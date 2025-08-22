শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া জল ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ । য'ত অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এজন ছাত্ৰই নিজৰ প্ৰতিভাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । তেওঁ হৈছে ১৭ বছৰীয়া মহছিন আলী কান্দ । খেলো ইণ্ডিয়া জল ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে মহছিন আলীয়ে ।
সৰুৰে পৰা পিতৃ তথা পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সংগ্ৰাম চাইয়ে ডাঙৰ হোৱা মহছিন আলীৰ এই সফলতাই সকলোকে আনন্দিত কৰি তুলিছে । আৰ্থিক বাধা স্বত্বেও তেওঁৰ বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমে ফল দিছে । ডাল হ্ৰদত শ্বিকাৰা চলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চৰ ক্ৰীড়াত স্বৰ্ণ জয় লাভ কৰালৈ মহছিনৰ এই যাত্ৰাক এতিয়া উদযাপন কৰিছে জম্মু-কাশ্মীৰে ।
এছ পি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে বৃহস্পতিবাৰে খেলো ইণ্ডিয়া জল ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি পুৰুষৰ ১০০০ মিটাৰ কয়াকিং প্ৰতিযোগিতাত ৪:১২:৭১৭ মিনিটত সমাপ্ত কৰে । মহছিনে ডাল হ্ৰদৰ প্ৰতিযোগিতাৰ স্থানৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক, প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা অলিম্পিক বিচাৰক বিলকিছ মিৰক সাৱটি ধৰে । সেই সময়ত তেওঁ যথেষ্ট আৱেগিক আছিল ।
মহছিনৰ বাবে সেই মুহূৰ্তটো আছিল অতি বিশেষ । কিয়নো যুৱ খেলুৱৈগৰাকীয়ে স্কুলৰ পাঠদান শেষ কৰি ডাল হ্ৰদত শ্বিকাৰা চলাই নিজৰ পৰিয়ালটোক আৰ্থিক দিশত সহায় কৰে । লগতে পেছাদাৰী ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে নিজৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাও পূৰণ কৰে ।
পিতৃলৈ এই পদক উছৰ্গা কৰি ইটিভি ভাৰতক মহছিনে কয়, "আৰ্থিক দুৰ্দশাৰ মাজতো মোক জল ক্ৰীড়ালৈ ঠেলি দিছিল মোৰ দেউতাই । মই কেৱল পৰিয়ালৰ বোজা বহন কৰিবলৈয়ে নহয়, খাদ্য আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবেও যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ শ্বিকাৰা চলাওঁ ।"
ডাল হ্ৰদৰ ভিতৰত কান্দ মহল্লাৰ বাসিন্দা মহছিনে ৭ বছৰ বয়সৰ পৰাই জল ক্ৰীড়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ নিজৰ সফলতাৰ কৃতিত্ব কেৱল পিতৃকেই নহয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ আৰু আন্তঃগাঁথনি প্ৰদানৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰ কয়াকিং এণ্ড কেন'ইং এছ'চিয়েশ্যনকো দিয়ে ।
মহছিনৰ এই কৃতিত্ব অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিয়নো তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিযোগীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "এই পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে যি খাদ্যাভাসৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়া মোৰ বাবে সহজ নহয় । কিন্তু দৃঢ়তাই মোক প্ৰতিটো বাধা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিছে ।"
এছিয়ান গেমছ, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু এদিন অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই তেওঁৰ সপোন । তেওঁৰ মতে ডাল হ্ৰদৰ অধিক উচ্চতাৰ পানীত প্ৰশিক্ষণ লোৱাটোৱে তেওঁক সেই শক্তি প্ৰদান কৰে যি সমভূমিৰ খেলুৱৈসকলে পোৱা নাপায় । মহছিনে কয়, "এই পদক মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইভেণ্টত ভাৰতৰ জাৰ্চি পিন্ধিবলৈ মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যাম ।"
