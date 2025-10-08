অধিনায়কৰ পৰা অব্যাহতি; অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে ৰোহিতে

অধিনায়কৰ পৰা অব্যাহতি; অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে ৰোহিতে
১৯ অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ'ব । শুভমন গিলক দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী জয়ৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰথম এদিনীয়া খেলিব । যাৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে । ৰোহিত শৰ্মাক অধিনায়ক পদৰ পৰা আঁতৰাই বেটছমেন হিচাপে দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে টেষ্টৰ অধিনায়ক শুভমন গিলক এদিনীয়াৰ নতুন অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
বি চি চি আইৰ সিদ্ধান্তক লৈ সকলো আচৰিত
বি চি চি আইৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । সামাজিক মাধ্যমত ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰতি সমৰ্থন দেখা গৈছে । সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে চৰ্চা কৰিছে যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ সফল এদিনীয়া অধিনায়কগৰাকী এক আকৰ্ষণীয় বিদায়ৰ যোগ্য আৰু ২০২৭ চনলৈকে তেওঁ অধিনায়ক হৈ থাকিব লাগে । অৱশ্যে ৰোহিত শৰ্মাই নিজেও কেইবাবাৰো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত যি কৰিব নোৱাৰিলে, সেয়া ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপত তেওঁ কৰিব বিচাৰিব ।
২০২৭ৰ বিশ্বকাপ খেলা ৰোহিতৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ব নেকি ?
যিহেতু ৰোহিতক অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই অনা হৈছে তেনেস্থলত ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপলৈকে দলত তেওঁৰ উপস্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । কাৰণ খেলুৱৈ হিচাপে ৰোহিতৰ প্ৰদৰ্শনে দলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিব, অন্যথা পৰৱৰ্তী এদিনীয়া বিশ্বকাপত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা নাই যেন অনুমান কৰিব পাৰি । এই সন্দৰ্ভত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ৰোহিত শৰ্মা এতিয়ালৈকে মৌন হৈ থকা দেখা গৈছে ।
মৌনতা ভংগ কৰিলে ৰোহিত শৰ্মাই
এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া সন্দৰ্ভত বি চি চি আইয়ে লোৱা বৃহৎ সিদ্ধান্তৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৌনতা ভংগ কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাই । অধিনায়ক পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰোহিতে মৌন হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বিষয়ে মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে । মঙলবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত CEAT ক্ৰিকেট বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰোহিত শৰ্মাই কয় যে অষ্ট্ৰেলিয়াত ক্ৰিকেট খেলাতো অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক ।
তেওঁ কয়, "মই তেওঁলোকৰ (অষ্ট্ৰেলিয়া)ৰ বিৰুদ্ধে খেলি ভাল পাওঁ । অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈ মই বহুত ভাল পাওঁ । ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ই এখন অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক দেশ । তাত থকা লোকসকলেও এই খেল ভাল পায় । কিন্তু নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিবাৰে আমাৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াই এক বেলেগ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । কেইবাবাৰো তাত গৈ মই বুজি পাওঁ যে কি আশা কৰিব পাৰি । আশা কৰোঁ আমি তালৈ গৈ ভাৰতীয় দলৰ দৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম আৰু ফলাফল আমাৰ পক্ষত ৰাখিম ।"
ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া ২০২৫ ছিৰিজ
ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ৩ খন এদিনীয়া মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । এদিনীয়া শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন খেল ১৯ অক্টোবৰত পাৰ্থত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই ছিৰিজ ৰোহিত আৰু বিৰাট দুয়োৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনে তেওঁলোক দলত থাকিব নে নাই আৰু ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপত স্থান নিশ্চিত কৰিব পাৰিব নে নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিব । এদিনীয়া শৃংখলাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৱে ২৯ অক্টোবৰৰ পৰা ৫ খন টি-২০ মেচো খেলিব ।
