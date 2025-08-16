ETV Bharat / sports

কোন হ'ব টিম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক ? এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ'ল গিল - SURYAKUMAR YADAV

ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এছিয়া কাপ ২০২৫ত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কৰ সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ আপডেট, জানো আহক...

Suryakumar Yadav To Continue Leading Indian Team Amidst Talks Around Gill Being All Format Skipper
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আৰু শ্ৰেয়াছ আয়ৰ (IANS PHOTO)
হায়দৰাবাদ : অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ । এছিয়া কাপৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলো । বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, শুবমান গিলক তিনিওটা ফৰ্মেটতে ভাৰতৰ অধিনায়ক হিচাবে নিযুক্তি দিব পৰা যাব বুলি দাবী কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ টেষ্ট শৃংখলাত অধিনায়ক হিচাপে গিলৰ প্ৰদৰ্শনে তেওঁক অধিনায়কত্বৰ দৌৰৰ শীৰ্ষ স্থানত ৰাখিছে । ইংলেণ্ডত ৪টা শতকৰ সহায়ত গিলে মুঠ ৭৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ছিৰিজৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী আছিল । মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰেও বিশ্বাস কৰিছিল যে তিনিওটা ফৰ্মেটতে এজন অধিনায়ক থাকিলে অধিনায়ক আৰু প্ৰশিক্ষকৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি পায় ।

এছিয়া কাপত কোনে দলৰ অধিনায়কত্ব কৰিব ?

অৱশ্যে শেহতীয়া পৰিঘটনাই এই খবৰবোৰক নুই কৰিছে আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কত্ব অব্যাহত ৰাখিবলৈ সাজু হৈছে । বিচিচিআইৰ এক সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "হয়, শুবমান গিলক টি-২০ৰ অধিনায়ক হোৱাৰ কথা চৰ্চা হৈছিল, কিন্তু সেয়া হোৱা নাই । সূৰ্যই ভাৰতৰ অধিনায়ক হিচাপে চুটি ফৰ্মেটত অধিনায়ক হিচাপে কাম কৰি যাব ।"

উপ অধিনায়ক বাছনি কৰাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান

অহা ১৯ আগষ্টত বি চি চি আইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল নিৰ্বাচনৰ বাছনি সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । সূৰ্যকুমাৰেও এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । বৰ্তমান তেওঁ জাপানত আছে আৰু আজি নিশা বেংগালুৰুত উপস্থিত হ’ব । টি-২০ দলৰ উপ অধিনায়ক কোন হ’ব সেই লৈ বিষয়টো আবদ্ধ হৈ আছে । যোৱা ছিৰিজত অক্ষৰ পেটেল ভাইচ অধিনায়ক আছিল যদিও এছিয়া কাপত এই দায়িত্ব আন কাৰোবাক দিব পাৰি ।

সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়ক আৰু অক্ষৰ পেটেলৰ উপ-অধিনায়কত্বত ভাৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৫খন খেলৰ টি-২০ শৃংখলা ৪-১ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল । সেই শৃংখলাত অভিষেক শৰ্মাই ভাৰতীয় দলৰ হৈ সৰ্বাধিক ২৭৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সৰ্বাধিক ১৪টা উইকেট দখল কৰে ।

সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বৰ কেৰিয়াৰ

সূৰ্যকুমাৰে ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পাছত ৰোহিত শৰ্মাৰ পৰা অধিনায়কত্ব গ্ৰহণ কৰে । ভাৰতে বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত ৰোহিতে চুটি ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সূৰ্যই দায়িত্ব লয় । এই পৰ্যন্ত ২২খন মেচত তেওঁ দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰিছে, য’ত তেওঁ ১৭খন মেচত জয়লাভ কৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁৰ জয়ৰ শতাংশ ৭৯.৫৪ । নেতৃত্বৰ সময়ছোৱাত সূৰ্যই ১ শতক আৰু ৪টা অৰ্ধশতককে ধৰি ২৬.৫৭ গড়ে ৫৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

এছিয়া কাপ ২০২৫ত ভাৰতৰ খেল

এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল ১০ ছেপ্টেম্বৰত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে । ইয়াৰ পিছত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে মুখামুখি হ’ব আৰু তাৰ পিছত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে ওমানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেল খেলিব । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিটো দলে ছুপাৰ ফোৰত ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, য’ত ভাৰতেও পাকিস্তানৰ মুখামুখি হোৱাটো নিশ্চিত । ২৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব চূড়ান্ত খেলখন ।

