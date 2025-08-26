ETV Bharat / sports

আগন্তুক এছিয়া কাপৰ পূৰ্বে জানো আহক কেইটামান ৰোমাঞ্চকৰ তথ্য - ASIA CUP 2025

৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এছিয়া কাপ ২০২৫ । টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধনী মেছত মুখামুখি হ'ব আফগানিস্তান আৰু হংকং ।

Unique Facts About Asia Cup Ahead Of The Latest Edition
এছিয়া কাপৰ নতুন সংস্কৰণত পূৰ্বতকৈ কিছু ব্য়তিক্ৰমী তথ্য (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 3:23 PM IST

হায়দৰাবাদ: আফগানিস্তান আৰু হংকঙৰ মুখামুখি মেচেৰে ৯ ছেপ্টেম্বৰত উদ্বোধন হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত এছিয়া কাপ ২০২৫ । এই টুৰ্ণামেণ্ট টি-২০ শৃংখলাৰে খেলাৰ লগতে আটাইতকৈ সৰু ফৰমেটত বিশ্বকাপ ২০২৬ আয়োজন কৰা হ'ব । বৰ্তমানলৈ ৮ বাৰকৈ ট্ৰায়েলত বিজয়ী হৈ ভাৰত এছিয়া কাপৰ আটাইতকৈ সফল টীম হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘৰ্ষপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হোৱাক লৈ যথেষ্ট অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল । বহু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক খেলিবলৈ আবেদন কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে, দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাত অংশ নলয়, কিন্তু ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বহুৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

এছিয়া কাপৰ আগন্তুক সংস্কৰণৰ পূৰ্বে আহক চকু ফুৰাও এই বিশেষ টুৰ্ণামেণ্টৰ অদ্বিতীয় কিছু তথ্যৰ ওপৰত ।

ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কেতিয়াও ফাইনেল নেখেলে:

বৰ্তমানলৈ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ১৬ টা সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ কিন্তু ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কেতিয়াও ফাইনেলত মুখামুখি হোৱা নাই । ভাৰতে বৰ্তমানলৈ ৮ বাৰকৈ বিজয়ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে, আনহাতে পাকিস্তানে ২বাৰ । পাকিস্তানে ২০০০ চনত ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক পৰাভূত কৰিছিল আৰু ২০১২ চনৰ ফাইনেলত বাংলাদেশক ।

এছিয়া কাপত বিৰোধীৰ মাজত ভাৰতে প্ৰতিবাৰেই গভীৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । বিৰোধী দলটোৱে ১০ বাৰ মেচত জয়ী হৈছে যদিও ৬ খন মেচত পৰাভূত হৈছে । তিনিখন মেচ টাই অথবা কোনো ফলাফল নোলোৱাকৈ সমাপ্ত হৈছে ।

এছিয়া কাপত ৫ টাকৈ উইকেট লোৱা প্ৰথমগৰাকী বলাৰ ভাৰতীয়:

আৰ্শাদ আয়ুব, ভাৰতীয় অফ স্পিনাৰ, ১৯৮৮ ৰ সংস্কৰণত এছিয়া কাপত পাঁচটা উইকেট দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী বলাৰ । কুলদীপ যাদব, মহম্মদ চিৰাজ আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ অন্যতম ভাৰতীয় বলাৰ, তেওঁলোকেও পাঁচটাকৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

৩৪ বছৰত খেলা হৈছিল প্ৰথমখন টাই মেছ:

এছিয়া কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ খেলা হৈছিল ১৯৮৪ চনত আৰু প্ৰথমবাৰ এনে প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ খেল উপভোগ কৰাৰ বাবে সময় লাগিল ৩৪ বছৰ । ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ২০১৮ ৰ সংস্কৰণত এক ৰোমাঞ্চকৰ মোকাবিলা হৈছিল ।

প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানৰ হৈ মহম্মদ শ্বাহজাদে ১২৪ ৰাণ আৰু মহম্মদ নবীয়ে ৬৪ ৰাণৰ অৰ্ধশতকৰে ২৫২/৮ ৰ স্ক'ৰ বান্ধি দিছিল । কে এল ৰাহুলে ৬০ আৰু অবন্তী ৰাইডুয়ে ৫৭ ৰে অৰ্ধশতক কৰে ।

প্ৰতিটো সংস্কৰণতে অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ দেশ শ্ৰীলংকা:

১৯৮৬ চনৰ পৰা এছিয়া কাপৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণতে অংশগ্ৰহণ কৰা শ্ৰীলংকাই হৈছে একমাত্ৰ দেশ । ভাৰতে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ চনৰ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল, কিয়নো দুয়োখন দেশৰ মাজত ৰাজনৈতিক চাপ আছিল । পাকিস্তান (১৯৯০-৯১) আৰু বাংলাদেশেও (২০২২) বিভিন্ন কাৰণত এটা এটা সংস্কৰণত ত্যাাগ কৰিছিল ।

এছিয়া কাপ বিজেতা:

সংস্কৰণ চন বিজেতা ৰানাৰ্ছ আপশৃংখলা আয়োজক
১ম১৯৮৪ভাৰতশ্ৰীলংকাODIইউ এ ই
২য়১৯৮৬শ্ৰীলংকাপাকিস্তানODIশ্ৰীলংকা
৩য়১৯৮৮ভাৰতশ্ৰীলংকাODIবাংলাদেশ
৪ৰ্থ১৯৯০-৯১ভাৰতশ্ৰীলংকাODIভাৰত
৫ম১৯৯৫ভাৰতশ্ৰীলংকাODIইউ এ ই
৬ষ্ঠ১৯৯৭শ্ৰীলংকাভাৰতODIশ্ৰীলংকা
৭ম২০০০পাকিস্তানশ্ৰীলংকাODIবাংলাদেশ
৮ম২০০৪শ্ৰীলংকাভাৰতODIশ্ৰীলংকা
৯ম২০০৮শ্ৰীলংকাভাৰতODIপাকিস্তান
১০ম২০১০ভাৰতশ্ৰীলংকাODIশ্ৰীলংকা
১১দশ২০১২পাকিস্তানবাংলাদেশODIবাংলাদেশ
১২দশ২০১৪শ্ৰীলংকাপাকিস্তানODIবাংলাদেশ
১৩দশ২০১৬ভাৰতবাংলাদেশT20Iবাংলাদেশ
১৪দশ২০১৮ভাৰতবাংলাদেশODIইউ এ ই
১৫দশ২০২২শ্ৰীলংকাপাকিস্তানT20Iশ্ৰীলংকা
১৬ম২০২৩ভাৰতশ্ৰীলংকাODIশ্ৰীলংকা/পাকিস্তান

