হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৫ৰ অন্তিমখন খেলখন ৩ জুনত অনুষ্ঠিত হয়, যিদিনা ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ আই পি এলৰ ট্ৰফী জয়ৰ সপোন পূৰণ হয় । সেইদিনা ৰজত পাটিদাৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক পৰাস্ত কৰি ১৮ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ট্ৰফী হাতত তুলি লয় ।
এই জয় সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হৈছিল, কিয়নো আৰ চি বিৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । কিন্তু এই সুখ শোকলৈ পৰিণত হ’ল ঠিক পিছদিনা (৪ জুন) যেতিয়া বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আৰ চি বিৰ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় । য’ত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় ।
এই ঘটনাৰ পিছত আৰ চি বিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হুলস্থুলৰ তদন্ত কৰা কমিটীলৈকে সকলোৱে এই ঘটনাৰ বাবে আৰ চি বিক দায়ী কৰা হৈছিল । কিন্তু এই সময়ছোৱাত আৰ চি বিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি চমু বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মৌনতাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ।
এতিয়া প্ৰায় তিনিমাহৰ পাছত ২৮ আগষ্টত ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৰ চি বিয়ে নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে আৰু কয় যে এই মৌনতা আমাৰ অনুপস্থিতি নহয়, আমাৰ দুখ আছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰ চি বিয়ে অনুৰাগী সকলক প্ৰেৰণ কৰা এক আৱেগিক বাৰ্তা যোগে 'আৰ চি বি কেয়াৰছ' মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । যাৰ লক্ষ্য হৈছে এই হুলস্থুলৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুৰাগী আৰু পৰিয়ালক সহায় কৰা ।
আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত কি লিখিলে ?
আৰ চি বিয়ে নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আমি শেষবাৰৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট কৰাৰ প্ৰায় তিনিমাহ হ’ল । এই মৌনতা অনুপস্থিতি নাছিল । সেয়া আছিল শোক । এই ঠাইখন এসময়ত শক্তি, স্মৃতি আৰু আপুনি আটাইতকৈ বেছি উপভোগ কৰা মুহূৰ্তবোৰেৰে ভৰি আছিল । কিন্তু ৪ জুনে সকলো সলনি কৰি দিলে । সেই দিনটোৱে আমাৰ হৃদয় ভাঙি পেলালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মৌনতাই আমাৰ বাবে ঠাই সৃষ্টিৰ এক উপায় হৈ পৰিল ।"
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd
বিবৃতিটোত আৰু লিখা আছিল, "সেই মৌনতাত আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছো । শুনিছো । শিকিছো । আৰু লাহে লাহে আমি কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াতকৈও অধিক কিবা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো । আমি সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰা কিবা এটা । এইদৰেই আৰ চি বি কেয়াৰছৰ সৃষ্টি হৈছিল । ই আমাৰ অনুৰাগীসকলক সন্মান, সুস্থ আৰু থিয় দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা বিকশিত হৈছিল । আমাৰ সম্প্ৰদায় আৰু অনুৰাগীয়ে সৃষ্টি কৰা অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যৰ বাবে এক মঞ্চ ।"
আৰ চি বিয়ে আৰু কয়, "আমি আজি এই ঠাইলৈ উভতি আহিছো, উদযাপন কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ যত্নৰে । ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ, আপোনালোকৰ লগত থিয় দিবলৈ, একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ, কৰ্ণাটকৰ গৌৰৱ হৈ থাকিবলৈ, আৰ চি বিকেয়াৰছ আৰম্ভ কৰি । অধিক বিৱৰণ অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব ।"
বেংগালুৰুৰ হুলস্থুলৰ পিছত
এই ঘটনাই বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱাই নহয়, বেংগালুৰুৰ আইকনিক এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ সুনামো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । কাৰণ এই ঘটনাৰ বাবে এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বহু মেচ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাঁচখন খেল এতিয়া মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ বহু মেচো তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল । কাৰণ তদন্ত সমিতিয়ে চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামক ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ।