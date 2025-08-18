হায়দৰাবাদ : ক্ৰিকেট কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰ সম্প্ৰতি ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ বাগদানৰ খবৰ ভাইৰেল হৈছিল ৷ মুম্বাইৰ বিখ্যাত উদ্যোগপতি ৰবি ঘাইৰ নাতিনী ছানিয়া চান্দোকৰ লগত তেওঁৰ বিবাহৰ খবৰ ওলাইছিল যদিও শচীনৰ পৰিয়ালে এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়া নাই ৷
ইফালে অৰ্জুনৰ উপাৰ্জন আৰু নেট ৱৰ্থৰ বিষয়ে জানিবলৈ অনুৰাগীয়ে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে আমি এই প্ৰতিবেদনত অৰ্জুনে কিমান উপাৰ্জন কৰে আৰু তেওঁৰ নেট ৱৰ্থ কিমান সেই বিষয়ে ক’বলৈ ওলাইছো ?
অৰ্জুনে ইতিমধ্যে আই পি এলত খেলি আছে ৷ ঘৰুৱা পৰ্যায়তো তেওঁ গোৱা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ৷ কিন্তু, তেওঁ এতিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটাব পৰা নাই ৷ যাৰ বাবে অৰ্জুনে কোনো ব্ৰেণ্ডৰো প্ৰচাৰ কৰা নাই ৷
২০২১ চনৰ আই পি এলত ২০ লাখ টকাত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ক্ৰয় কৰিছিল অৰ্জুনক ৷ ২০২৩ চনৰ নিলামত পুনৰ ৩০ লাখ টকাত অৰ্জুনক দলটোৱে ক্ৰয় কৰে ৷ যদিও তেওঁ এই পৰ্যন্ত আই পি এলত মাত্ৰ ৫খন খেলহে খেলাৰ সুযোগ পাইছে, তথাপিও ক্ৰীড়া সূত্ৰই অনুমান কৰিছে যে তেওঁ আই পি এলৰ জৰিয়তে মুঠ ১.৪০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে ৷
ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ পৰা অৰ্জুনৰ উপাৰ্জন
আই পি এলৰ উপৰিও অৰ্জুনে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতো ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁ গোৱাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰঞ্জী ট্ৰফী, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী আৰু চৈয়দ মুস্তাক আলী টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পৰা তেওঁ বছৰি প্ৰায় ১০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে ৷
পৰিয়ালৰ সম্পত্তিকে ধৰি অৰ্জুনৰ উপাৰ্জন প্ৰায় ২২ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা বিলাসী ঘৰত থাকে যিটো শচীনে ২০০৭ চনত ক্ৰয় কৰিছিল ৷ ক্ৰিকেটৰ সূত্ৰ অনুসৰি শচীনে এই ঘৰটোৰ বাবে প্ৰায় ৩৯ কোটি টকা খৰচ কৰিছিল ৷
ক্ৰিকেটত দেউতাকৰ দৰে নহয় অৰ্জুন
অৰ্জুন বেটিঙত শচীনৰ বিপৰীত, বাওঁহাতৰ বেগী বলাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ৷ এই পৰ্যন্ত তেওঁ ১৭ খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ খেলি ৩৭ টা উইকেট দখল কৰিছে ৷ তেওঁ বেটিঙত ৫৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এটা শতক আৰু দুটা অৰ্ধশতকো অন্তৰ্ভুক্ত ৷ আই পি এলত ৫ খন মেচত তেওঁ ৩ টা উইকেট দখল কৰিছে ৷
এতিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক নঘটোৱা অৰ্জুনে ঘৰুৱা পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ তেওঁ পিতৃৰ উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই লৈ গৈ টীম ইণ্ডিয়াত স্থান দখল কৰিব নে নকৰে সেই বিষয়ে অনুৰাগীৰ মাজত কৌতুহল দিনক দিনে বাঢ়িছে ৷
ছানিয়া চান্দোকৰ নেট ৱৰ্থ
ছানিয়া চান্দোকৰ মুঠ সম্পত্তিৰ বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও তেওঁৰ পৰিয়ালে কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰে ৷ তেওঁলোকৰ কেৱল ইন্টাৰকন্টিনেণ্টেল হোটেল গ্ৰুপৰ মূল্য প্ৰায় ১৮.৪৩ বিলিয়ন ডলাৰ (₹ ১৬১ কোটি) ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ছানিয়াৰ ৱৰ্ল্ডৱাইড ভেটেৰিনেৰী ছাৰ্ভিচ (ডব্লিউ ভি এছ)ৰ পৰাও পশু চিকিৎসা কাৰিকৰী প্ৰমাণপত্ৰ আছে, যিটো তেওঁ ২০২৪ চনত লাভ কৰিছিল ৷ তেওঁ মুম্বাইৰ প্ৰিমিয়াম পোহনীয়া জন্তুৰ চেলুন মিষ্টাৰ প’ছ পেট স্পা এণ্ড ষ্ট’ৰ এল এল পিৰ পৰিচালক আৰু শ্বেয়াৰহোল্ডাৰো ৷ খবৰ অনুসৰি এই ব্যৱসায়টোৱে বছৰি প্ৰায় ৯০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে ৷
