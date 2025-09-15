ওমানক ৪২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ-৪ ৰেছত UAE; পাকিস্তানৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ সপ্তমখন খেলত UAE-এ ওমানৰ বিৰুদ্ধে খেলি জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে UAE-ৰ দলটোৱে ছুপাৰ-৪ৰ দৌৰত নিজৰ স্থিতি মজবুত কৰি ৰাখিছে ।
Published : September 15, 2025 at 10:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ৭ম মেচত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (UAE) আৰু ওমান দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । এই মেচত UAE ৰ দলটোৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰথমখন মেচত টিম ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলি পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল UAE । কিন্তু ওমানৰ বাবে দলটোৱে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই ছুপাৰ-৪ দৌৰত নিজৰ আশা জীয়াই ৰাখিলে । একে সময়তে UAE ৰ এই বিজয়ে পাকিস্তানৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে ।
UAE য়ে ওমান দলক পৰাস্ত কৰে
এই মেচখনত ওমান দলে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, যিটো ভুল প্ৰমাণিত হ’ল । UAE ৰ হৈ আলিছান শ্বাৰাফু আৰু অধিনায়ক মহম্মদ ৱাছিমে ইনিংছ আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ স্ক’ৰৰ ভেঁটি স্থাপন কৰে । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথম উইকেটৰ বাবে ১১ অভাৰত ৮৮ ৰাণ সংযোজন কৰে ।
এই সময়ছোৱাত আলিশান শৰাফুৱে মাত্ৰ ৩৮টা বলত ৫১ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিছিল । য’ত আছিল ৭টা চাৰি আৰু ১টা ছয় । একে সময়তে মহম্মদ ৱাছিমে ৫৪টা বলত ৬৯ ৰাণৰ অধিনায়কত্বৰ ইনিংছ খেলিছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৬টা চাৰি আৰু ৩টা ছয় কৰে ।
মহম্মদ জোহাইবেও ২১ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় । তেওঁৰ বাহিৰেও হৰ্ষিত কৌশিকে ৮টা বলত অপৰাজিত ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, যাৰ বাবে UAE দলে ২০ অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, ওমানৰ হৈ জিতেন ৰামানন্দীয়ে সৰ্বাধিক ২ উইকেট দখল কৰে । হাছনাইন শ্বাহ আৰু সময় শ্ৰীবাস্তৱেও ১-১কৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
News Alert ! United Arab Emirates beat Oman by 42 runs in their Group A Asia Cup match.— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
UAE beat Oman by 42 runs in Asia Cup to keep hopes of entering Super Four alive. pic.twitter.com/SrtHFRgMdy
ওমানৰ ফ্লপ বেটিং
১৭৩ ৰাণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ওমানৰ বেটিং অতি দুৰ্বল আছিল । দলটোৱে ৭ ৰাণত প্ৰথমটো উইকেট হেৰুৱাইছিল । ৫০ ৰাণ লাভ কৰাৰ সময়লৈকে ওমানৰ দলৰ আধা অংশই পেভিলিয়নলৈ উভতি আহিছিল । আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ’ল দলটোৰ কোনো বেটছমেনে ৩০ ৰাণৰ সীমা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে ।
সৰ্বাধিক ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰ্য বিষ্টে । একে সময়তে অধিনায়ক যতীন্দৰ সিঙে ১০টা বলত ২০ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল । বিনায়ক শুক্লাইও ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । যাৰ বাবে ওমানৰ দলটোৱে ১৮.৪ অভাৰত ১৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হৈছিল ।
আনহাতে, UAE ৰ হৈ জুনেইদ ছিদ্দিকিয়ে অতি মাৰাত্মক বলিং কৰে । ৪ অভাৰত মাত্ৰ ২৩ ৰাণ খৰচ কৰি ৪ জন বেটছমেনক নিজৰ বলি কৰি তুলিছিল ।
পাকিস্তানৰ চিন্তা বাঢ়িল
UAE ৰ এই বিজয়ে পাকিস্তানৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে । কাৰণ ভাৰতে গ্ৰুপ এৰ পৰা ছুপাৰ-৪ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । একে সময়তে ওমানৰ দলটোও ছুপাৰ-৪ৰ দৌৰৰ বাহিৰত । এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মেচ পাকিস্তানৰ বাবে ডু অৰ ডাই হৈ পৰিছে । পাকিস্তানে UAE ৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল খেলিব লাগিব । এই মেচখনৰ বিজয়ী দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ ছুপাৰ-৪ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।