নিউয়ৰ্ক: ১৮ আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব বছৰটোৰ অন্তিমখন গ্ৰেণ্ডশ্লেম ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিজয়ী খেলুৱৈকসকলক সৰ্ববৃহৎ চেক প্ৰদান কৰি টেনিছ ইতিহাসক পুনৰ এবাৰ দোহাৰিব ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ এক বিবৃতি অনুসৰি নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই গ্ৰীষ্মকালীন টেনিছ ইভেণ্টটোৱেই হ’ব সৰ্ববৃহৎ টেনিছ প্ৰতিযোগিতা, য’ত বিজয়ী খেলুৱৈসকলক প্ৰদান কৰা হ’ব ৯ কোটি ডলাৰৰ পুৰস্কাৰৰ ধন ৷ টেনিছ খেলৰ ইতিহাসত এয়া সৰ্ববৃহৎ পুৰস্কাৰ ৷
বিবৃতিটোত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘২০২৪ চনত এই ধনৰাশিয়ে মুঠ ৭৫ মিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছিল, যিটো টেনিছৰ ইতিহাসৰ পূৰ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পুৰস্কাৰতকৈ প্ৰায় ২০ শতাংশই বেছি ৷’’
চলিত বৰ্ষৰ ইউ এছ অ’পেনত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ একক চেম্পিয়নসকলে প্ৰত্যেকেই লাভ কৰিব ৫০ লাখ ডলাৰ ৷ যিটো ২০২৪ চনত প্ৰদান কৰা ৩৬ লাখ ডলাৰৰ তুলনাত ৩৯ শতাংশ বেছি ৷ সমান্তৰালকৈ এককভাৱে মূল প্ৰতিযোগিতাত খেলা খেলুৱৈসকলৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ ধনতো শতকৰা হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
‘‘২০২৪ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিটো ইভেণ্টৰ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডতে দুটা সংখ্যাৰ শতাংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনে ইচ্ছাকৃত আৰু সংহত প্ৰচেষ্টা চলাইছে’’ বুলি বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে ৷
মূল প্ৰতিযোগিতাৰ একক চেম্পিয়নৰ বাবে বৃদ্ধি পোৱা পে-আউটৰ উপৰিও ফাইনেলিষ্ট (২.৫ মিলিয়ন ডলাৰ, ৩৯% বৃদ্ধি), ছেমি ফাইনেলিষ্ট (১.২৬ মিলিয়ন ডলাৰ, ২৬% বৃদ্ধি), কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট (৬৬০,০০০ ডলাৰ, ২৫% বৃদ্ধি) আৰু ৰাউণ্ড অৱ ১৬ প্ৰতিযোগী (৪ লাখ ডলাৰ, ২৩% বৃদ্ধি) সকলোতে ধনৰ পৰিমাণ যথেষ্ঠ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে সকলো খেলুৱৈকে অৰ্থপূৰ্ণ পে-আউট প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ড আৰু যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী প্ৰতিযোগিতাসমূহত পুনৰ বিতৰণৰ ওপৰত বছৰ বছৰ ধৰি কৌশলগতভাৱে মনোনিৱেশ কৰাৰ পিছত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
এই চেম্পিয়নশ্বিপসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলক সহায় কৰাৰ প্ৰয়াসৰে পুৰুষ-মহিলাৰ ডাবলছৰ পুৰস্কাৰৰ ধনো যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যিটো ২০২৪ চনত ৩.৮৯ মিলিয়ন ডলাৰৰ তুলনাত ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৪.৭৮ মিলিয়ন ডলাৰত উপনীত হৈছে বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উদ্যোক্তাসকলে লগতে কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ডাবলছ, মহিলা ডাবলছ আৰু মিক্সড ডাবলছ প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী দলসমূহে ১০ লাখ ডলাৰৰ পুৰস্কাৰৰ ধন লাভ কৰিব ।
পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰৰ ধন অভিলেখ পৰিমাণৰ ৮০ লাখ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব, যিটো এই বছৰৰ বাবে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি । শেহতীয়া বছৰবোৰত হোৱাৰ দৰে পুৰস্কাৰৰ ধনৰ উপৰিও ইউ এছ অ’পেনে সকলো পেছাদাৰী মূল ড্ৰ’ আৰু যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী ইভেণ্টতে সকলো প্ৰতিযোগীৰ বাবে পকেটৰ বাহিৰৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
তদুপৰি সকলো খেলুৱৈয়ে ১০০০ ডলাৰ ভ্ৰমণ ভাট্টা লাভ কৰিব, লগতে অফিচিয়েল প্লেয়াৰ হোটেলত দুটা কোঠা (বা খেলুৱৈয়ে অন্য বাসস্থানত থাকিব বিচাৰিলে প্ৰতিদিনে ৬০০ ডলাৰ) লাভ কৰিব, যাৰ ফলত মুঠ ধনৰ পৰিমাণ হ’ব ৫০ লাখ ডলাৰ ৷ ইয়াৰোপৰিও খেলুৱৈসকলে প্ৰতিটো ৰাউণ্ডত পাঁচটা ৰেকেট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া ষ্ট্ৰিং লাভ কৰিব ।
ইউ এছ অ’পেনৰ পুৰস্কাৰৰ ধনৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ
পুৰুষ আৰু মহিলাৰ একক মূল প্ৰতিযোগিতাৰ ধনৰ পৰিমাণ
- চেম্পিয়ন: ৫,০০০,০০০ ডলাৰ
- ৰাণাৰ্ছ আপ: ২,৫০০,০০০ ডলাৰ
- ছেমি ফাইনেলিষ্ট: ১,২৬০,০০০ ডলাৰ
- কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট: ৬ লাখ ৬০ হাজাৰ ডলাৰ
- ১৬ ৰাউণ্ড: ৪ লাখ ডলাৰ
- ৩২ ৰাউণ্ড: ২ লাখ ৩৭ হাজাৰ ডলাৰ
- ৬৪ ৰাউণ্ড: ১৫৪,০০০ ডলাৰ
- ১২৮ নং ৰাউণ্ড: ১ লাখ ১০ হাজাৰ ডলাৰ
পুৰুষ আৰু মহিলা ডাবলছৰ মূল প্ৰতিযোগিতা (প্ৰতিটো দল)
- চেম্পিয়ন: ১,০০০,০০০ ডলাৰ
- ৰাণাৰ্ছ আপ: ৫ লাখ ডলাৰ
- ছেমি ফাইনেলিষ্ট: ২ লাখ ৫০ হাজাৰ ডলাৰ
- কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট: ১ লাখ ২৫ হাজাৰ ডলাৰ
- ১৬ ৰাউণ্ড: ৭৫,০০০ ডলাৰ
- ৩২ ৰাউণ্ড: ৪৫,০০০ ডলাৰ
- ৬৪ ৰাউণ্ড: ৩০,০০০ ডলাৰ
মিক্সড ডাবলছ (প্ৰতিটো দল)
- চেম্পিয়ন: ১,০০০,০০০ ডলাৰ
- ৰাণাৰ্ছ আপ: ৪ লাখ ডলাৰ
- ছেমি ফাইনেলিষ্ট: ২ লাখ ডলাৰ
- কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট: ১ লাখ ডলাৰ
- ১৬ ৰাউণ্ড: ২০,০০০ ডলাৰ
পুৰুষ আৰু মহিলাৰ একক যোগ্যতা অৰ্জন
- ৩২ ৰাউণ্ড: ৫৭,২০০ ডলাৰ
- ৬৪ ৰাউণ্ড: ৪১,৮০০ ডলাৰ
- ১২৮ নং ৰাউণ্ড: ২৭,৫০০ ডলাৰ
পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনৰ বাবে একচেটিয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু ষ্ট্ৰীমিং অধিকাৰ লাভ কৰিছে জিঅ’ষ্টাৰে
আনহাতে, জিঅ’ষ্টাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেন টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ একচেটিয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু ষ্ট্ৰীমিং ৰাইট লাভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
ইউ এছ টি এৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অধিকাৰ সংস্থা আই এম জিৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত এই ঐতিহাসিক অংশীদাৰিত্বই ইউ এছ টি এ বিলি জিন কিং নেশ্যনেল টেনিছ চেণ্টাৰৰ হাৰ্ড ক’ৰ্টত খেলা প্ৰতিখন মেচক ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক আৰু আৰু জিঅ’ হটষ্টাৰত সম্প্ৰচাৰিত হ’ব ৷
প্ৰতিযোগিতাখনে ইউ এছ অ’পেন মিক্সড ডাবলছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবেও নতুন ফৰ্মেট ঘোষণা কৰে, য’ত এই বছৰ ১৬ টা তাৰকা যুটিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিজয়ী দলটোৰ বাবে থাকিব ১০ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পুৰস্কাৰ ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ দহৰ খেলুৱৈ, গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ একক চেম্পিয়ন ৯ গৰাকী আৰু খেলখনৰ কিংবদন্তীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
