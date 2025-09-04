ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ বাবে নিজৰ দল ঘোষণা আয়োজক দলৰ, জানক ৮টা দলৰ স্কোৱাড - ASIA CUP 2025

এছিয়া কাপ ২০২৫ আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ ৫ দিন পূৰ্বে ইউ এ ইয়ে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে । মহম্মদ ৱাছিমৰ কান্ধত দলৰ ভাৰ ।

ASIA CUP 2025
এছিয়া কাপ ২০২৫ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2025 at 11:58 PM IST

5 Min Read

নতুন দিল্লী : অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ বাবে আয়োজক ইউ এ ইয়ে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে । ইউ এ ইয়ে তাৰকা বেটছমেন মহম্মদ ৱাছিমক দলৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে । ভাৰত, পাকিস্তান আৰু ওমানৰ লগতে ইউ এ ই গ্ৰুপ এত স্থান লাভ কৰিছে ।

ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ মাজত হ’ব প্ৰথমখন খেল

অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে অভিযান আৰম্ভ কৰিব । য'ত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল ডুবাইত ইউ এ ইৰ সৈতে হ'ব । এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন খেলত এই দুয়োটা দল মুখামুখি হ’ব । প্ৰথমখন মেচত ভাৰতীয় দলটোৱে ইউ এ ইৰ পৰা কঠিন যুঁজ পাব বুলি অনুৰাগীসকলে আশা কৰা নাই ।

এই খেলুৱৈসকলৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব ইউ এ ই

এছিয়া কাপৰ পূৰ্বে ইউ এ ইয়ে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাই ছিৰিজত খেলি আছে, এই ছিৰিজত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । য’ত বেষ্ট বলাৰ মতিউল্লাহ খান আৰু বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ ছিমৰনজিৎ সিঙক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰাই অধিনায়ক ৱাছিম ফৰ্মত আছে ।

ASIA CUP 2025
ইউ এ ই ক্ৰিকেট দল (AFP)

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনত বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়া কাপত ইউ এ ইয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই মহাদেশীয় প্ৰতিযোগিতাখনৰ নতুন সংস্কৰণত আঠটা দল আছে । যিবোৰক চাৰিটাকৈ দুটা গোটত ভাগ কৰা হৈছে । প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা দলে ছুপাৰ ৪ পৰ্যায়ত খেলিব, তাৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ দুটা দলে ফাইনেলত খিতাপৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিব । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ এছিয়া কাপ টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হৈছে ।

ইউ এ ই স্কোৱাড - মহম্মদ ৱাছিম ​​(অধিনায়ক), আলিশান শৰাফু, আৰ্য শৰ্মা, আছিফ খান, ধ্ৰুৱ পৰাশৰ, ইথান ডিছৌজা, হাইদৰ আলী, হৰ্ষিত কৌশিক, জুনাইদ ছিদ্দিকী, মতিউল্লাহ খান, মহম্মদ ফাৰুক, মহম্মদ জৱাদুল্লাহ, মহম্মদ জোহাইব, ৰাহুল চোপ্ৰা, ৰোহিদ খান, ছিমৰনজিৎ সিং, সাগিৰ খান ।

এছিয়া কাপৰ আন আন দলৰ স্কোৱাড

শ্ৰীলংকা - চৰিথ আছালংকা (অধিনায়ক), পথুম নিছাংকা, কুছাল মেণ্ডিছ, কুছাল পেৰেৰা, নুৱানিদু ফাৰ্নাণ্ডো, কামিন্দু মেণ্ডিছ, কামিল মিছাৰা, দসুন শনাকা, ৱানিন্দু হাছাৰংগা, দুনিথ ৱেলালাগে, চামিকা কৰুণাৰত্নে, মহিষ থিকশানা, দুষমন্ত ছ্ছাৰা, বিনুৰা ফাৰ্নাণ্ডো, নুৱান থুছাৰা, মথিশা পথিৰানা

