মানুহে নিক্ষেপ কৰিছিল ঠাট্টা-মস্কৰাৰ বাণ, কিন্তু উচিত লক্ষ্যভেদ কৰিলে ৰবিয়ে

মানুহে নিক্ষেপ কৰিছিল ঠাট্টা-মস্কৰাৰ বাণ, কিন্তু উচিত লক্ষ্যভেদ কৰিলে ৰবিয়ে
এগৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তি । এসময়ত সাধাৰণ লোকৰ পৰা শুনিছিল বহু ঠাট্টা-মস্কৰা । কিন্তু এতিয়া তেওঁ দিব্য়াংগসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস ।
Published : September 11, 2025 at 9:59 PM IST
গয়া (বিহাৰ) : "লক্ষ্যত সেইসকলেই উপনীত হ'ব পাৰে, যিসকলৰ সপোন সজীৱ, পাখি থাকিলেই একো নহয়, উৰিবলৈ লাগে প্ৰবল ইচ্ছা ।" এই পংক্তি এতিয়া বাস্তৱায়িত হৈছে বিহাৰৰ গয়াৰ এগৰাকী দিব্য়াংগ যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত ।
ৰবি কুমাৰ, ট্ৰাইচাইকেলৰে উপনীত হৈছে জীৱনৰ লক্ষ্যত । প্ৰতিদিনে ট্ৰাইচাইকেলখন লৈ ৰবি কুমাৰ প্ৰতিদিনে উপস্থিত হয় ৬-৭ কিঃমিঃ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি মানপুৰৰ পৰা গয়া কলেজ খেল পথাৰত । যিখন ট্ৰাই চাইকেলেৰে তেওঁ খেলপথাৰত উপস্থিত হয়, তাতে বহি বহিয়েই তেওঁ নিজৰ ধনুখনৰে লক্ষ্যভেদ কৰে ।
সঠিক লক্ষ্যভেদ কৰে মহাৰথে:
লক্ষ্যভেদ কৰিবলৈ জোৰেৰে ধনুৰ গুণ নিজৰফালে তানে আৰু পলকতে পইণ্ট টেবুলৰ ১০ পইণ্টৰ ভিতৰত অচ্যুক লক্ষ্যভেদ কৰে । তাত উপস্থিত থকা প্ৰশিক্ষকসহ অন্যান্য খেলুৱৈসকলে হাত চাপৰি বজাই তেওঁক প্ৰেৰণা দিয়ে । যোৱা কেইবামাহো ধৰি তেওঁ এই দৈনিক কাৰ্যসূচী চলাই গৈছে ।
জয় প্ৰকাশ হ'ল সাৰথি:
ৰবিৰ এই কঠোৰ সংগ্ৰামত সাৰথি হৈ ৰৈছে আৰ্চাৰী প্ৰশিক্ষক জয় প্ৰকাশ, যাৰ সহায়ত ৰবিয়ে বৰ্তমানলৈ জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বহু খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰশিক্ষক জয় প্ৰকাশে ধনুখন উঠাই তেওঁৰ হাতত দিয়ে আৰু ৰবিয়ে লক্ষ্যভেদ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ:
যোৱাটো মাহত ক্ৰীড়া বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা জিলা আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত ভাল প্ৰস্তুতিৰ বাবে তেওঁক মেডেল প্ৰদান কৰি সন্মানিত কৰা হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলৰ তৈয়াৰী কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ লক্ষ্য পেৰাঅলিম্পিক খেলাৰ ।
জন্মগতভাৱে এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰবি:
মানপুৰৰ নিবাসী ৰবি কুমাৰ মাক-দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান । তেওঁ শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল গয়াত । তেওঁ দুৰাৰোগ্য ফেকোমেলিয়া নামৰ জন্মগত ৰোগত আক্ৰান্ত ।
তেওঁৰ দুয়োখন হাত আৰু ভৰি কেৱল আকাৰত সৰুৱেই নহয়, বেঁকাও । আৰ্চাৰী খেলাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ হাত ইমানেই দুৰ্বল আছিল যে তেওঁ সাধাৰণ ওজনো দাঙিব পৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁ এতিয়া ১ ৰ পৰা ২ কিঃগ্ৰাঃৰ ধনুও দাঙি লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে ।