাট কোহলীয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টৰ পৰা বিৰাট কোহলীৰ নামত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, য’ত লিখা আছে যে, "জীৱনত কোনোৱেই আপোনাক ৪ জুনৰ দৰে হৃদয় বিদাৰ ঘটনাৰ বাবে প্ৰস্তুত নকৰে । আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ইতিহাসত যিটো আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্ত হ’ব লাগিছিল, সেয়া এক মৰ্মান্তিক পৰিঘটনালৈ পৰিণত হ’ল । আমি হেৰুৱাই পেলোৱাসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰু আহত হোৱা আমাৰ অনুৰাগীৰ বাবে মই চিন্তা কৰিছো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । আপোনাৰ ক্ষতি এতিয়া আমাৰ কাহিনীৰ অংশ । আমি একেলগে যত্ন, সন্মান আৰু দায়িত্বৰে আগবাঢ়িম ।"

আৰচিবিৰ সৈতে বিৰাট কোহলীৰ ১৮ বছৰীয়া সম্পৰ্ক

১৮ বছৰ ধৰি আৰ চি বিৰ সৈতে জড়িত বিৰাট কোহলী । ২০০৮ চনত দলটোৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা কোহলীয়ে দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপেও কাম কৰি আহিছে । এতিয়া তেওঁ অ’পেনিং বেটছমেন হিচাপে ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু ৰজত পাটিদাৰৰ অধিনায়কত্বত আৰ চি বিক আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰিবলৈ নেতৃত্ব দিছে । এয়া আৰ চি বিৰ প্ৰথম আই পি এল খিতাপ ।

আৰ চি বিৰ হৈ ২৬৭খন মেচত ৮৬৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৮টা শতক আৰু ৬৩টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে বিৰাটে । তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ হৈছে ১২২* । এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ বেটৰ পৰা ৭৭১টা চাৰি আৰু ২৯১টা ছয় আহিছে ।

