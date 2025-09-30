নাই কোনো উৎসাহ, নাই কোনো আড়ম্বৰতা: জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আজি বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত ।
গুৱাহাটী : সংগীত, চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতলৈ; সকলোতে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ শোকৰ ছাঁ । জুবিন গাৰ্গে আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ১২ দিন অতিক্ৰম কৰিবৰ হ'ল যদিও এতিয়াও যেন কোনো স্বাভাৱিক ছন্দলৈ উভতি আহিব পৰা নাই । আনকি শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ উৎসৱমুখৰ বতৰতো কেউফালে এক গোমা পৰিৱেশ । নাই কোনো ৰং-ৰহইচ, নাই আনন্দ ।
একেদৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো পৰিছে জুবিনৰ অবৰ্তমানৰ ডাৱৰীয়া আকাশৰ ছাঁ । মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'বলৈ গৈ আছে । কিয়নো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব কোনো এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা মেচ ।
কিন্তু তাতো পৰিছে জুবিনৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰভাৱ । হয়, গুৱাহাটীয়ে আয়োজন কৰিছে মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ তথা অনুষ্ঠান । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগত ৰাজ্যবাসী শোকত ম্ৰিয়মাণ হৈ থকা বাবে অসম ক্ৰিকেট সন্থা তথা বি চি চি আয়ে আয়োজন কৰা নাই কোনো ধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ ।
কোনো ধৰণৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা নোহোৱাকৈ মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান । কিন্তু এই অনুষ্ঠানত নাথাকে পৰম্পৰাগত জাকজমকতাপূৰ্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান । তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অনুষ্ঠিত হ'ব ৪০ মিনিটৰ এক অনুষ্ঠান ।
আনহাতে, ক্ৰিকেটবলীয়া ৰাজ্যবাসীৰ মাজত এই মেচ তথা অনুষ্ঠানক লৈ কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । সকলোৱে যেন এই অনুষ্ঠানক লৈ নিৰ্বাক-নিৰুদ্বেগ । অৱশ্যে তাৰ মাজতো অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অনুষ্ঠানখনি সফল কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে পাঁচ হাজাৰ জুবিন অনুৰাগীক মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ বিনামূলীয়াকৈ টিকট অসম ক্ৰিকেট সন্থাই প্ৰদান কৰিব । অৱশ্যে কিমানসংখ্যক দৰ্শকে টিকট সংগ্ৰহ কৰিছে সেইটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচ । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ উদ্বোধনী মেচ । ভাৰতৰ ৪ টাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'বলগা মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচৰ ভিতৰত উদ্বোধনী মেচৰ সৈতে মুঠ ৫ খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত । উদ্বোধনী মেচত ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুবিনৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।
মেচৰ পূৰ্বে ৪০ মিনিট জুবিনৰ নামত উৎসৰ্গিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব শ্ৰেয়া ঘোষালে । ইয়াৰ উপৰি অংগৰাগ পাপন মহন্তই গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব জুবিন গাৰ্গক । লগতে থাকিব জয় বৰুৱা, শ্বিলং বয়সহ কেইবাগৰাকীও শিল্পী । আনহাতে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আই চি চিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহ ।