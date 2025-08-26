হায়দৰাবাদ: আফগানিস্তান আৰু হংকঙৰ মুখামুখি মেচেৰে ৯ ছেপ্টেম্বৰত উদ্বোধন হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত এছিয়া কাপ ২০২৫ । এই টুৰ্ণামেণ্ট টি-২০ শৃংখলাৰে খেলাৰ লগতে আটাইতকৈ সৰু ফৰমেটত বিশ্বকাপ ২০২৬ আয়োজন কৰা হ'ব । বৰ্তমানলৈ ৮ বাৰকৈ ট্ৰায়েলত বিজয়ী হৈ ভাৰত এছিয়া কাপৰ আটাইতকৈ সফল টীম হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘৰ্ষপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হোৱাক লৈ যথেষ্ট অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল । বহু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক খেলিবলৈ আবেদন কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে, দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাত অংশ নলয়, কিন্তু ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বহুৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এছিয়া কাপৰ আগন্তুক সংস্কৰণৰ পূৰ্বে আহক চকু ফুৰাও এই বিশেষ টুৰ্ণামেণ্টৰ অদ্বিতীয় কিছু তথ্যৰ ওপৰত ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কেতিয়াও ফাইনেল নেখেলে:
বৰ্তমানলৈ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ১৬ টা সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ কিন্তু ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কেতিয়াও ফাইনেলত মুখামুখি হোৱা নাই । ভাৰতে বৰ্তমানলৈ ৮ বাৰকৈ বিজয়ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে, আনহাতে পাকিস্তানে ২বাৰ । পাকিস্তানে ২০০০ চনত ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক পৰাভূত কৰিছিল আৰু ২০১২ চনৰ ফাইনেলত বাংলাদেশক ।
এছিয়া কাপত বিৰোধীৰ মাজত ভাৰতে প্ৰতিবাৰেই গভীৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । বিৰোধী দলটোৱে ১০ বাৰ মেচত জয়ী হৈছে যদিও ৬ খন মেচত পৰাভূত হৈছে । তিনিখন মেচ টাই অথবা কোনো ফলাফল নোলোৱাকৈ সমাপ্ত হৈছে ।
এছিয়া কাপত ৫ টাকৈ উইকেট লোৱা প্ৰথমগৰাকী বলাৰ ভাৰতীয়:
আৰ্শাদ আয়ুব, ভাৰতীয় অফ স্পিনাৰ, ১৯৮৮ ৰ সংস্কৰণত এছিয়া কাপত পাঁচটা উইকেট দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী বলাৰ । কুলদীপ যাদব, মহম্মদ চিৰাজ আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ অন্যতম ভাৰতীয় বলাৰ, তেওঁলোকেও পাঁচটাকৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
৩৪ বছৰত খেলা হৈছিল প্ৰথমখন টাই মেছ:
এছিয়া কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ খেলা হৈছিল ১৯৮৪ চনত আৰু প্ৰথমবাৰ এনে প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ খেল উপভোগ কৰাৰ বাবে সময় লাগিল ৩৪ বছৰ । ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ২০১৮ ৰ সংস্কৰণত এক ৰোমাঞ্চকৰ মোকাবিলা হৈছিল ।
প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানৰ হৈ মহম্মদ শ্বাহজাদে ১২৪ ৰাণ আৰু মহম্মদ নবীয়ে ৬৪ ৰাণৰ অৰ্ধশতকৰে ২৫২/৮ ৰ স্ক'ৰ বান্ধি দিছিল । কে এল ৰাহুলে ৬০ আৰু অবন্তী ৰাইডুয়ে ৫৭ ৰে অৰ্ধশতক কৰে ।
প্ৰতিটো সংস্কৰণতে অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ দেশ শ্ৰীলংকা:
১৯৮৬ চনৰ পৰা এছিয়া কাপৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণতে অংশগ্ৰহণ কৰা শ্ৰীলংকাই হৈছে একমাত্ৰ দেশ । ভাৰতে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ চনৰ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল, কিয়নো দুয়োখন দেশৰ মাজত ৰাজনৈতিক চাপ আছিল । পাকিস্তান (১৯৯০-৯১) আৰু বাংলাদেশেও (২০২২) বিভিন্ন কাৰণত এটা এটা সংস্কৰণত ত্যাাগ কৰিছিল ।
এছিয়া কাপ বিজেতা:
|সংস্কৰণ
|চন
|বিজেতা
|ৰানাৰ্ছ আপ
|শৃংখলা
|আয়োজক
|১ম
|১৯৮৪
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|ইউ এ ই
|২য়
|১৯৮৬
|শ্ৰীলংকা
|পাকিস্তান
|ODI
|শ্ৰীলংকা
|৩য়
|১৯৮৮
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|বাংলাদেশ
|৪ৰ্থ
|১৯৯০-৯১
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|ভাৰত
|৫ম
|১৯৯৫
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|ইউ এ ই
|৬ষ্ঠ
|১৯৯৭
|শ্ৰীলংকা
|ভাৰত
|ODI
|শ্ৰীলংকা
|৭ম
|২০০০
|পাকিস্তান
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|বাংলাদেশ
|৮ম
|২০০৪
|শ্ৰীলংকা
|ভাৰত
|ODI
|শ্ৰীলংকা
|৯ম
|২০০৮
|শ্ৰীলংকা
|ভাৰত
|ODI
|পাকিস্তান
|১০ম
|২০১০
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|শ্ৰীলংকা
|১১দশ
|২০১২
|পাকিস্তান
|বাংলাদেশ
|ODI
|বাংলাদেশ
|১২দশ
|২০১৪
|শ্ৰীলংকা
|পাকিস্তান
|ODI
|বাংলাদেশ
|১৩দশ
|২০১৬
|ভাৰত
|বাংলাদেশ
|T20I
|বাংলাদেশ
|১৪দশ
|২০১৮
|ভাৰত
|বাংলাদেশ
|ODI
|ইউ এ ই
|১৫দশ
|২০২২
|শ্ৰীলংকা
|পাকিস্তান
|T20I
|শ্ৰীলংকা
|১৬ম
|২০২৩
|ভাৰত
|শ্ৰীলংকা
|ODI
|শ্ৰীলংকা/পাকিস্তান