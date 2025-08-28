গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম সাক্ষী হ'ব আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ । গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচ । অহা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত বৰ্ষাপাৰাৰ ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু শ্রীলংকাৰ মাজত উদ্বোধনী মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পাছত ৩ অক্টোবৰত ইংলেণ্ড আৰু দক্ষিণ আফ্রিকা, ৭ অক্টোবৰত ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশ আৰু ১০ অক্টোবৰত নিউজীলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । মুঠ চাৰিখন খেল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আনহাতে এখন ছেমি ফাইনেল মেচ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সন্দৰ্ভত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বছৰ ধৰি আমি গুৱাহাটীত বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিলো । ২০২৩ চনত পুৰুষৰ ৫০ অভাৰৰ বিশ্বকাপ খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়টো আমি খেল অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলো । মূল টুৰ্ণামেণ্টৰ খেল নাপালো যদিও চাৰিখন ৱাৰ্মআপ খেল আমি গুৱাহাটীত পাইছিলো । তাৰে তিনিখন ৱাৰ্মআপ খেল সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ এখন ৱাৰ্মআপ খেল বৰষুণৰ বাবে হোৱা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"গুৱাহাটীক বিশ্বকাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ মানচিত্রত অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ বাবে আমাৰ নিৰন্তৰ চেষ্টা অব্যাহত আছিল । অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতে মোৰ ফালৰ পৰাও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছিল । জিম্বাবুৱেত এপ্ৰিল মাহত আই চি চিৰ এখন সন্মিলন হৈছিল আৰু তাতেই গুৱাহাটীক উপস্থাপন কৰা হৈছিল । সেই সন্মিলনতেই গুৱাহাটীক অনুমোদন জনাই অনা হৈছিল । পাছত যেতিয়া ছিডিউলটো ওলাই তেতিয়া আই চি চিয়ে আমাক গুৱাহাটীত চাৰিখন খেল দিছে । তদুপৰি ছেমি ফাইনেল এখন আৱণ্টন দিছে । মহিলা বিশ্বকাপৰ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত উদ্বোধনী খেলখন ৩০ ছেপ্টেম্বৰত বৰ্ষাপাৰাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । সেই খেলখনৰ লগতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো গুৱাহাটীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে । মই ভাবো সেই অনুষ্ঠানে এই টুৰ্ণামেণ্টখনৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "৩০ তাৰিখে দুৰ্গাপূজাৰ অষ্টমী পূজা । গতিকে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত গুৱাহাটীত আই চি চিৰ বিশ্বকাপ আৰম্ভ হ'ব । মই আশা কৰিম যে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীসকলে প্ৰথমখন খেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকখন খেল যাতে উপভোগ কৰে । কাৰণ এই খেলখন আমি সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে আই চি চিৰ বিভিন্ন টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে গুৱাহাটীক স্থায়ী ভেন্যু কৰিব পাৰিম । দৰ্শকৰ উপস্থিতিৰ লগতে সুকলমে কৰিব পাৰিলে ভৱিষ্যতৰ বাবে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিচ্ছবি উজ্জ্বল হৈ উঠিব । ইয়াৰ ফলত আই চি চিয়ে গুৱাহাটীক এটা স্থায়ী ভেন্যু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব ।"
আনহাতে ছেমি ফাইনেলৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমি ছেমি ফাইনেল খেল এখন গুৱাহাটীত পাইছো । যদি পাকিস্তানে ছেমি ফাইনেল নেখেলে তেন্তে সেই ছেমি ফাইনেলখন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব । পাকিস্তানে যদি ছেমি ফাইনেল পাই তেন্তে সেই খেলখন নিউট্ৰেল ভেন্যু হিচাপে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে যে প্ৰতিখন খেলতে যাতে দৰ্শকৰ সমাগম ভাল হয় তাৰ বাবে আমাৰ চেষ্টা থাকিব । উচ্চ মানদণ্ডৰ খেল হ'ব গতিকে আমি আশা কৰিম দৰ্শকৰ সমাগম ভাল হ'ব । আজিৰ তাৰিখত মহিলা ক্ৰিকেট যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে । তেওঁলোকৰ খেলাৰ মানদণ্ডও বহু উচ্চমানৰ । পুৰুষতকৈ কোনো গুণে কম নহয় । উইমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (ডব্লিউ পি এল) খেলবোৰ চালে দেখা যায় যে দৰ্শকৰে ভৰি থাকে । ডব্লিউ পি এল হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ভাৰতত মহিলা ক্ৰিকেটৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে । আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে মহিলা ক্ৰিকেটৰ বাবে খেলুৱৈসকল আগ্ৰহী হৈ ওলাই আহিছে । দেখিছে যে উজ্বল ভৱিষ্যত আছে । অসমতো বহু খেলুৱৈ ওলাইছে । অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে দল গঠন হৈছে আৰু মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকল ওলাই আহিছে । আজিৰ তাৰিখত বহু খেলুৱৈ ক্ৰিকেটৰ দিশে ওলাই আহিছে । গুৱাহাটীত বিশ্বকাপ খেল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছোৱালীসকলে উৎসাহ লাভ কৰিব ।"
খেলৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাই খেলৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছে । ষ্টেডিয়ামৰ সমগ্ৰ এলেকাটো সুন্দৰকৈ ৰখাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনোৱা হ'ব । কাৰণ খেল চাবলৈ দেশ-বিদেশৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমী আহিব । দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত হ'ব যেতিয়া যথেষ্ট ভিৰ হ'ব আৰু ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাৰো কথা থাকিব । চৰকাৰৰ বিভিন্ন এজেন্সী আছে আৰু সমস্যাবোৰ আমি দেখুৱাই দিম । যাতে কোনো সমস্যা নাথাকে আৰু খেলসমূহ সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় ।"
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেষ্ট মেচৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "নবেম্বৰ মাহৰ ২২ তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট মেচ হ'বলৈ গৈ আছে । বিশ্বৰ টেষ্ট চেম্পিয়ন দল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতৰ দলৰ লগত খেলিব । সেইখনো এখন হাইভল্টেজ মেচ হ'ব । জানুৱাৰী মাহত আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ পাতিবলৈ গৈ আছো ।"
ইফালে মহিলা বিশ্বকাপৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেচকেইখনৰ লগতে টেষ্ট মেচৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকো অনুষ্ঠিত হৈছে । ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাৰ অধ্যক্ষতাত অলপতে দিছপুৰত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হ'বলগীয়া টেষ্ট শৃংখলা সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থাপনাকলৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । খেলসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগকে বিশদ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি দায়িত্বসমূহ সময়মতে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বৈঠকত নিৰ্দেশ দিয়া হয় । বৈঠকত মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছিল ।