গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত নেকি প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ ! মাজনিশা চিকিৎসালয়ত ৰোহিত শৰ্মা

গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত নেকি প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ ! মাজনিশা চিকিৎসালয়ত ৰোহিত শৰ্মা
এটি ভাইৰেল ভিডিঅ’ই কপাইছে অনুৰাগীৰ হৃদয় ৷ মাজনিশা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ এদিনীয়া দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাক ৷
Published : September 9, 2025 at 3:47 PM IST
নতুন দিল্লী: টীম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মাক লৈ প্ৰকাশ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৷ যি খবৰে তেওঁৰ সকলো অনুৰাগীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । মাজনিশা চিকিৎসালয়ত ৰোহিত শৰ্মাক দেখা পোৱাৰ পিছতে ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ মাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি হয় ।
চিকিৎসালয়ত উপস্থিত ৰোহিত শৰ্মা
সোমবাৰে নিশা মুম্বাইৰ কোকিলাবেন হাস্পতালত আকস্মিকভাৱে উপস্থিত হয় টীম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী । ক্ৰিকেটাৰগৰাকী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ এক ভিডিঅ’ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত । এই ভিডিঅ’টো দেখাৰ পিছত অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰাৰ লগতে ৰোহিত শৰ্মা কিহৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছে তাৰ কাৰণ জানিব বিচাৰিছে ৷
Rohit Sharma spotted in Kokilaben hospital Mumbai.❤️ pic.twitter.com/bQ6zTuixGc— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 8, 2025
অৱশ্যে ইয়াৰ সবিশেষ কাৰণ ৰোহিত শৰ্মা বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই । আনহাতে, অনুৰাগীসকলে ক’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ৰোহিত শৰ্মাৰ যিয়েই নহওঁক কিয়, তেওঁ শীঘ্ৰে সুস্থ হ’ব লাগে ।
অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিল ৰোহিতে
অহা মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন এদিনীয়া মেচৰ শৃংখলা খেলিব ভাৰতে । যাৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই ইতিমধ্যে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ৰোহিতে বেংগালুৰুৰ বি চি চি আই চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত অনুষ্ঠিত ফিটনেছ টেষ্টো সফলতাৰে সমাপ্ত কৰিছে ।
চলিত বৰ্ষত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত টেষ্ট শৃংখলাৰ পূৰ্বে বিগত মে’ মাহত হঠাতে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল হিটমেনগৰাকীয়ে । ২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলাৰ লক্ষ্যৰে টেষ্ট আৰু টি-২০ ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৰোহিতে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগা শৃংখলাত খেলপথাৰলৈ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা
আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী - দুয়োজনেই কোনোধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই ৷ দুয়োজনে ইতিমধ্যে টি-২০ ক্ৰিকেটৰ পৰাও অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে । এতিয়া তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এদিনীয়া ফৰ্মেটৰ ক্ৰিকেটতহে গুৰুত্ব দিব । ১৯ অক্টোবৰৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ’বলগীয়া এদিনীয়া শৃংখলাত দুয়োজন খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰোহিত শৰ্মাৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত ৰোহিত শৰ্মাই ৬৭ খন টেষ্ট, ২৭৩ খন এদিনীয়া আৰু ১৫৯ খন টি-২০ মেচ খেলিছে । টেষ্ট ফৰ্মেটত তেওঁ ৪০.৫৭ গড়ে মুঠ ৪,৩০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১২ টা শতক আৰু ১৮ টা অৰ্ধশতক ৷ লগতে তেওঁ দুটা উইকেট দখল কৰিছে ।
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৰোহিতে ৪৮.৭৬ গড়ে মুঠ ১১,১৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, য’ত আছে ৩২ টা শতক আৰু ৫৮ টা অৰ্ধশতক ৷ এদিনীয়াত সৰ্বাধিক ২৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয়, যি অভিলেখ আজিলৈকে অটুট আছে ৷
ৰোহিত শৰ্মাই টি-২০ ক্ৰিকেটত ৫ টা শতক আৰু ৩২ টা অৰ্ধশতকৰে মুঠ ৪,২৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ টি-২০ ত তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ হৈছে ১২১ ৰাণ ৷
লগতে পঢ়ক: আজিৰে পৰা ২২ গজত এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজ, উদ্বোধনী মেচত আফগানিস্তানৰ সমুখত হংকঙৰ প্ৰত্যাহ্বান