ETV Bharat / sports

'আমাৰ মৌনতা আমাৰ অনুপস্থিতি নাছিল'... বেংগালুৰুৰ হুলস্থুলৰ সন্দৰ্ভত RCB ৰ সৰ্ববৃহৎ ঘোষণা - RCB ON BENGALURU STAMPEDE

বেংগালুৰুৰ পদপিষ্ট ঘটনাৰ ৩ মাহৰ পিছত প্ৰথমটো পোষ্ট কৰি আৰ চি বিয়ে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰে । জানো আহক কি ক'লে আৰ চি বিয়ে...

RCB on Bengaluru stampede
আৰ চি বি (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 11:52 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৫ৰ অন্তিমখন খেলখন ৩ জুনত অনুষ্ঠিত হয়, যিদিনা ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ আই পি এলৰ ট্ৰফী জয়ৰ সপোন পূৰণ হয় । সেইদিনা ৰজত পাটিদাৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক পৰাস্ত কৰি ১৮ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ট্ৰফী হাতত তুলি লয় ।

এই জয় সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হৈছিল, কিয়নো আৰ চি বিৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । কিন্তু এই সুখ শোকলৈ পৰিণত হ’ল ঠিক পিছদিনা (৪ জুন) যেতিয়া বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আৰ চি বিৰ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় । য’ত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় ।

RCB on Bengaluru stampede
এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ভিৰ (IANS PHOTOIANS PHOTO)

এই ঘটনাৰ পিছত আৰ চি বিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হুলস্থুলৰ তদন্ত কৰা কমিটীলৈকে সকলোৱে এই ঘটনাৰ বাবে আৰ চি বিক দায়ী কৰা হৈছিল । কিন্তু এই সময়ছোৱাত আৰ চি বিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি চমু বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মৌনতাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ।

এতিয়া প্ৰায় তিনিমাহৰ পাছত ২৮ আগষ্টত ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৰ চি বিয়ে নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে আৰু কয় যে এই মৌনতা আমাৰ অনুপস্থিতি নহয়, আমাৰ দুখ আছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰ চি বিয়ে অনুৰাগী সকলক প্ৰেৰণ কৰা এক আৱেগিক বাৰ্তা যোগে 'আৰ চি বি কেয়াৰছ' মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । যাৰ লক্ষ্য হৈছে এই হুলস্থুলৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুৰাগী আৰু পৰিয়ালক সহায় কৰা ।

আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত কি লিখিলে ?

আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আমি শেষবাৰৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট কৰাৰ প্ৰায় তিনিমাহ হ’ল । এই মৌনতা অনুপস্থিতি নাছিল । সেয়া আছিল শোক । এই ঠাইখন এসময়ত শক্তি, স্মৃতি আৰু আপুনি আটাইতকৈ বেছি উপভোগ কৰা মুহূৰ্তবোৰেৰে ভৰি আছিল । কিন্তু ৪ জুনে সকলো সলনি কৰি দিলে । সেই দিনটোৱে আমাৰ হৃদয় ভাঙি পেলালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মৌনতাই আমাৰ বাবে ঠাই সৃষ্টিৰ এক উপায় হৈ পৰিল ।"

বিবৃতিটোত আৰু লিখা আছিল, "সেই মৌনতাত আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছো । শুনিছো । শিকিছো । আৰু লাহে লাহে আমি কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াতকৈও অধিক কিবা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো । আমি সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰা কিবা এটা । এইদৰেই আৰ চি বি কেয়াৰছৰ সৃষ্টি হৈছিল । ই আমাৰ অনুৰাগীসকলক সন্মান, সুস্থ আৰু থিয় দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা বিকশিত হৈছিল । আমাৰ সম্প্ৰদায় আৰু অনুৰাগীয়ে সৃষ্টি কৰা অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যৰ বাবে এক মঞ্চ ।"

আৰ চি বিয়ে আৰু কয়, "আমি আজি এই ঠাইলৈ উভতি আহিছো, উদযাপন কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ যত্নৰে । ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ, আপোনালোকৰ লগত থিয় দিবলৈ, একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ, কৰ্ণাটকৰ গৌৰৱ হৈ থাকিবলৈ, আৰ চি বিকেয়াৰছ আৰম্ভ কৰি । অধিক বিৱৰণ অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব ।"

বেংগালুৰুৰ হুলস্থুলৰ পিছত

এই ঘটনাই বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱাই নহয়, বেংগালুৰুৰ আইকনিক এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ সুনামো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । কাৰণ এই ঘটনাৰ বাবে এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বহু মেচ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাঁচখন খেল এতিয়া মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ বহু মেচো তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল । কাৰণ তদন্ত সমিতিয়ে চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামক ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : বিৰাট দায়ী ! বেংগালুৰু পদপিষ্ট ঘটনা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ

বেংগালুৰুৰ পদপিষ্টৰ ঘটনা: বিৰাট কোহলীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ

বেংগালুৰুৰ পৰা কলকাতালৈ... ভাৰতীয় ষ্টেডিয়ামত সংঘটিত ৫টা আটাইতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা

