এছিয়ান কাপ কোৱালিফায়াৰৰ বাবে ভাৰতীয় ফুটবল দললৈ প্ৰত্য়াৱৰ্তন সুনীল ছেত্ৰীৰ

এছিয়ান কাপ কোৱালিফায়াৰৰ বাবে ভাৰতীয় ফুটবল দললৈ প্ৰত্য়াৱৰ্তন সুনীল ছেত্ৰীৰ
এখন মেচত পৰাজিত হ'লেই এ এফ চি এছিয়ান কাপ ছৌদি আৰৱ ২০২৭ৰ অভিযানৰ পৰা বাহিৰ হ'ব ভাৰত ।
Published : October 7, 2025 at 10:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ফুটবল দলটোৰ সন্মুখত মৰণপণ যুঁজ । কাৰণ এখন মেচত পৰাজিত হ'লেই এ এফ চি এছিয়ান কাপ ছৌদি আৰৱ ২০২৭ৰ অভিযানৰ গতিপথ হ'ব ৰুদ্ধ । এইবাৰ প্ৰতিপক্ষ ছিংগাপুৰ । কেনেবাকৈ ছিংগাপুৰৰ বিপক্ষে পৰাজিত হ'লে গ্ৰুপ চিৰ শীৰ্ষ স্থানো লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো নিশ্চিত ।
উল্লেখ্য় যে এ এফ চি এছিয়ান কাপ ছৌদি আৰৱ ২০২৭ কোৱালিফায়াৰছ গ্ৰুপ 'চি'ৰ অন্তিম ৰাউণ্ডত ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে । সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনৰ বাবে ২৩ জনীয়া ভাৰতীয় দললৈ পুনৰ প্ৰত্য়াৱৰ্তন ঘটিব সুনীল ছেত্ৰীৰ । ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই খেলখনৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ ভাৰতীয় দলটোৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বেংগালুৰুত প্ৰশিক্ষণ চলিছে । বৰ্তমান ভাৰতে দুখন মেচৰ পৰা এক পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ 'চি'ৰ একেবাৰে তলৰ স্থানত আছে । আনহাতে, ৪ পইণ্টেৰে শীৰ্ষত আছে ছিংগাপুৰ । উল্লেখ্য় যে গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দলটোৱে ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিতব্য় এ এফ চি এছিয়ান কাপ ২০২৭ত পোনপটীয়াভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব ।
ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য প্ৰশিক্ষক খালিদ জামিলে কয়,"আমি এখোজ আগুৱাবলৈ আগ্ৰহী ।" খালিদ জামিলে কয় যে তেওঁলোকে এটা এটাকৈ খোজৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু বেছি দূৰলৈ চোৱা নাই । আমি এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক ছবিখন প্ৰত্য়ক্ষ কৰা নাই । এতিয়াও চাৰিখন মেচ বাকী আছে আৰু ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী মেচখনেই আমাৰ বাবে বৰ্তমান আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
ছিংগাপুৰৰ খেলৰ বাবে ভাৰতৰ দল :
গ’লৰক্ষক : অমৃন্দৰ সিং, গুৰমীত সিং, গুৰপ্ৰীত সিং সান্ধু
ডিফেণ্ডাৰ : আনোৱাৰ আলী, হ্মিংথানমাৱিয়া ৰালটে, মহম্মদ উৱাইছ, প্ৰমবীৰ, ৰাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান
মিডফিল্ডাৰ : ব্ৰেণ্ডন ফাৰ্নাণ্ডেছ, ডেনিছ ফাৰুখ ভাট, দীপক টাংৰি, মেকাৰ্টন লুই নিকছন, মহেশ সিং নাওৰেম, নিখিল প্ৰভু, চাহাল আব্দুল ছামাদ, উদন্ত সিং কুমাম
ফৰৱাৰ্ড : ফাৰুখ চৌধুৰী, ললিয়ানজুৱেলা ছাংটে, লিষ্টন কলাকো, ৰহিম আলী, সুনীল ছেত্ৰী, বিক্ৰম প্ৰতাপ সিং ।