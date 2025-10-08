একবাৰ ফিৰছে দুলহা বন্নে কা মন হ্য়ায় বেটা...যুজবেন্দ্ৰ চাহाল-শিখৰ ধৱনৰ ৰিলে তুলিছে খলকনি

একবাৰ ফিৰছে দুলহা বন্নে কা মন হ্য়ায় বেটা...যুজবেন্দ্ৰ চাহाল-শিখৰ ধৱনৰ ৰিলে তুলিছে খলকনি
ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ মনোৰঞ্জনদায়ক যুটীৰ সংলাপ আৰু এটা ভিডিঅ' ।
Published : October 8, 2025 at 5:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট তাৰকা যুজবেন্দ্ৰ চাহাল আৰু প্ৰাক্তন অ'পেনাৰ শিখৰ ধৱনৰ এটা ৰিলে এতিয়া সামাজিক মাধ্য়মত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্য়মত খলকনিৰ তোলা তেওঁলোকৰ এই হাস্যৰসৰ ৰিলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ।
শিখৰ ধৱনৰ দলে আপলোড কৰা এই ৰিলটো শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰাৰ লগে লগে এই যুটীটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বৰ মধুৰ সম্পৰ্ক আজিও ক্ৰিকেট খেলপথাৰত থকাৰ দৰেই অব্য়াহত । দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ অফ-ফিল্ড কেমেস্ত্ৰি ক্ৰিকেট খেলপথাৰত থকাৰ দৰেই আছে বুলি ৰিলত প্ৰতিফলিত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ দুয়োগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়ায় । তেওঁলোকে ভিডিঅ’টোত বলীউডৰ এটা উৰাবাতৰিৰ আলম লৈ সংলাপ দিয়ে য'ত আছে কেৱল হাস্য়ৰস । এই পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখা আছিল, “একবাৰ ফিৰছে দুলহা বন্নে কা মন হ্য়ায় বেটা... তু ৰুক জা থোৰা ।"
ইণ্টাৰনেটত চলি থকা এটা ভিডিঅ’ত ভাৰতীয় অ’পেনাৰগৰাকীয়ে ছফী শ্বাইনে অভিনয় কৰা নিজৰ ‘তৃতীয় মাতৃ’ক স্পিনাৰ যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া দেখা গৈছে । তাৰ পিছত তেওঁ অমৰেশ পুৰীৰ পৰা 'তেৰী ভি ছাদি কৰা ডেংগে' বুলি এটা আইকনিক সংলাপ আওৰাইছে । ইয়াৰ ফলত চাহাল অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই পৰে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকীৰ ৰিলে ধৱনৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু মনোগ্ৰাহীকৈ তেওঁলোকৰ বন্ধনক নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । আনহাতে চাহালে অতি নম্ৰভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
এই ভিডিঅ’টোৱে দ্ৰুত সময়তে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । অনুৰাগীসকলে এই যুটীটোক কমিক টাইমিঙৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ মনোৰঞ্জনদায়ক যুটী বুলি অভিহিত কৰিছে । দুই এজনে মন্তব্য কৰে যে এই যুটীটো কমেডী শ্ব’ৰ যোগ্য ।
শিখৰ ধৱনৰ মনোৰঞ্জনমূলক আৰু স্পন্দনশীল পোষ্টৰ বাবেই সামাজিক মাধ্য়মত যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগীৰ সংখ্যা আছে । চাহালেও মাজে মাজে ধেমেলীয়া ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে । দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণে সফলতাৰ ৰেচিপি কৰিলে ।