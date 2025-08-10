Essay Contest 2025

২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপলৈ ৰোহিত শৰ্মা এদিনীয়াৰ অধিনায়ক হৈ থাকিবনে ? ICC ৰ পোষ্টাৰে লগালে খলকনি

টি-২০ আৰু টেষ্টৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কক স্থিৰ কৰা হৈছে যদিও এদিনীয়াত অধিনায়কত্বক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে।

ৰোহিত শৰ্মা (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 10:40 AM IST

হায়দৰাবাদ : ২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপলৈ ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হৈ থাকিব নে ! নে সলনি হ’ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এদিনীয়া অধিনায়ক, যদি সলনি হয় তেন্তে কোন হ’ব ৰোহিত শৰ্মাৰ উত্তৰসূৰী ৷ এই প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰতিজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মনত উদয় হৈছে ৷ এনে সময়তে আই চি চিয়ে ২০২৬ চনত ভাৰতৰ সীমিত অভাৰৰ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ পোষ্টাৰ প্ৰকাশ কৰাত সকলো অনুৰাগীয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে ২০২৭ চনতো ৰোহিত শৰ্মা এদিনীয়াৰ অধিনায়ক হৈ থাকিব নেকি ?

আই চি চিয়ে পোষ্টাৰ মুকলি কৰি দিলে ইংগিত

আচলতে ইংলেণ্ডত পাঁচখন খেলৰ টেষ্ট শৃংখলা শেষ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৱে পুনৰ এতিয়া ২০২৬ চনত ইংলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ ইংলেণ্ডত দলটোৱে ৫খন টি-২০ আৰু ৩খন এদিনীয়া মেচ খেলিব ৷ যাৰ বাবে মেচখনৰ তাৰিখ আৰু স্থানো ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ এই ছিৰিজৰ সন্দৰ্ভত আই চি চিয়ে এখন পোষ্টাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল য’ত ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক হেৰী ব্ৰুক আৰু ভাৰতীয় দলৰ বৰ্তমানৰ এদিনীয়া অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ ফটো আছিল ৷ ইয়াৰ পিছত অনুৰাগীসকলে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে যদি ৰোহিতে ২০২৬ চনত এই ছিৰিজ খেলিছে, তেন্তে ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপতো খেলিব ৷

পিছত আই চি চিয়ে কোনো কাৰণ নিদিয়াকৈ এই পোষ্টখন আঁতৰাই পেলালে যদিও তাৰ আগতে অনুৰাগীয়ে ফটোখন সংৰক্ষণ কৰি থৈছিল, যিখন এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে ৷ উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰি ৰোহিতে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায় লৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছত ২০২৫ চনত ইংলেণ্ড ভাৰতৰ টেষ্ট শৃংখলা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেট এৰি যোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে ৷ যাৰবাবে ৰোহিত শৰ্মাক এতিয়া ভাৰতীয় জাৰ্চি পিন্ধা কেৱল এদিনীয়াতহে দেখা পোৱা যায় ৷

ভাৰতীয় দলৰ এদিনীয়া খেল কেতিয়া ?

ভাৰতীয় দলটোৱে অক্টোবৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈ তিনিখন এদিনীয়া আৰু ৫খন টি-২০ মেচ খেলিব ৷ যদি এদিনীয়াত ৰোহিত অধিনায়ক হিচাপে থাকে, তেন্তে এতিয়া ১৯ অক্টোবৰত নীলা জাৰ্চি পিন্ধি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলা দেখা যাব ৷ তেওঁৰ বাহিৰেও বিৰাট কোহলীয়েও এই ভ্ৰমণত ভাৰতৰ হৈ খেলিব পাৰিব, কাৰণ ৰোহিতৰ দৰে তেওঁ দুটা ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় লৈছে ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ নেতৃত্বৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ নেতৃত্বৰ ছবিখন লাহে লাহে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ নতুন অধিনায়ক শুভমন গিলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্টত কৰা প্ৰদৰ্শনত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে ২০২৭ চনৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপলৈকে তেওঁ অধিনায়ক হিচাপে থাকিব ৷ আনহাতে টি-২০ ক্ৰিকেটত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, গতিকে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপলৈকে দলটোৰ কমাণ্ড তেওঁৰ হাতত থাকিব ৷ কিন্তু ২০২৭ চনলৈ ৰোহিতে এদিনীয়া দলৰ দায়িত্ব ল’ব নে নাই সেয়া অনিশ্চিত ৷

