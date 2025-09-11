এইখন এখন মেচহে, হ'বলৈ দিয়ক: ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানি ল’বলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

এইখন এখন মেচহে, হ'বলৈ দিয়ক: ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানি ল’বলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
বিচাৰপীঠে কয়, "কিহৰ খৰখেদা ? এইখন এখন মেচহে, হ'বলৈ দিয়ক ৷ মেচখন দেওবাৰে আছে ৷ এতিয়া কি কৰিব পাৰি ?"
Published : September 11, 2025 at 1:56 PM IST
নতুন দিল্লী: ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়া কাপৰ ক্ৰিকেট খেলখন বাতিল কৰিবলৈ বিচৰা আবেদনৰ জৰুৰী শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে অস্বীকাৰ কৰে ৷
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু বিজয় বিষ্ণৈৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত বিষয়টো উল্লেখ কৰে এজন অধিবক্তাই ৷ বিষয়টো জৰুৰী শুনানিৰ বাবে পঠিয়াবলৈ বিচাৰপীঠক আহ্বান জনায় অধিবক্তাগৰাকীয়ে ৷ বিচাৰপীঠে কয়, "কিহৰ খৰখেদা ? এইখন এখন মেচহে, হ'ব দিয়ক ৷ মেচখন দেওবাৰে আছে ৷ এতিয়া কি কৰিব পাৰি ?"
অধিবক্তাগৰাকীয়ে যুক্তি আগবঢ়াই যে দেওবাৰে ক্ৰিকেট খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু শুকুৰবাৰে বিষয়টো তালিকাভুক্ত নহ’লে এই আবেদন অসাৰ হৈ পৰিব ৷ অৱশ্যে বিচাৰপীঠে কয়, "এই দেওবাৰে মেচখন আছে ? ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰো ? হ'বলৈ দিয়ক ৷ মেচ হ’ব লাগে ৷"
এছিয়া কাপ টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট মেচ বাতিল কৰাৰ বাবে কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল বিচাৰপীঠে ৷ আবেদনকাৰীয়ে বি চি চি আইক যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ/অধিকাৰৰ অধীনলৈ অনাৰ পদক্ষেপ বিচাৰিছিল ৷
উৰ্বশী জৈনৰ নেতৃত্বত চাৰিজন আইনৰ ছাত্ৰই দাখিল কৰা আবেদনত কোৱা হৈছে যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত কৰিলে জাতীয় মৰ্যাদা আৰু জনসাধাৰণৰ আৱেগৰ বিপৰীত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে, "দেশৰ মাজত ক্ৰিকেটৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমন্বয় আৰু বন্ধুত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা ৷ কিন্তু পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণ শ্বহীদ হৈছিল আৰু আমাৰ সৈন্যই নিজক বিপদত পেলাইছিল, তেতিয়া পাকিস্তানৰ সৈতে খেলিলে ইয়াৰ বিপৰীত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে আমাৰ সৈন্যই নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ বিপৰীতে আমি সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দি থকা একেখন দেশৰ সৈতে ক্ৰীড়া উদযাপন কৰিছো ৷"
আবেদনখনত যুক্তি দিয়া হৈছে যে এই মেচখনে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুওৱা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ আৱেগকো আঘাত দিব পাৰে আৰু মনোৰঞ্জনৰ আগত জাতিটোৰ মৰ্যাদা আৰু নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আহি পৰে ৷
আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আগন্তুক এছিয়া কাপত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ক্ৰিকেট খেলখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বাবে আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জাতিটোৰ মনোবলৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷
আবেদনখনত উল্লেখ আছে, "ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ক্ৰিকেট মেচ খেলাটোৱে দেখুৱাইছে যে আমাৰ সাহসী জোৱান আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱনতকৈ মনোৰঞ্জন আৰু ৰাজহ আহৰণ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই নিৰ্ধাৰিত মেচখন ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকৰ আৱেগক উপহাসৰ বাহিৰে আন একো নহয় ৷ বি চি চি আইক যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ/অধিকাৰৰ অধীনলৈ অনাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ৷"