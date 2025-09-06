ঘূৰি আহিল শ্ৰেয়াছ আয়াৰ: অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দলৰ নেতৃত্ব দিব A মাল্টি-ডে ট্যুৰত

১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া অষ্ট্ৰেলিয়া A-ৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক মাল্টি ছিৰিজৰ বাবে ইণ্ডিয়া A-ৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰক ।
হায়দৰাবাদ: অষ্ট্ৰেলিয়া A ৰ বিৰুদ্ধে বহুদিনীয়া শৃংখলাত ইণ্ডিয়া A দলক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে পুনৰ খেলপথাৰত নামিব ভাৰতৰ বেটছমেন শ্ৰেয়াছ আয়েৰে । ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা লক্ষ্ণৌত অষ্ট্ৰেলিয়ান দলৰ বিৰুদ্ধে দুখন বহুদিনীয়া মেচ খেলিবলৈ সাজু হৈছে ইণ্ডিয়া A ।
ঘৰুৱা ক্ৰিকেট আৰু ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) দুয়োটাতে আকৰ্ষণীয় আউটিং কৰিও ভাৰতৰ এছিয়া কাপৰ দলৰ পৰা বাদ পৰাৰ পিছদিনা আয়াৰক নিযুক্তি দিয়া হয় । লগতে চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত আয়াৰে ৫খন মেচত গড়ে ৪৮.৬০ ৰাণ কৰি ২৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আগশাৰীৰ ৰাণ লাভ কৰে ।
দেৱদত্ত পাডিক্কাল, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ আৰু খালীল আহমেদৰ দৰে খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই দলটোৰ নেতৃত্ব দিব আয়াৰে । ধ্ৰুৱ জুৰেল দলটোৰ ভাইচ অধিনায়ক । দ্বিতীয়খন বহুদিনীয়া খেলৰ বাবে কে এল ৰাহুল আৰু মহম্মদ চিৰাজে দলত যোগদান কৰিব আৰু প্ৰথমখন মেচৰ বাবে দলৰ দুজন খেলুৱৈৰ ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৯ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই ভ্ৰমণৰ প্ৰথমখন মেচ ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । মাল্টি ডে মেচৰ পিছত ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ৩ অক্টোবৰ আৰু ৫ অক্টোবৰত লিমিটেড অভাৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
- আই পি এলৰ অধিনায়কত্ব আয়াৰৰ
আয়াৰক ইণ্ডিয়া এৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিলে হয়তো ৰোহিত শৰ্মাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত দলৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ২০২৪ চনৰ ছিজনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে পঞ্জাব কিংছে এই ছিজনত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
- ইণ্ডিয়া A স্কোৱাড
শ্ৰেয়াস আয়েৰ (C), অভিমন্যু ইয়াশ্বৰন, এন জগদীচন (WK), সাই সুদৰ্শন, ধ্ৰুৱ জুৰেল (VC & WK), দেৱদত্ত পদিকল, হৰ্ষ ডুবে, আয়ুষ বদোনি, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, তনুশ কোটিয়ান, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুৰনূৰ ব্ৰাৰ, খালীল আহমেদ, মানৱ সুথাৰ, যশ ঠাকুৰ ।