ভাৰত - সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), শুভমন গিল (উপ অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, জিতেশ শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), যশপ্ৰীত বুমৰাহ, আৰ্শদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কুলদীপ যাদৱ, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), হৰ্ষিত ৰাণা, ৰিংকু সিং

পাকিস্তান - ছলমান আলী আগা (অধিনায়ক), আব্ৰাৰ আহমেদ, ফাহিম আশ্ৰফ, ফখৰ জামান, হৰিশ ৰৌফ, হাছান আলী, হাছান নৱাজ, হুছেইন তালাত, খুছদিল শ্বাহ, মহম্মদ হৰিছ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ নৱাজ, মহম্মদ জুনিয়ৰ, সাহিবজাদা ফাৰহান, ছাইম আয়ুব, ছলমান মিৰ্জা, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদি আৰু চুফিয়ান মকিম ।

বাংলাদেশ - লিটন দাস (অধিনায়ক), তাঞ্জিদ হাছান, পাৰভেজ হুছেইন ইমন, চৈফ হাছান, তৌহিদ হৃদয়য়, জাকেৰ আলী অনিক, ছামিম হুছেইন, কাজী নুৰুল হাছান সোহান, শ্বাকে মহেদী হাছান, ৰিছাদ হুছেইন, নাছুম আহমেদ, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তাঞ্জিম হাছান চাকিব, তাস্কিন আহমেদ, ছৈৰফুল ইছলাম আৰু ছৈফ উদ্দিন

আফগানিস্তান - ৰছিদ খান (অধিনায়ক), ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ, ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান, দৰৱিছ ৰছুলি, ছেদিকুল্লাহ অটল, আজমতুল্লাহ উমৰজাই, কৰিম জনত, মহম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, ছাৰাফুদ্দিন আশ্ৰাফ, মহম্মদ ইছাক, মুজিব ওৰ ৰহমান, আল্লাহ গজানফৰ, নূৰ আহমেদ, ফৰিদ মালিক, নবীন উল হক, ফজলহাক ফাৰুকী

হংকং - ইয়াছিম মুৰ্তাজা (অধিনায়ক), বাবৰ হায়াত (উপ অধিনায়ক), জিছান আলী (উইকেটকীপাৰ), নিয়াজাকাত খান মহম্মদ, নছৰুল্লা ৰাণা, মাৰ্টিন কোট্জী, অংশুমান ৰাথ, এহছান খান, কলহান মাৰ্ক চাল্লু, আয়ুছ আশীষ শুক্লা, মহম্মদ আইজাজ খান, আতিক-উল-ৰেহমান ইকবাল, কিঞ্চিত শ্বাহ, আদিল মাহমুদ, আনাছ খান, হাৰুণ মহম্মদ আৰ্ছাদ, আলী-হাছান, শ্বাহিদ ৱাছিফ (উইকেটকীপাৰ), গাজানফৰ মহম্মদ আৰু মহম্মদ ৱাহিদ

ওমান - যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মিৰ্জা, বিনায়ক শুক্লা, চুফিয়ান ইউছুফ, আশীষ ওদেদেৰা, আমিৰ কালিম, মহম্মদ নাদীম, চুফিয়ান মাহমুদ, আৰিয়ান বিষ্ট, কৰণ সোনাভেলে, জিকাৰিয়া ইছলাম, হাছনাইন আলী শ্বাহ, ফৈছাল শ্বাহ, মহম্মদ ইমৰান, নাদীম খান, শ্বাকিল আহমেদ, সময় শ্ৰীবাস্তৱ

লগতে পঢ়ক : কামাখ্যা মন্দিৰসহ গুৱাহাটীৰ ১০টা স্থানত হিৰো এছিয়ান কাপ হকীৰ ট্ৰফী প্ৰদৰ্শন

এছিয়া কাপত ৰোহিত শৰ্মা-বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ভংগৰ সম্ভাৱনা, কাৰ ভাগ্যত মিলিব এই সুযোগ

