এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত স্মৃতি মান্ধানা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে সবল প্ৰদৰ্শনৰে এই স্থান দখল তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীৰ

মুলানপুৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি ভাৰতীয় বেটছমেন স্মৃতি মান্ধানাই এদিনীয়া ৰেংকিঙত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Published : September 17, 2025 at 12:54 PM IST

হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে মুলানপুৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি আই চি চিৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙত পুনৰ শীৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিল ভাৰতীয় বেটছমেন স্মৃতি মান্ধানা ৷ শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছিৰিজত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক নেট শ্চিভাৰ-ব্ৰাণ্টৰ হাতত শীৰ্ষ স্থান হেৰুৱাইছিল মান্ধনাই ৷ সেই শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত ৩১৯ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি নেটে ৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থানত উপনীত হৈছিল ৷

শীৰ্ষ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে স্মৃতি মান্ধানাই

অৱশ্যে ভাৰতীয় অ’পেনাৰ মান্ধানাই ৭৩৫ পইণ্টেৰে নিজৰ আধিপত্য পুনৰ স্থাপন কৰি শ্চিভাৰ-ব্ৰাণ্ট (৭৩১)তকৈ চাৰিটা ৰেটিং পইণ্ট আগুৱাই গৈছে ৷ ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা শৃংখলাৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত ভাৰতীয় অ’পেনাৰগৰাকীয়ে ৬৩টা বলত ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহেৰে এক দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলে, যি ৬টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল ৷ মান্ধানাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল আৰু এইবাৰ তেওঁৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ৰেটিং তালিকাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে ৷

আই চি চি মহিলা ৰেংকিঙত জিলিকিল ভাৰতীয় খেলুৱৈ

প্ৰতীক ৰাৱলৰ সৈতে মান্ধানাই প্ৰথম উইকেটত ১১৪ ৰাণ সংযোজন কৰি ভাৰতক সুদৃঢ় আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে ৷ সদ্য প্ৰকাশিত ৰেংকিঙত ৰাৱলে চাৰিটা স্থানৰ উন্নতি ঘটাই কৰি ৪২ নম্বৰ স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তিনি নম্বৰত বেটিং কৰা হৰলীন দেওলে ৫টা স্থান আগুৱাই কৰি ৪৩ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে ৷ ৰিচা ঘোষৰ ৰেংকিং কিছু উন্নত হৈছে আৰু তেওঁ মেচখনত খেলা ২৫ ৰাণৰ ইনিংছৰ অন্তত ৰেংকিঙত ৩৬ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে ৷ বলিঙত স্নেহ ৰাণাও ৫টা স্থানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি ১৬ নম্বৰ স্থানত উপনীত হয় ৷

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈসকলেও ৰেংকিঙত লাভ কৰিছে অগ্ৰগতি

খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈসকল লাভৱান হৈছে ৷ বেথ মুনীৰ ৭৪ ৰাণৰ ইনিংছে অপেনাৰগৰাকীক তিনিটা স্থান উন্নত কৰি পঞ্চম স্থান লাভ কৰাত সহায় কৰিছে ৷ এনাবেল ছাদাৰলেণ্ডে চাৰিটা স্থান আগুৱাই মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ফিবি লিচফিল্ডৰ সৈতে একেটা স্থান ভাগ বাটোৱাৰা কৰি ২৫ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে ৷ লিচফিল্ডে কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোত্তম ৰেটিং ৫৭২ লাভ কৰাৰ সুবাদত ১৩টা স্থান জঁপিয়াই কৰি ৰেংকিঙত যৌথভাৱে ২৫ তম স্থান লাভ কৰে ৷

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনৰ পৰা লাভৱান হৈছিল ৷ কিম গাৰ্থ আৰু আলানা কিঙে কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেংকিঙত উপনীত হৈ ক্ৰমে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানলৈ উন্নীত হয় ৷

