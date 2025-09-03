নতুন দিল্লী : আই পি এল ২০২৫ৰ খিতাপ দখল কৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) ৱে । ইয়াৰ পিছত আৰ চি বিয়ে বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত বিজয়ী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত হোৱা হুলস্থুলত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ পিছত আৰ চি বি আৰু বিৰাট কোহলীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
এই ঘটনাৰ পিছত আৰ চি বিয়ে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু সেই ধনৰাশি ২৫ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ল । এই ঘটনাত প্ৰায় ৪৭ জন লোক আহত হয় । এই ঘটনাৰ প্ৰায় ৪ মাহৰ পাছত দলটোৰ তাৰকা বেটছমেন তথা প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়েও এই ঘটনাক লৈ নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে ।
বিৰাট কোহলীয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টৰ পৰা বিৰাট কোহলীৰ নামত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, য’ত লিখা আছে যে, "জীৱনত কোনোৱেই আপোনাক ৪ জুনৰ দৰে হৃদয় বিদাৰ ঘটনাৰ বাবে প্ৰস্তুত নকৰে । আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ইতিহাসত যিটো আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্ত হ’ব লাগিছিল, সেয়া এক মৰ্মান্তিক পৰিঘটনালৈ পৰিণত হ’ল । আমি হেৰুৱাই পেলোৱাসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰু আহত হোৱা আমাৰ অনুৰাগীৰ বাবে মই চিন্তা কৰিছো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । আপোনাৰ ক্ষতি এতিয়া আমাৰ কাহিনীৰ অংশ । আমি একেলগে যত্ন, সন্মান আৰু দায়িত্বৰে আগবাঢ়িম ।"
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025
আৰচিবিৰ সৈতে বিৰাট কোহলীৰ ১৮ বছৰীয়া সম্পৰ্ক
১৮ বছৰ ধৰি আৰ চি বিৰ সৈতে জড়িত বিৰাট কোহলী । ২০০৮ চনত দলটোৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা কোহলীয়ে দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপেও কাম কৰি আহিছে । এতিয়া তেওঁ অ’পেনিং বেটছমেন হিচাপে ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু ৰজত পাটিদাৰৰ অধিনায়কত্বত আৰ চি বিক আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰিবলৈ নেতৃত্ব দিছে । এয়া আৰ চি বিৰ প্ৰথম আই পি এল খিতাপ ।
আৰ চি বিৰ হৈ ২৬৭খন মেচত ৮৬৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৮টা শতক আৰু ৬৩টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে বিৰাটে । তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ হৈছে ১২২* । এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ বেটৰ পৰা ৭৭১টা চাৰি আৰু ২৯১টা ছয় আহিছে ।