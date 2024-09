ETV Bharat / sports

এছ শ্ৰীশান্তৰ পৰা ইমৰান খানলৈ: বিভিন্ন গোচৰত কাৰাগাৰৰ আলহী হোৱা ক্ৰিকেটাৰসকল - CRICKETERS WHO WENT TO JAIL

ইমৰান খান, এছ শ্ৰীসান্থ আৰু বেন ষ্টোকছ ( ANI and AFP Photo )

স্প’ৰ্টছ ডেস্ক, 13 ছেপ্টেম্বৰ: সমগ্ৰ বিশ্বত এনে বহুকেইগৰাকী ক্ৰিকেট খেলুৱৈ আছে, যিয়ে ক্ৰিকেটৰ যিকোনো নিয়ম উলংঘা বা খেলপথাৰৰ বাহিৰত কৰা নীতি বহিৰ্ভূত আচৰণ বা আন যিকোনো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ কাৰাগাৰলৈ গৈছে । এই প্ৰতিবেদনত আমি এনে কিছুমান খেলুৱৈৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো, যিসকলে ভিন্ন সময়ত কাৰাৰুদ্ধ হৈছে-

ইমৰান খান (পাকিস্তান): 2023 চনৰ মে’ মাহত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক শাসনত থাকোতে ব্যয়বহুল চৰকাৰী উপহাৰ বিক্ৰী কৰি লাভ উপাৰ্জন কৰাৰ এক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁক 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল আৰু 5 বছৰৰ বাবে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল । ইমৰান খান (ANI Photo)

শাহাদত হোছেইন (বাংলাদেশ): পলাতক বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰ শাহাদত হোছেইনেও কাৰাগাৰৰ বতাহ খাইছে । এগৰাকী 11 বছৰীয়া নাবালিকাক যৌন উৎপীড়ন চলোৱাৰ গোচৰত ক্ৰিকেটাৰগৰাকী হৈছিল কাৰাগাৰৰ আলহী ৷ নাবালিকাগৰাকীক অবৈধভাৱে হোছেইনৰ ঘৰত দাসী হিচাপে ৰখা হৈছিল । শাহাদত হোছেইন (AFP Photo)

এছ শ্ৰীশান্ত (ভাৰত): স্পট ফিক্সিং গোচৰত প্ৰাক্তন ভাৰতীয় দ্ৰুত বলাৰ এছ শ্ৰীশান্তক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ আই পি এল 2013-ৰ সময়ত শ্ৰীশান্তক বুকীসকলৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবেও দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু বি চি চি আইয়ে তেওঁক আজীৱন নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল । অৱশ্যে সঠিক প্ৰমাণৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁ মুকলি হোৱাৰ পূৰ্বে তিহাৰ কাৰাগাৰত প্ৰায় এমাহ সময় কটাবলগীয়া হৈছিল । এছ শ্ৰীসান্থ (AFP Photo)

বেন ষ্টোকছ (ইংলেণ্ড): ইংলেণ্ডৰ শ্ৰেষ্ঠ অলৰাউণ্ডাৰ ষ্টোকছক নটিংহ্যামশ্বায়াৰৰ বেটছমেন এলেক্স হেলছৰ সৈতে ব্ৰিষ্টলত নিশা পাৰ কৰাৰ পিছত কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ৰখা হৈছিল । দুয়ো ৰাতিটো কাৰাগাৰত আছিল আৰু পিছদিনা আদালত বন্ধ আছিল । ৰাজপথৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা ভিডিঅ' ফুটেজত ষ্টোকছে এটা ল'ৰাক হানি-খুঁচি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছিল । বেন ষ্টোকছ (ANI Photo)

মহম্মদ আমিৰ (পাকিস্তান): 2010 চনত লৰ্ডছত খেলা টেষ্টৰ সময়ত মহম্মদ আমিৰে স্পট ফিক্সিং কৰিছিল । যাৰ বাবে আমিৰক সকলো প্ৰকাৰৰ ক্ৰিকেটৰ পৰা 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ লগতে দিয়া হৈছিল 6 মাহৰ কাৰাদণ্ড ৷ দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ পিছত তেওঁ 2019 চনত আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে । মহম্মদ আমিৰ (IANS Photo)

নৱজ্যোত সিং সিদ্ধু (ভাৰত): পঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ নৱজ্যোত সিং সিদ্ধুক 2022 চনৰ 19 মে'ত 34 বছৰ পুৰণি এটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । তেওঁ ইতিমধ্যে এবছৰৰ কাৰাদণ্ড ভূগিছে ৷ নৱজ্যোত সিং সিদ্ধু (ANI Photo)

ক্ৰিছ লুইছ (ইংলেণ্ড): 2009 চনৰ মে' মাহত ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ক্ৰিছ লুইছক নিজৰ বেগত থকা ফলৰ ৰসৰ কেনত লুকুৱাই 15 নিযুত টকাৰ অধিক মূল্যৰ তৰল কোকেইন গ্ৰেট বৃটেইনলৈ চোৰাংকৈ নিয়াৰ অপৰাধত 13 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল ৷ ক্ৰিছ লুইছ (AFP Photo)

মহম্মদ আচিফ আৰু ছলমান বাট (পাকিস্তান): ক্ৰিকেট জগতক জোকাৰি যোৱাৰ বাবে ইয়াক আটাইতকৈ ডাঙৰ মেচ ফিক্সিং কাণ্ড বুলি গণ্য কৰা হয় । 2010 চনত অধিনায়ক ছলমান বাটে মহম্মদ আচিফ আৰু মহম্মদ আমিৰক বাৰে বাৰে বলিং কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল । স্পট ফিক্সিঙৰ বাবে বাট আৰু আচিফক ক্ৰমান্বয়ে 10 আৰু 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল । মহম্মদ আচিফ আৰু ছলমান বাট (AFP Photo)

দানুষ্কা গুনাথিলাকা (শ্ৰীলংকা): শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেন দানুষ্কা গুনাথিলাকাই অষ্ট্ৰেলিয়াত 11 দিন কাৰাগাৰত কটাইছিল ৷ তেওঁক আই চি চি টি-20 বিশ্বকাপ 2022 ৰ সময়ত ছিডনীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । দানুষ্কা গুনাথিলাকা (AFP Photo)

ৰুবেল হোছেইন (বাংলাদেশ): বাংলাদেশৰ দ্ৰুত বলাৰ ৰুবেল হোছেইনেও এই তালিকাত স্থান পাইছে । ৰুবেলৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যি তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিকা আছিল । মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে, ক্ৰিকেটাৰজনে তেওঁক বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ লগতে শাৰিৰীকভাৱেও আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ ৰুবেল হোছেইন (ANI Photo)