ETV Bharat / sports

একবাৰ ফিৰছে দুলহা বন্নে কা মন হ্য়ায় বেটা...যুজবেন্দ্ৰ চাহाল-শিখৰ ধৱনৰ ৰিলে তুলিছে খলকনি

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ মনোৰঞ্জনদায়ক যুটীৰ সংলাপ আৰু এটা ভিডিঅ' ।

File Photo: Shikhar Dhawan and Yuzvendra Chahal
যুজবেন্দ্ৰ চাহाল আৰু শিখৰ ধৱন (Dhawan Instagram screen shot)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট তাৰকা যুজবেন্দ্ৰ চাহাল আৰু প্ৰাক্তন অ'পেনাৰ শিখৰ ধৱনৰ এটা ৰিলে এতিয়া সামাজিক মাধ্য়মত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্য়মত খলকনিৰ তোলা তেওঁলোকৰ এই হাস্যৰসৰ ৰিলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ।

শিখৰ ধৱনৰ দলে আপলোড কৰা এই ৰিলটো শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰাৰ লগে লগে এই যুটীটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বৰ মধুৰ সম্পৰ্ক আজিও ক্ৰিকেট খেলপথাৰত থকাৰ দৰেই অব্য়াহত । দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ অফ-ফিল্ড কেমেস্ত্ৰি ক্ৰিকেট খেলপথাৰত থকাৰ দৰেই আছে বুলি ৰিলত প্ৰতিফলিত হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ দুয়োগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়ায় । তেওঁলোকে ভিডিঅ’টোত বলীউডৰ এটা উৰাবাতৰিৰ আলম লৈ সংলাপ দিয়ে য'ত আছে কেৱল হাস্য়ৰস । এই পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখা আছিল, “একবাৰ ফিৰছে দুলহা বন্নে কা মন হ্য়ায় বেটা... তু ৰুক জা থোৰা ।"

ইণ্টাৰনেটত চলি থকা এটা ভিডিঅ’ত ভাৰতীয় অ’পেনাৰগৰাকীয়ে ছফী শ্বাইনে অভিনয় কৰা নিজৰ ‘তৃতীয় মাতৃ’ক স্পিনাৰ যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া দেখা গৈছে । তাৰ পিছত তেওঁ অমৰেশ পুৰীৰ পৰা 'তেৰী ভি ছাদি কৰা ডেংগে' বুলি এটা আইকনিক সংলাপ আওৰাইছে । ইয়াৰ ফলত চাহাল অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই পৰে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকীৰ ৰিলে ধৱনৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু মনোগ্ৰাহীকৈ তেওঁলোকৰ বন্ধনক নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । আনহাতে চাহালে অতি নম্ৰভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

এই ভিডিঅ’টোৱে দ্ৰুত সময়তে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । অনুৰাগীসকলে এই যুটীটোক কমিক টাইমিঙৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ মনোৰঞ্জনদায়ক যুটী বুলি অভিহিত কৰিছে । দুই এজনে মন্তব্য কৰে যে এই যুটীটো কমেডী শ্ব’ৰ যোগ্য ।

শিখৰ ধৱনৰ মনোৰঞ্জনমূলক আৰু স্পন্দনশীল পোষ্টৰ বাবেই সামাজিক মাধ্য়মত যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগীৰ সংখ্যা আছে । চাহালেও মাজে মাজে ধেমেলীয়া ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে । দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণে সফলতাৰ ৰেচিপি কৰিলে ।

লগতে পঢ়ক:ভাৰত-পাকিস্তান মেচত ৪টা অদ্ভুত কাণ্ড: টছ আৰু ৰাণ আউট বিতৰ্কই দখল কৰিলে শিৰোনাম

ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচত কীট-পতংগৰ আতংক, স্প্ৰে’ইও নকৰিলে কাম, আধাতে বন্ধ খেল

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIKHAR DHAWAN INDIA CRICKETERYUZVENDRA CHAHAL SOCIAL MEDIASHIKHAR DHAWAN SOCIAL MEDIAইটিভি ভাৰত অসমSHIKHAR DHAWAN AND YUZVENDRA CHAHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.