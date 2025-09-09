ETV Bharat / sports

নাছিল খেলৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা; কিন্তু দুৰ্দান্ত প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দি আজি সমুখত ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সোণালী সুযোগ

অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিহাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী প্ৰতিযোগিতা ।

Sunil Newar get opportunity to play for Assam team in national level kabaddi Competition
কাবাডীত অসম দলৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ সুনীল নেৱাৰৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 11:28 AM IST

4 Min Read
মৰাণ : অসমৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক‌ আগুৱাই নিবলৈ চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা খেল মহাৰণত ৰাজ্য়ত ক্ৰীড়াৰ পৰিবেশ‌ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।‌ খেল মহাৰণে গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক উলিয়াই আনি উপযুক্ত মঞ্চ দিছে । খেল মহাৰণে উলিয়াই আনিলে ডিব্ৰুগড় বগীবিলৰ এজন ছাত্ৰৰ প্ৰতিভা ।

ডিব্ৰুগড়ৰ এছ কে ভিত অধ্যয়ন কৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সুনীল নেৱাৰে চিবিএছইৰ অধীনত বিহাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । বিহাৰৰ জামুহাৰৰ চাচাৰামত অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বগীবিলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ খেলুৱৈজনে ।

সৰুৰে পৰা গাঁৱত খেলা-ধূলা কৰা বগীবিল চাউলখোৱা গাঁৱৰ সুনীল নেৱাৰৰ নাছিল খেলৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা । অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পঞ্চায়ত আৰু সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা খেল মহাৰণত যোগদান কৰি তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পূৰ্ণা কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে । তাত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰাৰ পিছতে চিবিএছইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাবাডীত অসম দলৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা খেলুৱৈজনৰ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈছে বগীবিলৰ ৰাইজ । অতি কষ্টৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰা সুনীল নেৱাৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিজেপি নেতা পৰাগ দত্তই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই খেলুৱৈজনক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

কোন কোন আছে অসম দলটোত ?

বিহাৰত অনুষ্ঠিতব্য় ১৭ বছৰৰ অনুৰ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লগা দলটোৰ সকলো ছাত্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পূৰ্ণা কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ।‌ ১০ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বিহাৰলৈ ৰাওনা হ'ব লগা দলটোত আছে -

  • কাৰ্তিক দুৱৰা
  • সুনীল নেৱাৰ,
  • জগত গগৈ
  • অনুৰাগ শইকীয়া
  • মুস্তাফা মালিক
  • কেদদ্ৰিক ভৰালী
  • তন্ময় ৰাজখোৱা
  • পাৰ্থজিৎ দাস
  • অনিশ গুপ্তা
  • জেইদ আমিন
  • প্ৰজ্ঞান হাজৰিকা
  • অংশুমান বৰুৱা ।

এই দলটোৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকিব বিদ্যুৎ কলিতা, জ্যোতিষ্ময় গগৈ আৰু জয়দীপ গগৈ ।

খেল মহাৰণে আগ্ৰহী কৰি তুলিলে খেলৰ প্ৰতি:

সুনীল নেৱাৰে কয়, "৬ আগষ্টত চিবিএছইৰ অধীনত অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত চাৰিখন খেলত আমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'লো । ১০ ছেপ্টেম্বৰত বিহাৰত অনুষ্ঠিতব্য় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ৰাওনা হম । মই খেল মহাৰণত প্ৰথম খেলিছিলো । ইয়াৰ পাছতে বিদ্যালয়ত আমাৰ খেলৰ ছাৰে খেলৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ।" লগতে বগীবিল চাউলখোৱাৰ বোকাময় পথেৰে যাতায়াত কৰিব লগা হোৱা খেলুৱৈগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি বহু কষ্ট কৰি যাব লগা হয় । ৰাস্তা বেয়া কাৰণে আনৰ বাৰীয়ে বাৰীয়ে অহা-যোৱা কৰো। মই প্ৰথম খেল মহাৰণত খেলিছিলো । তাত খেলি ভাল লাগিল । তেতিয়াৰে পৰাই মোৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িল ।"

সুনীল নেৱাৰক শুভেচ্ছা বিজেপি নেতাৰ (ETV Bharat Assam)

ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা- ছোৱালীক উৎসাহিত কৰিব :

বিজেপি নেতা পৰাগ দত্তই কয়, "আজি সুনীল নেৱাৰক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিলো । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ অসম তথা ডিব্ৰুগড়ৰ নাম উজলাব বুলি আশা কৰিছো। সুনীল নেৱাৰৰ সফলতাই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা-ছোৱালীক উৎসাহিত কৰিব । এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছো । তেওঁ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ সকলক উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভৱিষ্যত দিনত খেলৰ পৰিবেশ গঢ়িবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি আশা কৰিছো। লগতে পিছপৰা অঞ্চলৰ খেলুৱৈ সকলক খেলাৰ বাবে বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।"