বেংগালুৰুৰ ঘটনাৰ বাবে বি চি চি আই দায়বদ্ধ নহয়: স্পষ্ট কৰি দিলে দেৱজিৎ শইকীয়াই

হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৫ৰ অন্তিমখন খেলখন ৩ জুনত অনুষ্ঠিত হয়, যিদিনা ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ আই পি এলৰ ট্ৰফী জয়ৰ সপোন পূৰণ হয় । সেইদিনা ৰজত পাটিদাৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক পৰাস্ত কৰি ১৮ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ট্ৰফী হাতত তুলি লয় ।

এই জয় সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হৈছিল, কিয়নো আৰ চি বিৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । কিন্তু এই সুখ শোকলৈ পৰিণত হ’ল ঠিক পিছদিনা (৪ জুন) যেতিয়া বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আৰ চি বিৰ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় । য’ত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় ।

RCB on Bengaluru stampede
এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ভিৰ (IANS PHOTOIANS PHOTO)

এই ঘটনাৰ পিছত আৰ চি বিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হুলস্থুলৰ তদন্ত কৰা কমিটীলৈকে সকলোৱে এই ঘটনাৰ বাবে আৰ চি বিক দায়ী কৰা হৈছিল । কিন্তু এই সময়ছোৱাত আৰ চি বিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি চমু বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মৌনতাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ।

এতিয়া প্ৰায় তিনিমাহৰ পাছত ২৮ আগষ্টত ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৰ চি বিয়ে নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে আৰু কয় যে এই মৌনতা আমাৰ অনুপস্থিতি নহয়, আমাৰ দুখ আছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰ চি বিয়ে অনুৰাগী সকলক প্ৰেৰণ কৰা এক আৱেগিক বাৰ্তা যোগে 'আৰ চি বি কেয়াৰছ' মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । যাৰ লক্ষ্য হৈছে এই হুলস্থুলৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুৰাগী আৰু পৰিয়ালক সহায় কৰা ।

আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত কি লিখিলে ?

আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আমি শেষবাৰৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট কৰাৰ প্ৰায় তিনিমাহ হ’ল । এই মৌনতা অনুপস্থিতি নাছিল । সেয়া আছিল শোক । এই ঠাইখন এসময়ত শক্তি, স্মৃতি আৰু আপুনি আটাইতকৈ বেছি উপভোগ কৰা মুহূৰ্তবোৰেৰে ভৰি আছিল । কিন্তু ৪ জুনে সকলো সলনি কৰি দিলে । সেই দিনটোৱে আমাৰ হৃদয় ভাঙি পেলালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মৌনতাই আমাৰ বাবে ঠাই সৃষ্টিৰ এক উপায় হৈ পৰিল ।"

বিবৃতিটোত আৰু লিখা আছিল, "সেই মৌনতাত আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছো । শুনিছো । শিকিছো । আৰু লাহে লাহে আমি কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াতকৈও অধিক কিবা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো । আমি সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰা কিবা এটা । এইদৰেই আৰ চি বি কেয়াৰছৰ সৃষ্টি হৈছিল । ই আমাৰ অনুৰাগীসকলক সন্মান, সুস্থ আৰু থিয় দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা বিকশিত হৈছিল । আমাৰ সম্প্ৰদায় আৰু অনুৰাগীয়ে সৃষ্টি কৰা অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যৰ বাবে এক মঞ্চ ।"

আৰ চি বিয়ে আৰু কয়, "আমি আজি এই ঠাইলৈ উভতি আহিছো, উদযাপন কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ যত্নৰে । ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ, আপোনালোকৰ লগত থিয় দিবলৈ, একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ, কৰ্ণাটকৰ গৌৰৱ হৈ থাকিবলৈ, আৰ চি বিকেয়াৰছ আৰম্ভ কৰি । অধিক বিৱৰণ অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব ।"

বেংগালুৰুৰ হুলস্থুলৰ পিছত

এই ঘটনাই বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱাই নহয়, বেংগালুৰুৰ আইকনিক এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ সুনামো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । কাৰণ এই ঘটনাৰ বাবে এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বহু মেচ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাঁচখন খেল এতিয়া মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ বহু মেচো তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল । কাৰণ তদন্ত সমিতিয়ে চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামক ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : বিৰাট দায়ী ! বেংগালুৰু পদপিষ্ট ঘটনা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ

বেংগালুৰুৰ পদপিষ্টৰ ঘটনা: বিৰাট কোহলীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ

বেংগালুৰুৰ পৰা কলকাতালৈ... ভাৰতীয় ষ্টেডিয়ামত সংঘটিত ৫টা আটাইতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা

বেংগালুৰুৰ ঘটনাৰ বাবে বি চি চি আই দায়বদ্ধ নহয়: স্পষ্ট কৰি দিলে দেৱজিৎ শইকীয়াই

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURU STAMPEDEVIRAT KOHLI STAMPEDE CASEইটিভি ভাৰত অসমIPL 2025RCB ON BENGALURU STAMPEDE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.