আগন্তুক এছিয়া কাপৰ পূৰ্বে জানো আহক কেইটামান ৰোমাঞ্চকৰ তথ্য

নতুন দিল্লী : অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ বাবে আয়োজক ইউ এ ইয়ে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে । ইউ এ ইয়ে তাৰকা বেটছমেন মহম্মদ ৱাছিমক দলৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে । ভাৰত, পাকিস্তান আৰু ওমানৰ লগতে ইউ এ ই গ্ৰুপ এত স্থান লাভ কৰিছে ।

ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ মাজত হ’ব প্ৰথমখন খেল

অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে অভিযান আৰম্ভ কৰিব । য'ত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল ডুবাইত ইউ এ ইৰ সৈতে হ'ব । এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন খেলত এই দুয়োটা দল মুখামুখি হ’ব । প্ৰথমখন মেচত ভাৰতীয় দলটোৱে ইউ এ ইৰ পৰা কঠিন যুঁজ পাব বুলি অনুৰাগীসকলে আশা কৰা নাই ।

এই খেলুৱৈসকলৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব ইউ এ ই

এছিয়া কাপৰ পূৰ্বে ইউ এ ইয়ে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাই ছিৰিজত খেলি আছে, এই ছিৰিজত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । য’ত বেষ্ট বলাৰ মতিউল্লাহ খান আৰু বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ ছিমৰনজিৎ সিঙক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰাই অধিনায়ক ৱাছিম ফৰ্মত আছে ।

ASIA CUP 2025
ইউ এ ই ক্ৰিকেট দল (AFP)

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনত বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়া কাপত ইউ এ ইয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই মহাদেশীয় প্ৰতিযোগিতাখনৰ নতুন সংস্কৰণত আঠটা দল আছে । যিবোৰক চাৰিটাকৈ দুটা গোটত ভাগ কৰা হৈছে । প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা দলে ছুপাৰ ৪ পৰ্যায়ত খেলিব, তাৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ দুটা দলে ফাইনেলত খিতাপৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিব । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ এছিয়া কাপ টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হৈছে ।

ইউ এ ই স্কোৱাড - মহম্মদ ৱাছিম ​​(অধিনায়ক), আলিশান শৰাফু, আৰ্য শৰ্মা, আছিফ খান, ধ্ৰুৱ পৰাশৰ, ইথান ডিছৌজা, হাইদৰ আলী, হৰ্ষিত কৌশিক, জুনাইদ ছিদ্দিকী, মতিউল্লাহ খান, মহম্মদ ফাৰুক, মহম্মদ জৱাদুল্লাহ, মহম্মদ জোহাইব, ৰাহুল চোপ্ৰা, ৰোহিদ খান, ছিমৰনজিৎ সিং, সাগিৰ খান ।

এছিয়া কাপৰ আন আন দলৰ স্কোৱাড

শ্ৰীলংকা - চৰিথ আছালংকা (অধিনায়ক), পথুম নিছাংকা, কুছাল মেণ্ডিছ, কুছাল পেৰেৰা, নুৱানিদু ফাৰ্নাণ্ডো, কামিন্দু মেণ্ডিছ, কামিল মিছাৰা, দসুন শনাকা, ৱানিন্দু হাছাৰংগা, দুনিথ ৱেলালাগে, চামিকা কৰুণাৰত্নে, মহিষ থিকশানা, দুষমন্ত ছ্ছাৰা, বিনুৰা ফাৰ্নাণ্ডো, নুৱান থুছাৰা, মথিশা পথিৰানা

ভাৰত - সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), শুভমন গিল (উপ অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, জিতেশ শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), যশপ্ৰীত বুমৰাহ, আৰ্শদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কুলদীপ যাদৱ, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), হৰ্ষিত ৰাণা, ৰিংকু সিং

পাকিস্তান - ছলমান আলী আগা (অধিনায়ক), আব্ৰাৰ আহমেদ, ফাহিম আশ্ৰফ, ফখৰ জামান, হৰিশ ৰৌফ, হাছান আলী, হাছান নৱাজ, হুছেইন তালাত, খুছদিল শ্বাহ, মহম্মদ হৰিছ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ নৱাজ, মহম্মদ জুনিয়ৰ, সাহিবজাদা ফাৰহান, ছাইম আয়ুব, ছলমান মিৰ্জা, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদি আৰু চুফিয়ান মকিম ।

বাংলাদেশ - লিটন দাস (অধিনায়ক), তাঞ্জিদ হাছান, পাৰভেজ হুছেইন ইমন, চৈফ হাছান, তৌহিদ হৃদয়য়, জাকেৰ আলী অনিক, ছামিম হুছেইন, কাজী নুৰুল হাছান সোহান, শ্বাকে মহেদী হাছান, ৰিছাদ হুছেইন, নাছুম আহমেদ, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তাঞ্জিম হাছান চাকিব, তাস্কিন আহমেদ, ছৈৰফুল ইছলাম আৰু ছৈফ উদ্দিন

আফগানিস্তান - ৰছিদ খান (অধিনায়ক), ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ, ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান, দৰৱিছ ৰছুলি, ছেদিকুল্লাহ অটল, আজমতুল্লাহ উমৰজাই, কৰিম জনত, মহম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, ছাৰাফুদ্দিন আশ্ৰাফ, মহম্মদ ইছাক, মুজিব ওৰ ৰহমান, আল্লাহ গজানফৰ, নূৰ আহমেদ, ফৰিদ মালিক, নবীন উল হক, ফজলহাক ফাৰুকী

হংকং - ইয়াছিম মুৰ্তাজা (অধিনায়ক), বাবৰ হায়াত (উপ অধিনায়ক), জিছান আলী (উইকেটকীপাৰ), নিয়াজাকাত খান মহম্মদ, নছৰুল্লা ৰাণা, মাৰ্টিন কোট্জী, অংশুমান ৰাথ, এহছান খান, কলহান মাৰ্ক চাল্লু, আয়ুছ আশীষ শুক্লা, মহম্মদ আইজাজ খান, আতিক-উল-ৰেহমান ইকবাল, কিঞ্চিত শ্বাহ, আদিল মাহমুদ, আনাছ খান, হাৰুণ মহম্মদ আৰ্ছাদ, আলী-হাছান, শ্বাহিদ ৱাছিফ (উইকেটকীপাৰ), গাজানফৰ মহম্মদ আৰু মহম্মদ ৱাহিদ

ওমান - যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মিৰ্জা, বিনায়ক শুক্লা, চুফিয়ান ইউছুফ, আশীষ ওদেদেৰা, আমিৰ কালিম, মহম্মদ নাদীম, চুফিয়ান মাহমুদ, আৰিয়ান বিষ্ট, কৰণ সোনাভেলে, জিকাৰিয়া ইছলাম, হাছনাইন আলী শ্বাহ, ফৈছাল শ্বাহ, মহম্মদ ইমৰান, নাদীম খান, শ্বাকিল আহমেদ, সময় শ্ৰীবাস্তৱ

লগতে পঢ়ক : কামাখ্যা মন্দিৰসহ গুৱাহাটীৰ ১০টা স্থানত হিৰো এছিয়ান কাপ হকীৰ ট্ৰফী প্ৰদৰ্শন

এছিয়া কাপত ৰোহিত শৰ্মা-বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ভংগৰ সম্ভাৱনা, কাৰ ভাগ্যত মিলিব এই সুযোগ

আগন্তুক এছিয়া কাপৰ পূৰ্বে জানো আহক কেইটামান ৰোমাঞ্চকৰ তথ্য

For All Latest Updates

TAGGED:

UAE SQUAD FOR ASIA CUP 2025UAE ANNOUNCED HIS SQUADMUHAMMAD WASEEM LEADS THE TEAMইটিভি ভাৰত অসমASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.